После завтрака отправимся на высоту 2240 метров над уровнем моря! По канатной дороге поднимемся на обзорную точку, откуда полюбуемся снежными вершинами Пшиш и Софией. Прогуляемся, выпьем горячий чай и спустимся обратно.

В новогоднем туре на этот вечер запланирован салют, песни, танцы и глинтвейн. Дружной компанией встретим Новый год!