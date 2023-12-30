Продегустировать вина, посмотреть на звёзды через телескоп и выбрать развлечения на свой вкус
Сможем выбрать зимние развлечения на свой вкус: катание на ватрушках, лыжах, сноуборде, снегоходах или лошадях по окрестностям. Желающие смогут сходить в баню на дровах и полетать на параплане.
дек
янв
Описание
Организационные детали
Просьба покупать билеты в Минеральные Воды после согласования с организатором тура. Уточняйте наличие мест перед предоплатой.
После предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести гиду напрямую ещё 19 900 рублей на бронирование трансфера и проживания.
Программа тура по дням
Дегустация на винзаводе
Выезжаем из Минеральных Вод в 12:00 и отправляемся в долину реки Кума к виноградным плантациям. Посетим завод, где узнаем о зарождении хозяйства немецких и итальянских виноделов. Спустимся в старинные подвалы с дубовыми бочками, в которых созревают «Шардоне», «Мерло», «Совиньон», «Рислинг», «Пино Нуар». Заглянем в хранилище с уникальной коллекцией марочных вин середины 20 века. Продегустируем 9 сортов.
Вечером заселимся в гостиницу в снежном Архызе.
Поближе к снежным вершинам
После завтрака отправимся на высоту 2240 метров над уровнем моря! По канатной дороге поднимемся на обзорную точку, откуда полюбуемся снежными вершинами Пшиш и Софией. Прогуляемся, выпьем горячий чай и спустимся обратно.
В новогоднем туре на этот вечер запланирован салют, песни, танцы и глинтвейн. Дружной компанией встретим Новый год!
Зимний лес, звёзды и галактики
Сегодня прогуляемся по зимнему лесу, дойдём до реки и водопада Белый, полюбуемся снежными шапками деревьев и согреемся горячим какао с вкусняшками. Ближе к вечеру на машине по серпантину подъедем к Большому Телескопу Азимутальному (БТА) — крупнейшему оптическому инструменту Евразии. Научный сотрудник САО РАН погрузит нас в мир астрономии, расскажет о звёздах и галактиках, которые мы увидим сами через телескоп.
Зимние развлечения среди гор
После завтрака отправимся вновь любоваться зимним лесом Архыза, наслаждаться тишиной и создавать снежных ангелов. Во второй половине дня каждый сможет выбрать развлечение по душе (за доплату): катание на ватрушках, лыжах, сноуборде, снегоходах или лошадях по окрестностям. Вечером для желающих будет организована баня на дровах. В туре на Рождество — праздничный ужин.
Термальные источники и возвращение в Минеральные Воды
После завтрака прощаемся с Архызом и направляемся в Минеральные Воды. По дороге заедем на геотермальные источники, где расслабимся в горячих бассейнах и обновимся. Рекомендуем брать обратные билеты с вылетом/отъездом не ранее 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00Завершение: Минеральные Воды, рекомендуем брать билеты с отправлением после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.