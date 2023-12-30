Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза

Продегустировать вина, посмотреть на звёзды через телескоп и выбрать развлечения на свой вкус

Описание
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Ответы на вопросы
Встретим Новый год и Рождество в компании единомышленников в горнолыжном Архызе! Выпьем горячий какао в зимнем лесу, поднимемся по канатной дороге к снежным вершинам и посмотрим на звёзды и галактики через телескоп под рассказ научного сотрудника обсерватории. Посетим винзавод, где продегустируем 9 сортов напитка и спустимся в подвалы с дубовыми бочками.

Сможем выбрать зимние развлечения на свой вкус: катание на ватрушках, лыжах, сноуборде, снегоходах или лошадях по окрестностям. Желающие смогут сходить в баню на дровах и полетать на параплане.
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Праздники среди снежных вершин и трасс Архыза
Ближайшие даты:
30
дек
4
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Просьба покупать билеты в Минеральные Воды после согласования с организатором тура. Уточняйте наличие мест перед предоплатой.

После предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести гиду напрямую ещё 19 900 рублей на бронирование трансфера и проживания.

Программа тура по дням

1 день

Дегустация на винзаводе

Выезжаем из Минеральных Вод в 12:00 и отправляемся в долину реки Кума к виноградным плантациям. Посетим завод, где узнаем о зарождении хозяйства немецких и итальянских виноделов. Спустимся в старинные подвалы с дубовыми бочками, в которых созревают «Шардоне», «Мерло», «Совиньон», «Рислинг», «Пино Нуар». Заглянем в хранилище с уникальной коллекцией марочных вин середины 20 века. Продегустируем 9 сортов.

Вечером заселимся в гостиницу в снежном Архызе.

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2 день

Поближе к снежным вершинам

После завтрака отправимся на высоту 2240 метров над уровнем моря! По канатной дороге поднимемся на обзорную точку, откуда полюбуемся снежными вершинами Пшиш и Софией. Прогуляемся, выпьем горячий чай и спустимся обратно.

В новогоднем туре на этот вечер запланирован салют, песни, танцы и глинтвейн. Дружной компанией встретим Новый год!

Поближе к снежным вершинамПоближе к снежным вершинамПоближе к снежным вершинамПоближе к снежным вершинамПоближе к снежным вершинамПоближе к снежным вершинам
3 день

Зимний лес, звёзды и галактики

Сегодня прогуляемся по зимнему лесу, дойдём до реки и водопада Белый, полюбуемся снежными шапками деревьев и согреемся горячим какао с вкусняшками. Ближе к вечеру на машине по серпантину подъедем к Большому Телескопу Азимутальному (БТА) — крупнейшему оптическому инструменту Евразии. Научный сотрудник САО РАН погрузит нас в мир астрономии, расскажет о звёздах и галактиках, которые мы увидим сами через телескоп.

Зимний лес, звёзды и галактикиЗимний лес, звёзды и галактикиЗимний лес, звёзды и галактикиЗимний лес, звёзды и галактики
4 день

Зимние развлечения среди гор

После завтрака отправимся вновь любоваться зимним лесом Архыза, наслаждаться тишиной и создавать снежных ангелов. Во второй половине дня каждый сможет выбрать развлечение по душе (за доплату): катание на ватрушках, лыжах, сноуборде, снегоходах или лошадях по окрестностям. Вечером для желающих будет организована баня на дровах. В туре на Рождество — праздничный ужин.

Зимние развлечения среди горЗимние развлечения среди горЗимние развлечения среди горЗимние развлечения среди горЗимние развлечения среди гор
5 день

Термальные источники и возвращение в Минеральные Воды

После завтрака прощаемся с Архызом и направляемся в Минеральные Воды. По дороге заедем на геотермальные источники, где расслабимся в горячих бассейнах и обновимся. Рекомендуем брать обратные билеты с вылетом/отъездом не ранее 19:00.

Термальные источники и возвращение в Минеральные ВодыТермальные источники и возвращение в Минеральные Воды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завершение: Минеральные Воды, рекомендуем брать билеты с отправлением после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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