Покататься по склонам двух гор, погулять в живописных ущельях и попробовать ароматные хычины
Зимой в Приэльбрусье много снега и привлекательных трасс разного уровня сложности — здесь катают как новички, так и опытные любители горнолыжного спорта. Вы попробуете трассы двух гор — Чегета и Эльбруса, насладитесь завораживающими видами снежных вершин.
В один из дней совершим треккинг по живописному ущелью Терскол, полюбуемся ледниками и густыми хвойными лесами.
Также вас ждут купание в горячих целебных источниках под открытым небом и, конечно, аппетитные блюда местной кухни.
В один из дней совершим треккинг по живописному ущелью Терскол, полюбуемся ледниками и густыми хвойными лесами.
Также вас ждут купание в горячих целебных источниках под открытым небом и, конечно, аппетитные блюда местной кухни.
Ближайшие даты:
29
янв
янв
5
фев
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Маршрут проходит на высоте 2100-3800 метров.
Возрастных ограничений для участия нет.
В посёлке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, сувенирные рынки, банкомат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 11:00-11:30Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 15:00-16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Минеральных Водах
Провёл 135 экскурсий для 130 туристов
Меня зовут Константин. Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают специалисты, посвятившие компании 11-15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.Задать вопрос
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