С Эльбруса и Чегета с ветерком: горнолыжный тур

Покататься по склонам двух гор, погулять в живописных ущельях и попробовать ароматные хычины

Зимой в Приэльбрусье много снега и привлекательных трасс разного уровня сложности — здесь катают как новички, так и опытные любители горнолыжного спорта. Вы попробуете трассы двух гор — Чегета и Эльбруса, насладитесь завораживающими видами снежных вершин.

В один из дней совершим треккинг по живописному ущелью Терскол, полюбуемся ледниками и густыми хвойными лесами.

Также вас ждут купание в горячих целебных источниках под открытым небом и, конечно, аппетитные блюда местной кухни.
С Эльбруса и Чегета с ветерком: горнолыжный тур
С Эльбруса и Чегета с ветерком: горнолыжный тур
С Эльбруса и Чегета с ветерком: горнолыжный тур
С Эльбруса и Чегета с ветерком: горнолыжный тур
С Эльбруса и Чегета с ветерком: горнолыжный тур
С Эльбруса и Чегета с ветерком: горнолыжный тур
С Эльбруса и Чегета с ветерком: горнолыжный тур
Ближайшие даты:
29
янв
5
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Маршрут проходит на высоте 2100-3800 метров.
Возрастных ограничений для участия нет.
В посёлке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, сувенирные рынки, банкомат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 15:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиГоры🍀Природа и пейзажиЭльбрус🗽Популярные места🥾Треккинг и походы🧳Многодневные туры6-дневные туры

Похожие туры в Минеральных Водах

Архыз. Горнолыжный тур
7 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Архыз. Горнолыжный тур
Горнолыжный тур проходит на Западном Кавказе, в поселке Архыз
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
12 фев
19 фев
35 000 за 1 человека
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
В этом туре вы увидите монумент летящего на коне Уастырджи
г. Минеральные (жд вокзал) , (аэропорт)
41 000 за 1 человека
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Самый активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе
г. Минеральные Воды
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
43 700 за 1 человека
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
8 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Уникальный конный тур для любителей лошадей и чудес природы Кавказа
Минеральные Воды
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
57 000 за 1 человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
В этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз. Какой же из них лучше
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
37 200 за 1 человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
7 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
35 000 за 1 человека
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
Нет отзывов
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Прокатиться по склонам Домбая, насладиться национальной кухней и побывать в зимней сказке
Аэропорт Минеральных Вод, 14:00
8 янв
15 янв
22 янв
29 янв
29 990 за 1 человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
7 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье
29 янв
5 фев
35 000 за 1 человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
5
4 отзыва
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
у места вашего проживания в любом городе КМВ
14 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
13 000 за всё до 2 чел.
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
4.9
15 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
Аэропорт Минеральные Воды
25 окт
1 ноя
10 ноя
24 ноя
25 000 за 1 человека
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
6 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор
Минеральные Воды
2 ноя
21 дек
4 янв
27 000 за 1 человека
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Тропа здоровья - так можно назвать это активно-оздоровительный трекинговый тур
г. Минеральные воды
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
42 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ