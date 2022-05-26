Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках

Вас ждут цветущие альпийские луга, настоящий ледник, огромный памятник Святому Уастырджи, крепость

Вас ждут цветущие альпийские луга, настоящий ледник, огромный памятник Святому Уастырджи, крепость в скале и пирамиды, катание на канатной дороге, водопад Шагацикондон, ледяные гроты, вкуснейшие осетинские пироги с картошкой, мясом и вишней.

Тур на 7 дней, проживание в палатках.
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках

Что вас ожидает 🤩

  • Цветущие альпийские луга
  • Настоящий ледник!
  • Крепость в скале и пирамиды!
  • Канатная дорога
  • Водопад Шагацикондон - кто не научится выговаривать, тот домой не едет!
  • Ледяные гроты
  • Вкуснейшие осетинские пироги! С картошечкой, мясом, вишней))))
  • Огромный памятник Святому Уастырджи!

Нитка маршрута:

  • г. Минеральные Воды — Алагирское ущелье, памятник Уастырджи, памятник Афсати, Цейское ущелье, лагерь Цей — поход к леднику Сказка — святилище Реком, водопад Шагацикондон — поход к леднику Цей — Пик Туриста (г. Садонвцек) — Даргавс, скальная крепость Дзивгис, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Кармадон, ледник Колка — Термальные источники Бирагзанг — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

День 1. Переезд в Цейское ущелье

11:00-11:30 - сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.
Около часа езды — и мы уже в горах! Алагирское ущелье распахнет свои гостеприимные объятия и сразу же вокруг нас поднимутся живописные скалы, у подножия которых бежит изумрудная река Ардон.
Сегодня на нашем пути будут сразу два необычных осетинских памятника! Сначала мы сделаем остановку возле покровителя мужчин, воинов и путешественников. На высоте 22 метра эффектный всадник на стальном коне как будто пронзает насквозь скалу и вылетает на дорогу. Вес скульптуры — 28 тонн!! Это самый высокий конный монумент в мире!
Далее на нашем пути Цейское ущелье, на въезде в которое живет покровитель Афсати. Он символизирует защиту для всего живущего в этом прекрасном уголке Кавказа.
Вскоре мы приедем в альплагерь «Цей», на территории которого поставим наш лагерь. Переход пешком от транспорта к месту установки лагеря занимает 5 минут. В течение всего времени отдыха наш палаточный лагерь стоит на одном месте. Сегодня успеем погулять по территории альплагеря и совершить небольшую прогулку по окрестностям.

День 2. Ледник Сказка

В Цейском ущелье находится 29 ледников. Мы с вами увидим два самых известных: Цейский ледник и ледник Сказка. В этих местах это самые большие и доступные ледники!
Из грота вытекает река Сказдон, длина которой 2,5 км. Сказдон впадает Цейдон и обе эти сказочные реки быстро несутся вниз, в долину. За всей этой красотой молчаливо наблюдает эффектная гора Монах.
День 3. Святилище Реком и водопад Шагацикондон.
По лесной тропе отправляемся в Реком — одно из трёх главных осетинских святилищ. Реком — это древнее осетинское божество, к которому обращались с просьбой послать богатый урожай, удачный сенокос и охоту. Святилище представляет собой деревянную хижину, построенную из толстых сосен и украшенную орнаментом. Строение сложено по старинке, без гвоздей!
Затем идем на водопад Шагацикондон. Удобная экотропа приводит в живописный каньон, где и находится водопад. Он имеет несколько ступеней и игриво прыгает с уступа на уступ. В этом месте отдохнем, пообедаем и отправимся в обратный путь.

День 4. Цейский ледник

Цейский ледник — это один из крупнейших ледников Северной Осетии. Он питается снегами горы Адай-Хох. Длина ледника достигает 8 километров, средняя толщина льда — 80 метров!
Путь к Цейскому леднику идет по хвойному лесу, вдоль высоких, утонченных гор. По всему маршруту нас сопровождает река Цейдон. В конце пути подойдем к эффектному, изумрудному гроту ледника, из которого вытекает река Цейдон.

День 5. Пик Туриста (г. Садонвцек)

Нас ждет Садонский перевал и пик Туриста. Это высшая точка маршрута!
С высоты птичьего полета нам откроется все Цейское ущелье, вершины Главного Кавказского хребта и гордый красавец Казбек. Казбек (5033 м) — это одна из высших точек Грузии, вершину которого всего украшают ледники и сверкающий снег!
День 6. Даргавс, скальная крепость Дзивгис, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Кармадонское ущелье.
Программа сегодня очень обширная: посетим Аланский мужской монастырь и крепость Дзивгис, построенную прямо в скале. Прогуляемся по живописному каньону и заедем в Кармадонское ущелье, где в 2002 г. сошел ледник Колка.
Одно из самых необычных мест по маршруту — Даргавс, визитная карточка Осетии. Даргавс — это некрополь, который насчитывает около 90 склепов построенных в виде пирамид.

День 7. Термальные источники Бирагзанг

У этих источников весьма классическая история открытия! В середине 1990-х годов здесь искали нефть и ценные углеводороды. Однако, вместо нефти, из скважины ударил фонтан горячей, минеральной воды. Температура воды здесь более 40 градусов! С тех пор сюда приезжают люди, чтобы искупаться в целебной воде, расслабиться и укрепить свое здоровье.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Проживание: Проживание на платной туристической стоянке на территории альплагеря «Цей» в палатках. На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, прачечная, сушилка для одежды и обуви. Есть электричество, можно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
Питание: В течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре, обед — сухой паек днем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе.
  • Экологические сборы в Северо-Осетинском государственном заповеднике.
  • Проживание на платной туристической стоянке
  • Билеты на термальные источники.
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка).
  • Трехразовое питание.
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат).
  • Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
г. Минеральные (жд вокзал) , (аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: 19 — 25 июня, 24 — 30 июля
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Цейское ущелье.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал) в 11:00 МСК, в 11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Беслан (аэропорт) в 15:30 МСК, г. Владикавказ (жд вокзал) в 16:00 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки по ущельям налегке.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 1970-2870 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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