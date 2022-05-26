Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — Алагирское ущелье, памятник Уастырджи, памятник Афсати, Цейское ущелье, лагерь Цей — поход к леднику Сказка — святилище Реком, водопад Шагацикондон — поход к леднику Цей — Пик Туриста (г. Садонвцек) — Даргавс, скальная крепость Дзивгис, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Кармадон, ледник Колка — Термальные источники Бирагзанг — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

День 1. Переезд в Цейское ущелье

11:00-11:30 - сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Около часа езды — и мы уже в горах! Алагирское ущелье распахнет свои гостеприимные объятия и сразу же вокруг нас поднимутся живописные скалы, у подножия которых бежит изумрудная река Ардон.

Сегодня на нашем пути будут сразу два необычных осетинских памятника! Сначала мы сделаем остановку возле покровителя мужчин, воинов и путешественников. На высоте 22 метра эффектный всадник на стальном коне как будто пронзает насквозь скалу и вылетает на дорогу. Вес скульптуры — 28 тонн!! Это самый высокий конный монумент в мире!

Далее на нашем пути Цейское ущелье, на въезде в которое живет покровитель Афсати. Он символизирует защиту для всего живущего в этом прекрасном уголке Кавказа.

Вскоре мы приедем в альплагерь «Цей», на территории которого поставим наш лагерь. Переход пешком от транспорта к месту установки лагеря занимает 5 минут. В течение всего времени отдыха наш палаточный лагерь стоит на одном месте. Сегодня успеем погулять по территории альплагеря и совершить небольшую прогулку по окрестностям.

День 2. Ледник Сказка

В Цейском ущелье находится 29 ледников. Мы с вами увидим два самых известных: Цейский ледник и ледник Сказка. В этих местах это самые большие и доступные ледники!

Из грота вытекает река Сказдон, длина которой 2,5 км. Сказдон впадает Цейдон и обе эти сказочные реки быстро несутся вниз, в долину. За всей этой красотой молчаливо наблюдает эффектная гора Монах.

День 3. Святилище Реком и водопад Шагацикондон.

По лесной тропе отправляемся в Реком — одно из трёх главных осетинских святилищ. Реком — это древнее осетинское божество, к которому обращались с просьбой послать богатый урожай, удачный сенокос и охоту. Святилище представляет собой деревянную хижину, построенную из толстых сосен и украшенную орнаментом. Строение сложено по старинке, без гвоздей!

Затем идем на водопад Шагацикондон. Удобная экотропа приводит в живописный каньон, где и находится водопад. Он имеет несколько ступеней и игриво прыгает с уступа на уступ. В этом месте отдохнем, пообедаем и отправимся в обратный путь.

День 4. Цейский ледник

Цейский ледник — это один из крупнейших ледников Северной Осетии. Он питается снегами горы Адай-Хох. Длина ледника достигает 8 километров, средняя толщина льда — 80 метров!

Путь к Цейскому леднику идет по хвойному лесу, вдоль высоких, утонченных гор. По всему маршруту нас сопровождает река Цейдон. В конце пути подойдем к эффектному, изумрудному гроту ледника, из которого вытекает река Цейдон.

День 5. Пик Туриста (г. Садонвцек)

Нас ждет Садонский перевал и пик Туриста. Это высшая точка маршрута!

С высоты птичьего полета нам откроется все Цейское ущелье, вершины Главного Кавказского хребта и гордый красавец Казбек. Казбек (5033 м) — это одна из высших точек Грузии, вершину которого всего украшают ледники и сверкающий снег!

День 6. Даргавс, скальная крепость Дзивгис, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Кармадонское ущелье.

Программа сегодня очень обширная: посетим Аланский мужской монастырь и крепость Дзивгис, построенную прямо в скале. Прогуляемся по живописному каньону и заедем в Кармадонское ущелье, где в 2002 г. сошел ледник Колка.

Одно из самых необычных мест по маршруту — Даргавс, визитная карточка Осетии. Даргавс — это некрополь, который насчитывает около 90 склепов построенных в виде пирамид.

День 7. Термальные источники Бирагзанг

У этих источников весьма классическая история открытия! В середине 1990-х годов здесь искали нефть и ценные углеводороды. Однако, вместо нефти, из скважины ударил фонтан горячей, минеральной воды. Температура воды здесь более 40 градусов! С тех пор сюда приезжают люди, чтобы искупаться в целебной воде, расслабиться и укрепить свое здоровье.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Проживание: Проживание на платной туристической стоянке на территории альплагеря «Цей» в палатках. На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, прачечная, сушилка для одежды и обуви. Есть электричество, можно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.

Питание: В течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре, обед — сухой паек днем.