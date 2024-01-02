Полежать на Эльбрусе, попробовать хычины и увидеть обледеневший водопад-гигант
янв
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.
Программа тура по дням
Термальные источники и Баксанское ущелье
Встречаемся в Минеральных Водах и едем в Баксанское ущелье в нашу гостиницу.
По пути остановимся понежиться в горячих источниках в комплексе «Гедуко», искупаемся в термальной воде, снимем стресс и зарядимся энергией. Купальные принадлежности необходимо взять с собой сразу в автобус. Пообедаем в кафе.
Ближайшую неделю будем жить среди гор в посёлке Терскол на высоте 2180 метров над уровнем моря.
Адыл-Су и Кашкаташ
Пройдём 14,8 км, перепад высот 1780-2280 м, продолжительность 6-7 часов.
Сегодня посетим одно из живописнейших ущелий Приэльбрусья — Адыл-Су. Его украшает одноимённая изумрудная река. Прогуляемся по заснеженным тропам в сосновом лесу и найдём красный барбарис. Полюбуемся остроконечными вершинами ущелья Ирик-Чат и ледником Кашкаташ, длина которого достигает 6 км, а высота более 1000 метров!
Где живут облака - на гору Чегет
Пройдём всего 4 км. Продолжительность 6-7 часов.
Сегодня поднимемся на высоту 3045 метров над уровнем моря на гору Чегет. Сами наберём лишь 45 м высоты. Будем расслабленно болтать ножками на канатной дороге и восхищаться видами со всех сторон. Но сначала прогуляемся по экотропе через сосновый лес, ведущей на поляну Чегет.
Перед нами откроется панорама на Главный Кавказский хребет с вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутай, ледник «Семёрка». Внизу увидим ледниковое озеро. А с другой стороны — главную гору Кавказа Эльбрус. Нагуляемся, нафотографируемся, встретим заоблачное кафе «Ай» с панорамными окнами. Спустимся по канатной дороге обратно прямо к сувенирному рынку. Сможем выбрать подарки себе и домой.
Ущелье реки Терскол
Пройдём 8,6 км, перепад высот 2160-2570 м, продолжительность 6 часов.
Просыпаемся, улыбаемся, видим из окна горы, сытно завтракаем и отправляемся к белоснежному леднику Терскол, длина которого 7 км.
Идём по тропинке среди соснового леса в ущелье Терскол вдоль реки. Оборачиваемся и видим Главный Кавказский хребет и ледник «Семёрка». Несколько раз минуем мостики, встретим каменные туры и выйдем к живописному заледеневшему водопаду. Выберем красивую стоянку для обеда-пикника, отдохнём и к вечеру вернёмся в гостиницу.
Водопад Азау и подъём по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 м
Пройдём 7,6 км, перепад высот 2180-2380 м, подъём по канатной дороге до 3850 м, продолжительность 6-7 часов.
Позавтракав, отправляемся к горе Эльбрус. Дойдём до канатной дороги, по пути зайдём полюбоваться гигантом-водопадом Азау и на рынок. Затем запрыгнем в закрытые кабинки и насладимся открывающимися видами. Быстро окажемся на высоте 3850 метров над уровнем моря, совсем близко к двум вершинам Эльбруса. Но восхождение оставим на следующий раз. Увидим гостиницу для альпинистов «Приют одиннадцати», прогуляемся, поиграем в снежки, сделаем эффектные фотографии. Рассмотрим главные вершины Приэльбрусья — гору Чегет, Шхельда и Ушба. Найдём горы Грузии, Безенгийскую стену и Уллу-Тау. Весело и безопасно прокатимся на туристических сидушках, они же подпопники, по снежным горкам.
Поляна нарзанов и отъезд
Пройдём 12,6 км, перепад высот 2180-1960-2180 м, продолжительность 4-5 часов.
Встретим последнее наше утро в горах в этом путешествии сытным завтраком и прогуляемся к Поляне нарзанов, где попробуем знаменитый напиток с большим содержанием железа. Наберём с собой нарзан в дорогу. После 16:00 будем в Минеральных Водах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды, 12:30Завершение: Минеральные Воды, после 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.