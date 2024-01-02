Встречаемся в Минеральных Водах и едем в Баксанское ущелье в нашу гостиницу.

По пути остановимся понежиться в горячих источниках в комплексе «Гедуко», искупаемся в термальной воде, снимем стресс и зарядимся энергией. Купальные принадлежности необходимо взять с собой сразу в автобус. Пообедаем в кафе.

Ближайшую неделю будем жить среди гор в посёлке Терскол на высоте 2180 метров над уровнем моря.