2 день

Каньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопады

После завтрака в гостинице мы отправимся в гости к самому высокому водопаду Домбая!

Наш маршрут начнется с тропы вдоль реки Аманауз.

Мы увидим небольшие снежники, не тающие даже в летнюю жару, тенистые пихтовые леса и величественные шапки гор вдалеке.

Через полчаса ходьбы будет достигнута наша первая цель – «Чертова мельница».

В этом месте вода пытается выбраться из каньона реки Аманауз и кружит быстрым водоворотом, чтобы исчезнуть в глубине снежников и скальных теснин.

Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам.

Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад.

Вода падает с огромной высоты, рассеивая кругом искристые радуги!

Сделаем яркие фото и насладимся невероятными красками окружающего пейзажа.

Активная часть: 6,4 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.