Сокровища Домбая

Домбай - горная территория в Карачаево-Черкессии в бассейне реки Кубани на Северном Кавказе. Отсюда по прямой 65 км до

5
3 отзыва
Домбай – горная территория в Карачаево-Черкессии в бассейне реки Кубани на Северном Кавказе. Отсюда по прямой 65 км до вершины Эльбруса и 60 км до побережьяЧерного моря. Приглашаем вас в удивительное осенне приключение, которое вы запомните надолго!
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Ближайшие даты:
8
окт

Что вас ожидает 🤩

Аланские храмы
Аланские храмы
Мы увидим христианские храмы IX-X веков и почувствуем веяние древности
Сокровище ущелья Аманауз
Сокровище ущелья Аманауз
Ощутим мощь горной реки Аманауз, глядя на бурлящие воды «Чертовой Мельницы»
Бадукские озера
Бадукские озера
Побываем на берегу Бадукских озер, сохраняющих первозданную чистоту в окружении девственных лесов на высоте 2000 м над уровнем моря
Мусса-Ачитара
Мусса-Ачитара
Поднимемся на гору Мусса-Ачитара, откуда можно увидеть незабываемую панораму горных хребтов и даже западную вершину Эльбруса
Озеро Туманлы-Кель
Озеро Туманлы-Кель
Посетим одно из самых теплых озер Тебердинского заповедника, температура воды +18…+20С.

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы, знакомство с культурой Домбая

Сбор группы в Минеральных водах ориентировочно в 10:00, трансфер Минеральные Воды – Домбай (210 км, 3-4 часа). 

По пути мы заедем в окрестности села Коста Хетагурова для посещения Шоанинского и Сентинского храма. 

Мы увидим древние храмы, а также каменную «костницу» — гробницу-мавзолей.

После этого прибудем в Домбай и удобно разместимся в гостинице.

Вечером нас ждет обзорная экскурсия по поселку Домбай. 

Ее “изюминкой” станет посещение моста Поцелуев – отличной локации для романтичных фотографий.

Активная часть: 1,6 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м.

Сбор группы, знакомство с культурой ДомбаяСбор группы, знакомство с культурой ДомбаяСбор группы, знакомство с культурой ДомбаяСбор группы, знакомство с культурой Домбая
2 день

Каньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопады

После завтрака в гостинице мы отправимся в гости к самому высокому водопаду Домбая!

Наш маршрут начнется с тропы вдоль реки Аманауз. 

Мы увидим небольшие снежники, не тающие даже в летнюю жару, тенистые пихтовые леса и величественные шапки гор вдалеке.

Через полчаса ходьбы будет достигнута наша первая цель – «Чертова мельница». 

В этом месте вода пытается выбраться из каньона реки Аманауз и кружит быстрым водоворотом, чтобы исчезнуть в глубине снежников и скальных теснин.

Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. 

Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад. 

Вода падает с огромной высоты, рассеивая кругом искристые радуги! 

Сделаем яркие фото и насладимся невероятными красками окружающего пейзажа.

Активная часть: 6,4 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Каньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопадыКаньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопадыКаньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопадыКаньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопады
3 день

Бадукские озера

Отправляемся в сказочное ущелье реки Бадук.

Снова идем в хвойный лес – наша тропа лежит между высоких пихт, елей и зарослей папоротника.

Через 40 минут выходим к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук. 

Белая, кипучая вода струится ущелью. 

Большой мост через реку – отличное место для группового фото!

Идем дальше! 

Тропа приведет нас к первому озеру, окруженному ожерельем березок. 

В солнечную погоду Бадукские озера переливаются изумрудным цветом. 

Невероятно чистая, хрустальная вода манит к себе. 

Здесь мы устроим веселый пикник, чтобы подкрепиться перед обратной дорогой.

Полюбовавшись Бадукскими озерами, отправимся обратно той же дорогой.

Активная часть: 8,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Бадукские озераБадукские озераБадукские озераБадукские озера
4 день

Мусса-Ачитара

Сегодня мы совершим восхождение на самый доступный для подъема «трехтысячник» нашей страны — гору Мусса-Ачитара.

Мусса-Ачитара — наивысшая точка одноименного хребта, который тянется параллельно Главному Кавказскому хребту. 

С пика высотой 3200 м над уровнем моря открывается обзор на все четыре стороны света: можно увидеть ущелья, ледники, реки, озера, хребты гор и даже западную вершину Эльбруса.

В хорошую погоду мы поднимемся на гору пешком, минуя буковый лес, альпийские луга и снежники. 

Если же мы захотим сделать наш подъем быстрым и комфортным, нам поможет канатная дорога.

После подъема пообедаем в кафе с национальной кухней на склоне горы.

Продолжительность экскурсии: 5-6 часов.

Мусса-АчитараМусса-АчитараМусса-АчитараМусса-Ачитара
5 день

Сувенирный рынок и озеро Туманлы-Кель (Форельное)

В завершении тура рекомендуем совершить прогулку по сувенирному рынку Домбай.

Домашнее варенье из горной черники, чай из домбайских трав, магнитики, шали ручной работы, сувенирные кружки… 

Здесь есть все, что вашей душе угодно!

После посещения рынка прощаемся с Домбаем. 

Нас ждет переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

По пути заедем в ущелье Гоначхир, на озеро Туманлы-Кель (Форельное озеро), расположенное на высоте 1880 м. 

Это одно из самых теплых озер Тебердинского заповедника, температура воды +18…+20С.

Водоем достаточно большой, его длина 275 м. 

Вода в озере, в зависимости от освещения, меняет цвет от небесно-голубого до изумрудного.

Если погода ясная, то в зеркальной воде озера живописно отражаются снежные вершины горного массива Чотча.

Ориентировочно в 16:00-17:00 прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Сувенирный рынок и озеро Туманлы-Кель (Форельное)Сувенирный рынок и озеро Туманлы-Кель (Форельное)Сувенирный рынок и озеро Туманлы-Кель (Форельное)Сувенирный рынок и озеро Туманлы-Кель (Форельное)

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице / гостевом доме. Подробности узнавайте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Домбай – Минеральные Воды, Минеральные воды – Домбай
  • Все переезды по территории Домбая
  • Проживание
  • Питание – завтраки и ужины, перекусы на маршрутах
  • Оплата пребывания в заповеднике «Тебердинский»
  • Инструкторское сопровождение (1 гид на группу из 10 человек)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Экскурсии, не предусмотренные программой
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Хоба (подпопник)
  • Маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят)
  • Сандалии или сланцы
  • Ветровка, штаны
  • Дождевик
  • Панама / бейсболка / бандана / баф
  • Кофта флисовая
  • Комплект термобелья
  • 1- 2 футболки
  • Шорты
  • Носки 2-3 пары синтетические
  • Легкое полотенце+купальные принадлежности (для термальных источников и/или водопада)
  • Яркое и легкое платье, можно два:) (для стильных фоточек)

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт 2 шт., перекись водорода, пластырь
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Термос или бутылка для воды (0,5 -1 литр) — по желанию
  • Очки солнцезащитные
  • Крем солнцезащитный

Документы:

  • Медицинский полис
  • Паспорт
  • Деньги на дополнительные расходы — кафе, сувениры

Дополнительно:

  • Фотоаппарат (видеокамера)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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