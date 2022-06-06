Сбор группы в Минеральных водах ориентировочно в 10:00, трансфер Минеральные Воды – Домбай (210 км, 3-4 часа).
По пути мы заедем в окрестности села Коста Хетагурова для посещения Шоанинского и Сентинского храма.
Мы увидим древние храмы, а также каменную «костницу» — гробницу-мавзолей.
После этого прибудем в Домбай и удобно разместимся в гостинице.
Вечером нас ждет обзорная экскурсия по поселку Домбай.
Ее “изюминкой” станет посещение моста Поцелуев – отличной локации для романтичных фотографий.
Активная часть: 1,6 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м.
После завтрака в гостинице мы отправимся в гости к самому высокому водопаду Домбая!
Наш маршрут начнется с тропы вдоль реки Аманауз.
Мы увидим небольшие снежники, не тающие даже в летнюю жару, тенистые пихтовые леса и величественные шапки гор вдалеке.
Через полчаса ходьбы будет достигнута наша первая цель – «Чертова мельница».
В этом месте вода пытается выбраться из каньона реки Аманауз и кружит быстрым водоворотом, чтобы исчезнуть в глубине снежников и скальных теснин.
Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам.
Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад.
Вода падает с огромной высоты, рассеивая кругом искристые радуги!
Сделаем яркие фото и насладимся невероятными красками окружающего пейзажа.
Активная часть: 6,4 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Отправляемся в сказочное ущелье реки Бадук.
Снова идем в хвойный лес – наша тропа лежит между высоких пихт, елей и зарослей папоротника.
Через 40 минут выходим к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук.
Белая, кипучая вода струится ущелью.
Большой мост через реку – отличное место для группового фото!
Идем дальше!
Тропа приведет нас к первому озеру, окруженному ожерельем березок.
В солнечную погоду Бадукские озера переливаются изумрудным цветом.
Невероятно чистая, хрустальная вода манит к себе.
Здесь мы устроим веселый пикник, чтобы подкрепиться перед обратной дорогой.
Полюбовавшись Бадукскими озерами, отправимся обратно той же дорогой.
Активная часть: 8,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Сегодня мы совершим восхождение на самый доступный для подъема «трехтысячник» нашей страны — гору Мусса-Ачитара.
Мусса-Ачитара — наивысшая точка одноименного хребта, который тянется параллельно Главному Кавказскому хребту.
С пика высотой 3200 м над уровнем моря открывается обзор на все четыре стороны света: можно увидеть ущелья, ледники, реки, озера, хребты гор и даже западную вершину Эльбруса.
В хорошую погоду мы поднимемся на гору пешком, минуя буковый лес, альпийские луга и снежники.
Если же мы захотим сделать наш подъем быстрым и комфортным, нам поможет канатная дорога.
После подъема пообедаем в кафе с национальной кухней на склоне горы.
Продолжительность экскурсии: 5-6 часов.
В завершении тура рекомендуем совершить прогулку по сувенирному рынку Домбай.
Домашнее варенье из горной черники, чай из домбайских трав, магнитики, шали ручной работы, сувенирные кружки…
Здесь есть все, что вашей душе угодно!
После посещения рынка прощаемся с Домбаем.
Нас ждет переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
По пути заедем в ущелье Гоначхир, на озеро Туманлы-Кель (Форельное озеро), расположенное на высоте 1880 м.
Это одно из самых теплых озер Тебердинского заповедника, температура воды +18…+20С.
Водоем достаточно большой, его длина 275 м.
Вода в озере, в зависимости от освещения, меняет цвет от небесно-голубого до изумрудного.
Если погода ясная, то в зеркальной воде озера живописно отражаются снежные вершины горного массива Чотча.
Ориентировочно в 16:00-17:00 прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице / гостевом доме. Подробности узнавайте при бронировании.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
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