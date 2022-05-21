День 1. Город Пятигорск: парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, озеро Провал, ворота Любви, гора Машук.

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Тур начинается с переезда на микроавтобусе в наш первый город Кавминвод — солнечный Пятигорск (40 минут).

В Пятигорске совершим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами. Любуемся необычными локациями: грот Дианы, Китайская беседка, Эолова арфа и, конечно, бронзовый орел! Сегодня обязательно попробуем знаменитое пятигорское мороженое!

Во время прогулки мы также заглянем в озеро «Провал», которое находится внутри пещеры и имеет невероятно красивый, бирюзовый цвет. Здесь же загадаем желание возле памятника Остапу Бендеру. Затем отправимся к Воротам любви. Это не только одна из красивейших локаций для проведения фотосессий, но и место с любопытной легендой.

Отсюда уже рукой подать до вершины горы Машук. Поднявшись наверх, полюбуемся невероятно живописными окрестностями.

День 2. Треккинг по курортному парку Кисловодска: долина роз, Храм Воздуха, Беседка семи ветров, гора Красное солнышко, гора Малое и Большое Седло.

Добро пожаловать в самый огромный и самый знаменитый парк этих мест — курортный парк Кисловодска. Это настоящая лесная страна, где бегают белки, поднимаются в небо стройные ели, стелется можжевельник и радуются солнцу хрупкие розы. Вы увидите: Зеркальный пруд, долину роз, Храм Воздуха, Беседка семи ветров, гора Красное солнышко и гора Малое Седло.

В наш авторский тур в Кисловодск также включена прогулка по ночному городу. Вечером Кисловодск украшает свой Курортный бульвар тысячами огней! Он манит Вас ароматом свежей выпечки из кафешек, зазывает на сувенирный рынок и хвастается красивой подсветкой зданий. Изюминкой ночного Кисловодска является фонтан! Светомузыкальный фонтан вечером переливается огнями, его струи взмывают вверх с невероятной лёгкостью и тут же падают вниз, подчиняясь ритмам музыки.

День 3. Город Железноводск, Курортный парк, треккинг на гору Железная, пещера первобытного человека, Селитряные скалы.

Свой путь в Железноводске начнём от ЖД вокзала, не спеша пройдем мимо Островских ванн, которые своим обликом напоминают заморские мечети. Затем двигаемся в сторону эффектного дворца эмира Бухарского с золотыми балкончиками и арабский вязью. По пути к нему обязательно загадываем желаем возле огромного яйца со знаками зодиака! Чтобы желание исполнилось, яйцо нужно покрутить.

Загадав желание, летим дальше! На мгновение застываем возле утончённого здания Пушкинской галереи, затем делаем фото цветочного календаря — и вот вы уже в самом сердце Курортного парка Железноводска.

Отсюда ведет невероятно комфортная, лесная экотропа на вершину горы Железной. Нас ждет несложный треккинг, поднимемся, полюбуемся на красоту сверху!

Двигаемся дальше! По пути к гроту пещерного человека заходим на Селитряные скалы. Это живописные скалы серого цвета, местами они похожи на слоёный пирог. Но самая главная фишка этих мест — смотровая площадка в одном-единственном месте! Лес перед вами расступается — и вуаля! Виден город Железноводск, гора Железная, Развалка и леса, леса, леса вокруг. Красота! В этом месте обязательно нужно сесть на подпопник и любоваться. Иначе, покорение Селитряных скал Вам не засчитается!

Дальше тропинку тура в Кавминводы приведёт к дому пещерного человека. Это такая уютная и весьма теплая пещерка среди скал. А вокруг прямо-таки первобытный пейзаж: огромные камни, причудливой формы, покрытые вечнозеленым мхом…

День 4. Трекинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый Тау.

Железноводск — это самый экологически чистый город Кавминвод! Этот город прямо-таки утопает в зелени. Сегодня у нас будет полностью лесной маршрут, который пройдет вдали от шумных трасс. Лесная тропа настойчиво будет вести нас вверх, вверх и еще немножечко вверх. Выйдя на седловину горы, сердце невольно замрёт: перед нами будут видны горы Змейка и Железная, курортный парк, озеро и панорама Кавминвод. А дальше будет дилемма: налево пойдешь — на Малый Тау попадешь. Направо пойдешь — на Бештау попадёшь! Недолго думая, инструктор примет решение сводить группу на обе вершины.

К слову, гора Бештау — самая высокая из 17 местных гор. Сама Бештау состоит из пяти отрогов или вершин, самая высокая из которых - большая Бештау – 1400 метров.

День 5. Урочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе Эльбрус

На микроавтобусе отправляемся по новой, комфортной трассе в мир водопадов Джилы-Су и в гости к самому Эльбрусу. По пути сделаем остановку на эффектной смотровой площадке, которую очень метко называют «Скалы Аватары». Трасса на Джилы-Су — это уже сама по себе достопримечательность. Проехав по ней совсем немного, вдруг видишь — прямо перед тобой вырастает снежный великан Эльбрус! Обязательно сделаем фотопривал и запечатлим этого снежного исполина.

Дальше настанет черед треккинга по урочищу Джилы-Су. Чего здесь только нет: горячие источники, огромные песчаные замки «Зубы дракона», нарзанчики и целых 4 водопада.

День 6. Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо».

Отправляемся за пределы города Кисловодск, чтобы увидеть еще одно необычное место — Замок коварства и любви. Это средневековое здание украшают эффектные башенки, лепка, фигурные балкончики. Здание посмотрим снаружи, внутри него сейчас находится ресторан и отель.

Дальше совершим треккинг по пешеходной тропе к Медовым водопадам. Водопады льются со скал, словно мед из бочки! В этом ущелье построены несколько ажурных мостиков, на которых сделаем эффектные фото.

Завершающим пунктом программы тура станет поездка к горе «Кольцо». Это причудливое скальное образование, ширина которого составляет 8 м, а высота — 12 м.

День 7. Парк Кисловодска: треккинг в гости к Хозяину пещеры

Сегодня вновь в центре нашего внимания будет город Кисловодск. Ученые говорят, что из всех городов Кавминвод, именно здесь самое большое количество солнечных дней году — 265!

По пути узнаем, что из себя представляет маршрут «тещин язык», увидим Синие камни, парочку эффектных гротов и совершенно необычного Хозяина пещеры.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

15:00-16:00 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Организаторские моменты: