В 12:00 встречаемся в аэропорту Минеральных вод.
По пути в поселок Архыз посетим историко-археологический феномен IX-X веков – Нижне-Архызское городище и Лик Христа. Нас ждет увлекательная экскурсия от действующего археолога и реставратора.
После насыщенного экскурсионного дня, мы заселимся в наш дом на ближайшие 7 дней и посетим Кавказский биосферный заповедник и Казачий водопад.
Пешком поднимемся на высоту более 3000 метров, чтобы насладиться видами окрестных гор.
Прогулка начнется с несложного трекинга к водопаду Баритовый, там мы запасемся воды и по камням, перейдя ручей, наберём высоты, пройдя серпантином через сосны к альпийским лугам. Тропа выведет нас на широкий гребень хребта Абишира-Ахуба, между перевалами Баритовый и Пионер. Мы пойдем направо на пик Джамараклитебе. Любуемся, делаем фото, перекусываем и отправляемся в обратный путь.
Вечер посвятим отдыху и восстановлению сил.
Расстояние 15 км, набор высоты 1500 м
Сегодня нас ждет простой и живописный маршрут по территории Архызского участка Тебердинского заповедника – долине реки Кизгыч.
Мы пройдём через густой пихтовый лес, зелёные поляны, мимо «Мёртвого озера» и памятника защитникам Кавказа. В плотную подойдем к скальной чаше, где со стены срывается широкий поток водопада Чигордали. На протяжении всего пути нас будут сопровождать захватывающие виды.
Расстояние 15 км, набор высоты 400 м
После пробуждения и плотного завтрака добираемся в ущелье Малая Дукка.
Нас сегодня ожидает простой кольцевой маршрут и сразу три озера! Около кошары (место где обитает чабан – горных пастух) начинается наша тропа в сторону озер. В августе тропа усыпана жёлтыми крокусами (он же шафран).
Первое озеро, которое нас ждет – Рыбка. После него мы преодолеем подъем к Аркасарскому озеру и посмотрим на озеро Сказка Кавказа. Эти три озера имеют разную удивительную форму, цвет и температуру. Самые отважные последнее могут проверить на себе.
Отдых и недолгая медитация ждут нас у каждого озера. Ближе к вечеру возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.
Расстояние 10 км, набор высоты 600 м
Очень простой кольцевой маршрут, который нам покажет главные достопримечательности Архыза – Софийский ледник и огромные водопады на реке София.
Дойдя до водопадов мы перекусим, отдохнем и дальше прямо под ними по разлетающимся ледяным брызгам, срывающимся с высоты 90 метров, продолжим наш путь по Софийской долине.
Гора София – вторая по высоте вершина Архыза (3800 м). На её склонах острыми иглами ощетинился ледник, с которого берут начало огромные водопады. Из них питается река София. Вода в ней чистая, кристально-голубого цвета, а долина реки по праву считается самой красивой в Архызе.
Перевал Софийское седло ведёт в заповедную долину реки Кизгыч. Проход туда запрещён – в долине разводят зубров.
Расстояние 7 км, набор высоты 550 м
Сегодня мы окунёмся в атмосферу сказочного леса. По тропинке у подножия хребта Абишира-Ахуба уйдем в лес, будем набирать высоту, пока не упремся в скальный выход, где сохранились развалины древней аланской башни. Вокруг нас всю дорогу будут огромные пихты, папоротники и заросшие мхом камни. В этом месте всегда тихо и уютно.
Расстояние 5 км, набор высоты 200 м
А после нас ждет путь домой, прямиком через здравницу Карачаево-Черкесской республики – термальные источники “Жемчужина Кавказа”. После физически и эмоционально наполненной недели, купание в горячих источниках – настоящее оздоровление организма. Путь из Архыза в Минеральные Воды лежит вокруг Эльбруса и в случае хорошей погоды мы сможем наблюдать его с западной и северной стороны.
Тур предусматривает проживание в гостинице в поселке Архыз (2-местные номера с удобствами). Если вы едете семьей или компанией (3-4 человека), возможно комфортное размещение в одном номере.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В посёлке Архыз днём +12… +25 градусов. На маршруте температура +8… +20.
Потребуется примерно 5000-8000 рублей на дополнительное питание.
Возможны дополнительные экскурсии: конная прогулка – 3000 руб., полет на параплане – 7000 руб., сплав по горной реке – 1500 руб.
Рекомендуем взять 2000-3000 рублей на покупку сувениров.
Банкоматы в поселке Архыз есть (Сбербанк, Россельхозбанк, СКБ-банк), но с ними бывают проблемы (кончились наличные или из-за непогоды нет электричества).
Сотовая связь в поселке Архыз достаточно стабильна, доступен мобильный интернет LTE, проблемы возникают только у абонентов Теле2. Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки связь, вероятнее всего, будет пропадать.
Рекомендуем остаться на пару дней в Пятигорске – это атмосферный южный городок в окружении гор – здесь и термальные, и минеральные источники, и много сезонных фруктов. Еще в царское время здесь начали строиться санаторно-курортные учреждения, которые процветают до сих пор – такой благодатный здесь климат. Да и побывать в местах молодости Михаила Лермонтова и бурной деятельности Остапа Бендера очень интересно.