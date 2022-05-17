Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — Шоанинский храм, озеро Кара-кель — Ущелье Домбай-Ульген, Птышские водопады — ущелье Аманауз, Суфруджинский водопад — Бадукские озера — канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара — ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро — г. Минеральные Воды

День 1. Шоанинский храм и Озеро Кара-кель

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По пути — экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Кара-кель.

Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая треккинговая обувь. С собой в рюкзачке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.

Шоанинский храм. В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм. Он был построен в период расцвета Аланского государства и датируется Х веком.

Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России. Строительством занимались византийские зодчие для исповедовавших христианство аланов. На стенах храмы имеются остатки древней декоративной росписи.

С холма, на котором расположен храм, открывается великолепный вид на окрестности!

Озеро Кара-кель. На окраине города Теберда находится самое теплое озеро Тебердинского заповедника — Кара-Кель. Летом температура воды здесь достигает +18… 20С.

В переводе с местного языка Кара-Кель означает «черное озеро» — так его назвали за особенный, темный цвет воды. В озере отражается скальные пики горы Кель-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты.

15:00-16:00 — прибытие в Домбай, поселение в гостинице.

Обзорная экскурсия по поселку Домбай.

День 2. Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад.

Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки — это всё включено в стоимость тура.

Наш активный тур в Домбай проходит по самым красивым достопримечательностям этих мест. Несомненно, сегодняшнее ущелье — это одна из местных жемчужин. Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген (4047 м).

Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.

Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.

Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого. Водопад имеет несколько каскадов, но самый мощный — это верхний каскад! По пути к самому верхнему водопаду, пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.

Самым полноводным водопад Чучхур можно застать во время отдыха в Домбае летом: в июле и августе. Зато наиболее эффектным этот водопад становится по осени, когда окружающие его деревья надевают свои золотистые наряды.

Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками.

День 3. Ущелье Аманауз и Суфруджинские водопады

В самом начале маршрута мы увидим небольшие снежники вдоль реки Аманауз, которые здесь лежат почти все лето! После чего наш путь пройдет по тенистому пихтовому лесу. Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…

Спустя полчала ходьбы, нашему взору откроется «Чертова мельница». В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом!

Выйдя из леса, мы направимся дальше по ущелью. Вскоре нам откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой. В этом месте с удовольствием можно искупаться!

Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди — огромный Суфруджинский водопад! Вода вырывается из ледникового грота и горный поток с неимоверным шумом несется в ущелье, низвергаясь откуда-то из поднебесья. А вокруг искрятся разноцветные радуги!

День 4. Бадукские озера

Ущелье реки Бадук — словно иллюстрация к сказке! О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать. Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.

Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек — Хаджибей и Бадук. Белая, пенящаяся вода с шумом бежит вниз по ущелью. В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии.

Идем дальше! Пихтовый лес сменится красивыми березками и вскоре тропа приведет нас к первому озеру. Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне. Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.

А знаете, какой здесь цвет воды? В солнечную погоду Бадукские озера переливаются настоящим, изумрудным цветом! Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться.

День 5. Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара

Какая же поездка в Домбай может обойтись без подъема на склон горы Мусса-Ачитара?

Канатные дороги очень быстро поднимают туристов вверх, на высоту 3012 м! Отсюда открывается прекрасная панорама Главного Кавказского хребта, в ясную погоду виден Эльбрус и три Домбайских ущелья.

На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.

К радости туристов, здесь продается множество сувениров, есть возможность сфотографироваться с медведем, яком и даже верблюдом. Также на горе находится еще одна достопримечательность - инопланетная гостиница «Тарелка».

Продолжительность экскурсии: 5-6 часов.

День 6

Ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро.

Все самое интересное находится в глубине ущелья Алибек! Поэтому берем горный транспорт и проезжаем на нем первые 5 км дороги, которые ничем не примечательны.

Дальше тропа приведет нас к вольеру с оленями и выведет на огромную цветочную поляну. В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда. А теперь добавьте к этой картинке белоснежный ледник Алибек, который красуется на заднем фоне. Сразу становится понятно, почему это ущелье так любимо туристами!

Следующий интересный объект на нашем пути — это водопад Алибек. Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров! Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные снимки.

Далее выходим на смотровую площадку, откуда увидим кругозор Мусса-Ачитара, гору Семенов-Баши. Затем направимся к леднику Алибек, подойдем близко-близко и почувствуем его ледяное дыхание!

К обеду придем на конечную точку нашего маршрута — изумрудное Турье озеро. В июле здесь все еще плавают льдины и цветут рододендроны. Возле Турьего озера пообедаем и отправимся в обратный путь.

Активная часть прохождения по маршруту: 6,4 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 7

До 13:00 — свободное время. В этот день рекомендуем совершить прогулку по сувенирному рынку. Черничное варенье, горный чай, магнитики, роскошные шали, сувенирные кружки! … Здесь есть все, что вашей душе угодно!

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

По пути экскурсия в ущелье Гоначхир, на озеро Туманлы-кель.

К озеру ведет отличная, асфальтированная дорога. Туманлы-кель или Форельное озеро расположено на высоте 1880 м. Это одно из самых теплых озер Тебердинского заповедника, температура воды +18… +20С.

Водоем достаточно большой, его длина 275 м! Вода в озере, в зависимости от освещения, меняет свой цвет от небесного голубого до изумрудного. Чтобы сделать красивые снимки, мы немного поднимемся над озером и во всей красе увидим снежные вершины горного массива Чотча.

16:00-16:30 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Важно знать:

Для прохода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время движения по маршруту при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

Проживание

Проживание в пос. Домбай в гостинице «Домбай Айс Черри»: двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Гостиница «Домбай Айс Черри» построена в 2015 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. На первом этаже находится кафе; здесь в любое время можно набрать горячую воду для чая в термопоте.

Питание

завтрак в кафе (день 2-7), обед – сухой паек в горах во время прогулок (день 2-6).