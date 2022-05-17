Нитка маршрута:
г. Минеральные Воды — Шоанинский храм, озеро Кара-кель — Ущелье Домбай-Ульген, Птышские водопады — ущелье Аманауз, Суфруджинский водопад — Бадукские озера — канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара — ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро — г. Минеральные Воды
День 1. Шоанинский храм и Озеро Кара-кель
11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По пути — экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Кара-кель.
Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая треккинговая обувь. С собой в рюкзачке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.
Шоанинский храм. В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм. Он был построен в период расцвета Аланского государства и датируется Х веком.
Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России. Строительством занимались византийские зодчие для исповедовавших христианство аланов. На стенах храмы имеются остатки древней декоративной росписи.
С холма, на котором расположен храм, открывается великолепный вид на окрестности!
Озеро Кара-кель. На окраине города Теберда находится самое теплое озеро Тебердинского заповедника — Кара-Кель. Летом температура воды здесь достигает +18… 20С.
В переводе с местного языка Кара-Кель означает «черное озеро» — так его назвали за особенный, темный цвет воды. В озере отражается скальные пики горы Кель-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты.
15:00-16:00 — прибытие в Домбай, поселение в гостинице.
Обзорная экскурсия по поселку Домбай.
День 2. Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад.
Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки — это всё включено в стоимость тура.
Наш активный тур в Домбай проходит по самым красивым достопримечательностям этих мест. Несомненно, сегодняшнее ущелье — это одна из местных жемчужин. Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген (4047 м).
Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.
Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.
Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого. Водопад имеет несколько каскадов, но самый мощный — это верхний каскад! По пути к самому верхнему водопаду, пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.
Самым полноводным водопад Чучхур можно застать во время отдыха в Домбае летом: в июле и августе. Зато наиболее эффектным этот водопад становится по осени, когда окружающие его деревья надевают свои золотистые наряды.
Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками.
День 3. Ущелье Аманауз и Суфруджинские водопады
В самом начале маршрута мы увидим небольшие снежники вдоль реки Аманауз, которые здесь лежат почти все лето! После чего наш путь пройдет по тенистому пихтовому лесу. Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…
Спустя полчала ходьбы, нашему взору откроется «Чертова мельница». В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом!
Выйдя из леса, мы направимся дальше по ущелью. Вскоре нам откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой. В этом месте с удовольствием можно искупаться!
Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди — огромный Суфруджинский водопад! Вода вырывается из ледникового грота и горный поток с неимоверным шумом несется в ущелье, низвергаясь откуда-то из поднебесья. А вокруг искрятся разноцветные радуги!
День 4. Бадукские озера
Ущелье реки Бадук — словно иллюстрация к сказке! О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать. Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.
Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек — Хаджибей и Бадук. Белая, пенящаяся вода с шумом бежит вниз по ущелью. В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии.
Идем дальше! Пихтовый лес сменится красивыми березками и вскоре тропа приведет нас к первому озеру. Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне. Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.
А знаете, какой здесь цвет воды? В солнечную погоду Бадукские озера переливаются настоящим, изумрудным цветом! Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться.
День 5. Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара
Какая же поездка в Домбай может обойтись без подъема на склон горы Мусса-Ачитара?
Канатные дороги очень быстро поднимают туристов вверх, на высоту 3012 м! Отсюда открывается прекрасная панорама Главного Кавказского хребта, в ясную погоду виден Эльбрус и три Домбайских ущелья.
На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.
К радости туристов, здесь продается множество сувениров, есть возможность сфотографироваться с медведем, яком и даже верблюдом. Также на горе находится еще одна достопримечательность - инопланетная гостиница «Тарелка».
Продолжительность экскурсии: 5-6 часов.
День 6
Ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро.
Все самое интересное находится в глубине ущелья Алибек! Поэтому берем горный транспорт и проезжаем на нем первые 5 км дороги, которые ничем не примечательны.
Дальше тропа приведет нас к вольеру с оленями и выведет на огромную цветочную поляну. В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда. А теперь добавьте к этой картинке белоснежный ледник Алибек, который красуется на заднем фоне. Сразу становится понятно, почему это ущелье так любимо туристами!
Следующий интересный объект на нашем пути — это водопад Алибек. Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров! Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные снимки.
Далее выходим на смотровую площадку, откуда увидим кругозор Мусса-Ачитара, гору Семенов-Баши. Затем направимся к леднику Алибек, подойдем близко-близко и почувствуем его ледяное дыхание!
К обеду придем на конечную точку нашего маршрута — изумрудное Турье озеро. В июле здесь все еще плавают льдины и цветут рододендроны. Возле Турьего озера пообедаем и отправимся в обратный путь.
Активная часть прохождения по маршруту: 6,4 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 7
До 13:00 — свободное время. В этот день рекомендуем совершить прогулку по сувенирному рынку. Черничное варенье, горный чай, магнитики, роскошные шали, сувенирные кружки! … Здесь есть все, что вашей душе угодно!
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
По пути экскурсия в ущелье Гоначхир, на озеро Туманлы-кель.
К озеру ведет отличная, асфальтированная дорога. Туманлы-кель или Форельное озеро расположено на высоте 1880 м. Это одно из самых теплых озер Тебердинского заповедника, температура воды +18… +20С.
Водоем достаточно большой, его длина 275 м! Вода в озере, в зависимости от освещения, меняет свой цвет от небесного голубого до изумрудного. Чтобы сделать красивые снимки, мы немного поднимемся над озером и во всей красе увидим снежные вершины горного массива Чотча.
16:00-16:30 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Важно знать:
- Для прохода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
- Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время движения по маршруту при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Проживание
Проживание в пос. Домбай в гостинице «Домбай Айс Черри»: двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Гостиница «Домбай Айс Черри» построена в 2015 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. На первом этаже находится кафе; здесь в любое время можно набрать горячую воду для чая в термопоте.
Питание
завтрак в кафе (день 2-7), обед – сухой паек в горах во время прогулок (день 2-6).