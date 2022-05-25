Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков на 7 дней

Вас ждет Красавец Эльбрус! Он будет у нас как на ладони! Две канатные дороги! Мы знаем, вы любите кататься

Вас ждет Красавец Эльбрус! Он будет у нас как на ладони! Две канатные дороги! Мы знаем, вы любите кататься.

Водопад с романтическим названием «Девичьи косы», песчаные замки, огромные ледники и стометровые водопады и купание в термальных источниках.
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков на 7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков на 7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков на 7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков на 7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков на 7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков на 7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков на 7 дней

Что вас ожидает 🤩

  • Термальные источники
  • Ледники и стометровые водопады
  • Песчаные замки
  • Легендарный «Приют одиннадцати» на Эльбрусе
  • Водопад с романтическим названием «Девичьи косы»
  • Две канатные дороги
  • Эльбрус

Нитка маршрута:

  • г. Минеральные Воды — термальные источники «Гедуко» — ущелье Терскол, ледник и водопад Терскол — канатная дорога на гору Чегет — ущелье Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки Ирик, водопад — водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус — водопад «Девичьи косы», обсерватория «Пик Терскол» — Поляна нарзанов — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

День 1. Термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье
До 11:00 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Схема проезда в г. Минеральные Воды.
Наша сегодняшняя цель — Баксанское ущелье. Но впереди целый день, поэтому по пути едем смотреть на местные достопримечательности!

Термальные источники «Гедуко».

Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в термальной воде. Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность из глубины около 4000 метров. Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом. Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.

День 2. Ущелье Терскол, ледник и водопад Терскол

Продолжаем наше знакомство с Приэльбрусьем, сегодня идем гулять в ущелье Терскол! Тропинка бежит вдоль реки, справа и слева — великолепный сосновый лес.
Впереди уже виднеется ледник Терскол, который плавно сползает с отрога Эльбруса. Длина этого ледника 7 км! В солнечный день ледник сверкает, искрится и радует наш глаз своими изумрудными пиками. А если обернуться назад — мы увидим Главный Кавказский хребет и потрясающий ледник «Семерочка».
Несколько раз по мостикам перейдем реку и вскоре выйдем к водопаду Терскол. Водопад очень шумный, живописный, полноводный! Украшением этих мест являются потрясающая базальтовая стена, по которой стекает сам водопад.
Активная часть прохождения по маршруту: 10,4 км, перепад высот 2180-2790 м, продолжительность маршрута 6 часов.

День 3. Канатная дорога на гору Чегет

В этот день поднимаемся выше, выше и еще выше! По канатной дороге Чегет едем туда, где живут облака! Канатка поднимет нас на высоту 3000 м. Перед нами, как на ладони, Главный Кавказский хребет с его безупречными вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутаи. У подножия хребта увидим ледниковое озеро.
Продолжаем смотреть вокруг: с одной стороны от нас сверкает ледник «Семерочка», с другой стороны — гордо возвышается главная гора Кавказа — белоснежный Эльбрус. Вместе будем любоваться на его снежные вершины и сделаем десятки фотографий на память!
Во время прогулки по Чегету увидим заоблачное кафе «Ай», название которого переводится как «луна». Это кафе очень любимо туристами за свою необычную, круглую форму и панорамные окна.
Спустившись с горы Чегет, попадаем на огромный сувенирный рынок. Здесь инструктор всегда терпеливо ждет, пока группа купит все-все-все сувениры.
День 4. Ущелье Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки Ирик, водопад
Сегодня едем в поселок Эльбрус, где находится еще одно интересное ущелье — Ирик-Чат. В самом начале ущелья увидим живописный каньон, образованный рекой Ирик.
Идем дальше и выше! Тропа ведет нас за собой по сосновому лесу, мимо зарослей можжевельников, цветущих лугов и источника нарзана. Внизу остается поселок, над которым постепенно поднимаются вершины Главного Кавказского хребта.
Вскоре выйдем к Песчаным замкам — любопытным останцами из желтого песчаника. Останцы гордо возвышаются над долиной, некоторые из них похожи на гигантские каменные грибы, а некоторые напоминают настоящие, сказочные замки.
Оставив позади каменные грибы, поднимаемся еще выше. Зеленая долина реки Ирик расширяется и предстает перед нами во всей красе: с одной стороны видны отроги Эльбруса, с другой стороны — вершины ущелья Адыл-Су. Чуть дальше по ущелью полюбуемся на небольшой водопад, пообедаем и отправимся в обратный путь.

День 5. Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

Именно этот день наши туристы всегда ждут с особым нетерпением!
С утра отправляемся на гору Эльбрус. Канатные дороги поднимут нас на высоту 3850 м, в самое-самое поднебесье! Казалось бы, мы уже так высоко поднялись, и вся цивилизации осталась далеко позади. Но стоит помнить, что еще выше нас находится знаменитая гостиница для альпинистов «Приют одиннадцати». В этих местах будем гулять и любоваться потрясающими видами, которые открываются на Главный Кавказский хребет.
Прямо перед нами красавицы-вершины Шхельда и Ушба, совсем рядом Чегет, видны вершины Грузии, знаменитая Безенгийская стена и так любимая нашими туристами гора Уллу-Тау.
Виды здесь заоблачные, фотографии будут великолепные! Кстати, не забывайте подпопники, сегодня покатаемся на них по снежным горкам =))).
Также по пути посетим 70-метровый водопад Азау, который находится на склоне Эльбруса.
День 6. Водопад «Девичьи косы», обсерватория «Пик Терскол»
С самого утра идем на пик Терскол по широкой дороге, которая вьется по хвойному лесу. По пути выйдем на несколько отличных смотровых площадок и полюбуемся живописными базальтовыми скалами.
Водопад «Девичьи косы» рождается из ледника Гара-Баши и падает с высоты 30 метров. Шумный, полноводный, искрящийся на солнце и сверкающий радугами – именно такой этот водопад! Смельчаки смогут даже зайти за потоки воды и постоять внутри водопада. Да, будет мокро, будет свежо! Зато какие снимки здесь получаются!
Идем выше! Комфортная дорога приведет нас к обсерватории «Пик Терскол». Это место интересно, прежде всего, своими панорамными видами! Мы увидим Баксанскую долину, ущелье Терскол, северные склоны Эльбруса и с нового ракурса полюбуемся на Главный Кавказский хребет.
Обратите внимание! Инструктор принимает решение о посещение обсерватории «Пик Терскол» исходя из физического состояния группы.
Активная часть прохождения по маршруту «Водопад Девичьи косы»: 10,2 км, перепад высот 2180-2760 м, продолжительность маршрута 4-5 часов.
Активная часть прохождения по маршруту «Водопад Девичьи косы и обсерватория «Пик Терскол»: 16,6 км, перепад высот 2180-3150 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 7. Поляна нарзанов.

До 12:00 выселение из гостиницы.

Покидая гостеприимное Баксанское ущелье, остановимся на поляне нарзанов. Нарзан — это вода слабой минерализации, обогащенная микроэлементами. На Поляне нарзанов выходят на поверхность сразу несколько источников. В наших нарзанах очень большое содержание железа, о чем свидетельствует рыжий цвет вокруг.
Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Проживание

п. Терскол, гостиница «Седьмой регион». Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. В гостинице имеется сауна, прачечная, бильярдная, настольный теннис.

Питание

Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Двухразовое питание
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Входные билеты на термальные источники
  • Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье
  • Билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус и Чегет
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
  • Ужины
  • Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) — 300 рублей за весь период отдыха.
  • Страховка (не обязательна)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00
Завершение: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 1800-2800 м, по канатной дороге поднимаемся на высоту 3850 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию

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