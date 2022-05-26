Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье

Отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии на 7 дней

Отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии на 7 дней.

Вы увидите самый высокий конный монумент в мире! Полюбуетесь комплексами водопадов.

Увидите сверкающий на солнце ледник Танацете и шедевр средневековой архитектуры Осетии — замок Мансау.
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье

Что вас ожидает 🤩

  • Цветущие альпийские луга
  • Настоящий ледник
  • Джиппинг
  • Водопад Галдаридон
  • Вкуснейшие осетинские пироги
  • Огромный памятник святому Уастырджи
  • Священная гора Кубус
  • А еще нас ждет прогулка на Кругозор

Нитка маршрута:

  • г. Минеральные Воды, памятник Уастырджи, каньон Ахсинта, Чертов мост, Дигорское ущелье — гора Кубус, Таймазинские водопады — ледник Караугом — водопад Галдаридон — ледник Танацете — древние башни Осетии — водопад Байради — г. Минеральные Воды.
  • День 1. Памятник Уастырджи — Дигорское ущелье.
  • 11:00 — 11:30 — сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
  • Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов).
  • Покидая шумный город, отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии. В Алагирском ущелье сделаем остановку возле памятника Святому Георгию. Здесь его называют Уастырджи — это главный герой местного эпоса, святой покровитель мужчин, воинов и путешественников.
На высоте 22 метра эффектный всадник на стальном коне как будто пронзает насквозь скалу и вылетает на дорогу. Вес скульптуры 28 тонн!! Это самый высокий конный монумент в мире!
Едем дальше, впереди у нас главные ворота горной Дигории — каньон Ахсинта. Через каньон проложен мост «Ахсинти хед», по-нашему — Чертов мост. Под мостом, на глубине 80 метров, бежит среди скал река Урух. Отсюда до Дигорского ущелья уже рукой подать!
После приезда, поселение на турбазе «Порог неба».

День 2. Гора Кубус. Водопады Таймази

В каждой местности есть своя особенная, культовая гора. В Дигории такой горой является Кубус.
Гора Кубус издалека похожа на пирамиду, полностью покрытую лесами.
На вершине горы растет огромное, очень необычное дерево. Именно это дерево здесь отвечает за желания туристов. Одно из наших любимых желаний — это увидеть роскошные, панорамные виды с вершины горы. И это желание всегда сбывается!
На обратном пути идем на смотровую площадку, откуда любуемся комплексов водопадов. Они рождаются на леднике Таймази и имеют официальное название «Таймазинские водопады». Но, поскольку водопадов три, туристы называют их по-своему — «Три сестры».

День 3. Треккинг к леднику Караугом

Один из самых любимых пеших маршрутов в нашем туре — прогулка к леднику Караугом. Это самый большой ледник Дигорского ущелья и второй по величине ледник на Кавказе. В настоящее время его длина составляет 12 км!
В этот день у нас будет потрясающий по разнообразию маршрут: скалистые вершины гор, неистовая река и суровая красота соснового леса с мягкой подстилкой изо мхов и лишайников. Тропа по хвойному лесу комфортная, широкая, очень долго она идет совершенно без подъемов. Настоящая мечта туриста!

День 4. Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)

Горная дорога извивается змейкой, увлекает за собой и постепенно набирает высоту. Тропинка ведет мимо цветущего Иван-чая и заводит в хвойный лес. Вскоре сосновые ветви словно раздвигаются — и перед нами предстает шумная река Харес.
Чем ближе подходим к водопаду, тем сильнее расширяется ущелье. Перед нами поднимаются горы, которыми будем любоваться в течение целой недели! Так, к водопаду мы уже пришли, а купальники вы не забыли? Да, водопад холодный! Но разве это нас остановит?

День 5. Ледник Танацете.

Путь пройдет через поляну Тана, вдоль рек Харесидон и Танандон. Пройдя через поляну Тана, тропинка уведет нас вправо, и сразу же вдалеке покажется цель нашего похода — сверкающий на солнце ледник Танацете. Именно от него берет начало река Танандон, вдоль которой мы будет идти. А рядом царство цветов: рододендроны, лилии, Иван-чай, ромашки и потрясающие оранжевые маки.
В Дигорское ущелье от горного массива Лабода спускается два крупных ледника — Мосота и Танацете. Длина ледника Танацете — около 4 километров. Он действительно огромный!
У подножия ледника остановится на отдых, пообедаем и отправимся в обратный путь.
День 6. Древние аулы Дигории — Нижний Задалеск, Ханас. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых.
Шедевр средневековой архитектуры Осетии — замок Мансау или башня «Фрегат» — уже много веков украшает склоны этой солнечной долины. Он находится на высоте 1500 м и гордо возвышается над окрестностями как огромный корабль, своим носом направленный на высшую точку скалистого хребта Кавказа.
Далее начинается очень приятная, пешая часть нашего маршрута. По молодому, хвойному лесу пройдем к крепости братьев Седановых. Эта старинная башня прекрасна в любую погоду: в солнечный день она очень эффектно смотрится на фоне грандиозного, скалистого хребта. В пасмурный день вокруг нее клубятся густые облака, башня словно выплывает из тумана, а на ее вершине реет флаг Осетии.

День 7. Водопад Байради

Завершим наше знакомство с Дигорией легкой прогулкой к водопаду Байради. Небольшой подъем — и мы уже у цели! Высота водопада около 30 метров.
13:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Организационные детали:

  • Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
  • Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура.
  • Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
  • Проживание: гостиница. в гостиничном комплексе «Порог неба». Двухместные номера «Стандарт», удобства в номере (душ, туалет). В гостинице есть Wi-Fi, бильярд, бассейн, сауна, спорткомплекс, кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи.
  • Питание: трехразовое. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Маршрут проходит на высоте: 1740-2400 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Переезды по маршруту на горном транспорте
  • Проживание в гостиничном комплексе «Порог неба»
  • Трехразовое питание
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 6000 руб. с номера за весь период отдыха.
  • Страховка (не обязательна)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Владикавказ (жд вокзал) , г. Беслан (аэропорт)
Завершение: г. Минеральные Воды (жд вокзал) , (аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Дигория.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал) в 11:00 МСК, (аэропорт) в 11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал) в 16:00 МСК, (аэропорт) в 16:30 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: трехразовое.
  • Маршрут проходит на высоте: 1740-2400 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

👥Групповые🚶Пешеходные🧳Экскурсионные туры7-дневные турыТреккинг и походы

Еще несколько похожих предложений в Минеральных Водах

На джипах по Северному Кавказу
5 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Angelina
Нет отзывов
На джипах по Северному Кавказу
Раскрыть тайны Железногорска и Пятигорска, проехать по Осетии, покорить Эльбрус
27 мая
2 июня
8 июня
39 900 за 1 человека
Треккинг на гору Змейка
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Олег
5
3 отзыва
Треккинг на гору Змейка
Активная прогулка к одной из самых красивых и загадочных вершин Минеральных Вод
21 мая
23 мая
25 мая
от 2 000 за 1-8 чел.
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Angelina
Нет отзывов
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус
24 мая
27 мая
30 мая
39 500 за 1 человека
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Антон
Нет отзывов
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
26 мая
30 мая
10 июня
180009 900 за 1 человека
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Алий
Нет отзывов
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
26 мая
2 июня
9 июня
25 000 за 1 человека
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Андрей
5
10 отзывов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
21 мая
22 мая
30 мая
12 000 за 1-4 чел.
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
26 июня
14 июля
5 авг
38 000 за 1 человека
Прогулки по окрестностям Эльбруса
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
Angelina
Нет отзывов
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Пройти по ущелью, полюбоваться водопадом и покорить горные вершины
25 мая
29 мая
2 июня
45 000 за 1 человека
Курс на Эльбрус: Пятигорск, Гижгит и вершина древнего вулкана
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Angelina
Нет отзывов
Курс на Эльбрус: Пятигорск, Гижгит и вершина древнего вулкана
Побывать в двух городах, покорить горы и пройти по ущелью
27 мая
2 июня
8 июня
55 000 за 1 человека
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Олег
5
1 отзыв
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
12 июня
13 июня
14 июня
от 1500013 500 за 1-3 чел.
Большое путешествие по Домбаю
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
21 мая
23 мая
24 мая
12 000 за 1-4 чел.
Верхом по Карачаево-Черкессии
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Умар
Нет отзывов
Верхом по Карачаево-Черкессии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Завтра
27 мая
3 июня
25 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🧭
ТАМ