Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды, памятник Уастырджи, каньон Ахсинта, Чертов мост, Дигорское ущелье — гора Кубус, Таймазинские водопады — ледник Караугом — водопад Галдаридон — ледник Танацете — древние башни Осетии — водопад Байради — г. Минеральные Воды.

День 1. Памятник Уастырджи — Дигорское ущелье.

11:00 — 11:30 — сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов).

Покидая шумный город, отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии. В Алагирском ущелье сделаем остановку возле памятника Святому Георгию. Здесь его называют Уастырджи — это главный герой местного эпоса, святой покровитель мужчин, воинов и путешественников.

На высоте 22 метра эффектный всадник на стальном коне как будто пронзает насквозь скалу и вылетает на дорогу. Вес скульптуры 28 тонн!! Это самый высокий конный монумент в мире!

Едем дальше, впереди у нас главные ворота горной Дигории — каньон Ахсинта. Через каньон проложен мост «Ахсинти хед», по-нашему — Чертов мост. Под мостом, на глубине 80 метров, бежит среди скал река Урух. Отсюда до Дигорского ущелья уже рукой подать!

После приезда, поселение на турбазе «Порог неба».

День 2. Гора Кубус. Водопады Таймази

В каждой местности есть своя особенная, культовая гора. В Дигории такой горой является Кубус.

Гора Кубус издалека похожа на пирамиду, полностью покрытую лесами.

На вершине горы растет огромное, очень необычное дерево. Именно это дерево здесь отвечает за желания туристов. Одно из наших любимых желаний — это увидеть роскошные, панорамные виды с вершины горы. И это желание всегда сбывается!

На обратном пути идем на смотровую площадку, откуда любуемся комплексов водопадов. Они рождаются на леднике Таймази и имеют официальное название «Таймазинские водопады». Но, поскольку водопадов три, туристы называют их по-своему — «Три сестры».

День 3. Треккинг к леднику Караугом

Один из самых любимых пеших маршрутов в нашем туре — прогулка к леднику Караугом. Это самый большой ледник Дигорского ущелья и второй по величине ледник на Кавказе. В настоящее время его длина составляет 12 км!

В этот день у нас будет потрясающий по разнообразию маршрут: скалистые вершины гор, неистовая река и суровая красота соснового леса с мягкой подстилкой изо мхов и лишайников. Тропа по хвойному лесу комфортная, широкая, очень долго она идет совершенно без подъемов. Настоящая мечта туриста!

День 4. Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)

Горная дорога извивается змейкой, увлекает за собой и постепенно набирает высоту. Тропинка ведет мимо цветущего Иван-чая и заводит в хвойный лес. Вскоре сосновые ветви словно раздвигаются — и перед нами предстает шумная река Харес.

Чем ближе подходим к водопаду, тем сильнее расширяется ущелье. Перед нами поднимаются горы, которыми будем любоваться в течение целой недели! Так, к водопаду мы уже пришли, а купальники вы не забыли? Да, водопад холодный! Но разве это нас остановит?

День 5. Ледник Танацете.

Путь пройдет через поляну Тана, вдоль рек Харесидон и Танандон. Пройдя через поляну Тана, тропинка уведет нас вправо, и сразу же вдалеке покажется цель нашего похода — сверкающий на солнце ледник Танацете. Именно от него берет начало река Танандон, вдоль которой мы будет идти. А рядом царство цветов: рододендроны, лилии, Иван-чай, ромашки и потрясающие оранжевые маки.

В Дигорское ущелье от горного массива Лабода спускается два крупных ледника — Мосота и Танацете. Длина ледника Танацете — около 4 километров. Он действительно огромный!

У подножия ледника остановится на отдых, пообедаем и отправимся в обратный путь.

День 6. Древние аулы Дигории — Нижний Задалеск, Ханас. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых.

Шедевр средневековой архитектуры Осетии — замок Мансау или башня «Фрегат» — уже много веков украшает склоны этой солнечной долины. Он находится на высоте 1500 м и гордо возвышается над окрестностями как огромный корабль, своим носом направленный на высшую точку скалистого хребта Кавказа.

Далее начинается очень приятная, пешая часть нашего маршрута. По молодому, хвойному лесу пройдем к крепости братьев Седановых. Эта старинная башня прекрасна в любую погоду: в солнечный день она очень эффектно смотрится на фоне грандиозного, скалистого хребта. В пасмурный день вокруг нее клубятся густые облака, башня словно выплывает из тумана, а на ее вершине реет флаг Осетии.

День 7. Водопад Байради

Завершим наше знакомство с Дигорией легкой прогулкой к водопаду Байради. Небольшой подъем — и мы уже у цели! Высота водопада около 30 метров.

13:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Организационные детали: