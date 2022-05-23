Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды, Алагирское ущелье, памятник Уастырджи, памятник Афсати, Цейское ущелье — канатная дорога, ледник Сказка — святилище Реком, водопад Шагацикондон — Цейский ледник — Пик Туриста (г. Садонвцек) — Даргавс, скальная крепость Дзивгис, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Кармадонское ущелье — Термальные источники Бирагзанг — г. Минеральные Воды

День 1. Монумент летящего на коне Уастырджи, памятник Афсати.

11:00-11:30 — сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды. Переезд в Цейское ущелье (около 4 часов).

Подкрепившись, едем смотреть на два весьма интересных объекта.

В Алагирском ущелье увидим один из самых эффектных монументов Осетии — летящего на коне Уастырджи. Он является покровителем мужчин, воинов и путешественников. Огромный, эффектный всадник на стальном коне словно пронзает насквозь скалу и вылетает на дорогу. Вес этой скульптуры — 28 тонн!! Это самый высокий конный монумент в мире!

Далее на нашем пути встретится еще одно божество Осетии — добрый покровитель животных, которого зовут Афсати. Огромный, каменный Афсати сидит на троне и зорко наблюдает за своими владениями. Афсати принято преподносить дары. Чтобы немного его задобрить, мы тоже оставим ему монетку или сладости.

Вскоре приедем в альплагерь «Цей», где и будем отдыхать ближайшие семь дней.

День 2. Ледник Сказка

Ущелье Сказка — это очень уютное и живописное место. Когда стоишь внизу, кажется, что ущелье гостеприимно раскинуло свои горные объятия и поджидает туристов, чтобы похвастаться своей красотой.

Наш путь к леднику начинается с зоны альпийских лугов. Кроме привычных цветов, в июле здесь радуют глаз уникальные, оранжевые маки. В августе в этих местах можно найти спелую малину и чернику.

Зимой туристы здесь с удовольствием катаются на лыжах, а летом туристы поднимаются пешком к месту, которое называется «зеленый холм». Холм действительно полностью зеленый и издалека очень живописно смотрится. Именно отсюда начинаются зимние маршруты лыжников. Мы же с вами поднимемся еще выше, чтобы вблизи рассмотреть ледник Сказка. Он плавно спускается со Сказского перевала и словно замирает на огромных, отполированных скалах. Острые пики ледника сверкают на солнце и переливаются голубыми и изумрудными красками.

Кроме ледника, отсюда мы полюбуемся на Пик туриста, который находится на противоположном горном хребте. В эти места мы отправимся через несколько дней!

День 3. Святилище Реком и водопад Шагацикондон.

За неделю отдыха в Осетии мы с вами постепенно привыкнет, что в этих местах есть свои, необычные божества. Одно из них — Реком. Это персонаж осетинской мифологии, очень почитаемое божество плодородия. Также словом «Реком» обозначается одно из трёх, наряду с Мыкалгабырта и Таранджелоз, главных осетинских святилищ.

Реком существует женский и мужской. Женский Реком представляет собой деревянное, резное сооружение, сложенное из бревен. Женский реком украшают деревянные птички, разноцветные ленты, а на крыше растет зеленый мох. И если на женский храм можно смотреть всем, то к мужскому Рекому женщинам нельзя даже приближаться.

Мужское святилище стоит на большой, открытой поляне и представляет собой деревянную хижину, украшенную резными орнаментами. На полочке хижины лежат рога животных. Дополняют весь этот суровый, мужской пейзаж изумительные горы вокруг!

Далее идем по лесной тропе на водопад Шагацикондон. Тропинка петляет по лесу и выводит в живописный каньон. Лес словно расступается, и перед нами во всей красе появляется водопад. Здесь у нас всегда большая фотосессия, привал и обед.

День 4. Цейское ущелье, ледник Цей

В этом ущелье живописно все, что мы увидим вокруг: шумная река Цейдон, гора Монах и, конечно, сам ледник Цей.

В солнечный день в ущелье получаются потрясающие, панорамные фотографии. А в пасмурный день облака укутывают высокие горы и клубятся вокруг них. В такие дни ущелье смотрится очень таинственно, пейзажи здесь, словно из фильма «Аватар»…

Пройдя большую часть пути, выйдем к беседке. Здесь лес расступается — и прямо перед нами открываются высокие горы, а вдалеке блестит ледник Цей. Идем поближе к леднику! Вблизи он смотрит живым, огромным. Ледник словно дышит, постоянно шумит и живет своей жизнью. Из-под ледника вытекает очень бурный поток воды.

Рядом находится чистейший родник. Здесь мы остановимся на обед и сделаем горный чай из родниковой воды.

День 5. Пик Туриста

Предыдущие дни мы гуляли по ущельям и любовались горами и ледниками снизу, из долины. Пришло время посмотреть на ущелья Цей и Сказка с высоты птичьего полета!

С утра отправляемся в ближайший поселок Верхний Цей и начинаем наш длинный подъем. В поселке посмотрим на родовые башни, а также издалека увидим на склоне горы еще одно святилище Реком. По пути в июле собираем чабрец, в августе лакомимся малинкой и поднимаемся все выше и выше.

На этом маршруте, в самом низу ущелья, часто лежат облака. Но, как только мы оставляем их позади, сразу же открываются потрясающие панорамы! Гора Монах, сверкающий ледник Сказка, грозный ледник Цей и вдалеке, на горизонте, манящая вершина Грузии — снежный Казбек.

День 6. Даргавс, скальная крепость Дзивгис, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Кармадонское ущелье

С утра едем на экскурсию, чтобы посмотреть два новых места с непривычными нам названиями: Куртатинское и Кармадонское ущелье.

Сегодня легкий, но очень приятный день. По пути остановимся на пасеке и попробуем местный мед, обязательно поедим вкуснейшие осетинские пироги с сыром, зеленью, мясом! И возьмем на пробу осетинский квас!

Кроме вкусностей, по маршруту нас ожидают скальный город Дзивгис, Аланский мужской монастырь, а также Кармадонское ущелье, где в 2002 г. сошел ледник Колка.

Безусловно, одна из изюминок сегодняшнего маршрута — это Даргавс! Те самые необычные, белые домики с коричневыми крышами, которые так привлекают ваше внимание на фотографиях. Даргавс - визитная карточка Осетии. Это некрополь, который насчитывает около 90 склепов построенных в виде пирамид.

День 7. Термальные источники Бирагзанг

Утром покидаем полюбившееся нам Цейское ущелье.

По пути заезжаем на термальные источники в с. Верхний Бирагзанг. Эти источники относятся к лечебно-столовым минеральным водам. Медики проверили состав воды и признали его полезным для укрепления здоровья. Кроме того, здесь можно расслабиться после гор, поплавать и приятно провести время.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

17:00-17:30 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Проживание

Проживание в альплагере Цей: номера с удобствами и телевизором. Размещение в двухместных номерах с раздельными кроватями.

В альплагере расположено кафе, где группа завтракает и ужинает.

На территории альплагеря есть сауна, настольный теннис, бильярд (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).

Питание

Трехразовое питание: завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) в столовой альплагеря, обед — сухой паек в горах во время прогулок (день 2-6).