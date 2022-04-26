Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур

Короткий, но яркий зимний тур по Кавказу

5
3 отзыва
Короткий, но яркий зимний тур по Кавказу: Пятигорск, Приэльбрусье и Кисловодск – всё это вы увидите в нашем туре за три дня.
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог г. Эльбрус и г. Чегет захватывают дух
Пятигорск
Пятигорск
Пройдем по самым интересным и значимым местам города-курорта
Кисловодск
Кисловодск
Посетим знаменитый Кисловодский курортный парк, который изобилует интересными рукотворными и природными творениями
Медовые водопады
Медовые водопады
Побываем на водопадах со сладким названием, которые образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки
Кольцо-гора
Кольцо-гора
Увидим интересное творение природы на отроге Боргустанского хребта

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ.

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска.

Размещение в гостинице.

Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Объекты показа:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место Дуэли Лермонтова.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
2 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.

По пути вы насладитесь великолепными видами Баксанского ущелья.

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).

Поляна Чегет, подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата).

Поляна Азау, подъем на канатной дороге г. Эльбрус (доп. плата).

Обед (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Кисловодск, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию г. Кисловодск и его окрестности.

Кольцо-гора — удивительное творение природы, находится на отроге Боргустанского хребта.

Образовалось под действием влаги и выветривания.

Одна из достопримечательностей Кисловодска.

Отсюда открывается прекрасный вид на город.

Медовые водопады образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки.

Все лето здесь, на склонах долины, цветут медоносные травы, от которых, очевидно, и произошло название водопадов.

После посещения Медовых водопадов заезжаем еще в одно приятное место, Чайный домик, где после дегустации можно купить в подарок варенье, чайный сбор и другие вкусные деликатесы.

Обед (доп. плата).

Замок коварства и любви.

В глубокой каменной лощине бежит шумливая речка Аликоновка, здесь она делает поворот, и над нею появляются причудливые скалы, напоминающие древний замок с зубчатыми стенами и башнями.

Свое поэтическое название «Замок коварства и любви» эти скалы получили благодаря легенде, которую вы услышите на экскурсии.

Кисловодский курортный парк изобилует интересными рукотворными и природными творениями: памятниками архитектуры, музеями, гротами и скалами, водными объектами, смотровыми площадками и элементами ландшафтного дизайна.

Объекты показа:

  • Лечебный парк;
  • Зеркальный пруд со стеклянной струей;
  • мостик «Дамский каприз»;
  • памятник Пушкина;
  • Цветочный календарь;
  • Лермонтовская площадка;
  • Нарзанная галерея;
  • колонада;
  • Курортный бульвар.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

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Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

взрослыедети до 14 лет
11 00010 000

Варианты проживания

Отель «Машук»

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака
  • Встреча / проводы
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание 2 ночи в гостинице г. Пятигорска,"Машук" (2-х и 3х-местные номера категории "стандарт")
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Канатная дорога: г. Чегет – 900 руб. /чел. г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел.
  • Г. Чегет – 900 руб. /чел.
  • Г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Защита от дождя/снега и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где происходит встреча в туре?

Встреча в первый день тура в любое время в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды. Заселение в гостиницу гарантировано с 14:00. Выезд на первую обзорную экскурсию в 14:20.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
26 апр 2022
Выражаю Вам искреннюю благодарность и восторг от путешествия "Три счастливых дня на Кавказе"! Это просто фантастическая поездка! Незабываемые впечатления! Огромное Вам спасибо!
Р
27 дек 2022
Хочу отметить профессионализм организатора, всегда на связи. Для прибывших раньше времени, дают рекомендации как продуктивней провести время, где поесть, где погулять, что посетить.
Автобусы комфортабельные, гиды замечательные) желаю процветания и роста в экскурсионных делах 🙌
А
27 дек 2022
Спасибо организаторам, помогали с решением любых вопросов!

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