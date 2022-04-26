Приезд на КМВ.
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска.
Размещение в гостинице.
Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.
Пятигорск — город у подножия Машука.
Объекты показа:
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.
По пути вы насладитесь великолепными видами Баксанского ущелья.
Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).
Поляна Чегет, подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата).
Поляна Азау, подъем на канатной дороге г. Эльбрус (доп. плата).
Обед (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.
Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию г. Кисловодск и его окрестности.
Кольцо-гора — удивительное творение природы, находится на отроге Боргустанского хребта.
Образовалось под действием влаги и выветривания.
Одна из достопримечательностей Кисловодска.
Отсюда открывается прекрасный вид на город.
Медовые водопады образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки.
Все лето здесь, на склонах долины, цветут медоносные травы, от которых, очевидно, и произошло название водопадов.
После посещения Медовых водопадов заезжаем еще в одно приятное место, Чайный домик, где после дегустации можно купить в подарок варенье, чайный сбор и другие вкусные деликатесы.
Обед (доп. плата).
Замок коварства и любви.
В глубокой каменной лощине бежит шумливая речка Аликоновка, здесь она делает поворот, и над нею появляются причудливые скалы, напоминающие древний замок с зубчатыми стенами и башнями.
Свое поэтическое название «Замок коварства и любви» эти скалы получили благодаря легенде, которую вы услышите на экскурсии.
Кисловодский курортный парк изобилует интересными рукотворными и природными творениями: памятниками архитектуры, музеями, гротами и скалами, водными объектами, смотровыми площадками и элементами ландшафтного дизайна.
Объекты показа:
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|взрослые
|дети до 14 лет
|11 000
|10 000
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Встреча в первый день тура в любое время в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды. Заселение в гостиницу гарантировано с 14:00. Выезд на первую обзорную экскурсию в 14:20.