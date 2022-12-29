1 День

Живописная горная дорога к водопаду "Белый" Поездка к водопаду на реке Белой — хороший вариант для тех, кто не хочет или не может много ходить пешком. Почти к самому водопаду можно подъехать на внедорожнике, а пройти пешком останется всего 250-300 метров. Белореченский водопад расположился на притоке Псыша – реке Белая. Именно благодаря ей он и получил свое название. Свое имя на карачаевском река получила из-за ущелья, в котором она расположена – Айюлю-Чат. В переводе это означает «медвежья балка» и ведь неспроста. Местность здесь глухая, полная густых лесов, скальных завалов и глубоких теснин, куда часто приходят зимовать медведи.

Сам водопад расположился совсем неподалеку от поселка и не требует особых физических данных от посетителей. Поход сюда можно запланировать в роли разгрузки между сложными и высокими подъемами к другим природным достопримечательностям. Дорога к водопаду на реке Белая начинается с поляны Таулу под Архызом. Сначала туристу предстоит идти вдоль левого берега реки Псыш, до места слияния с рекой Белой.

Нередко маршрут придется переходить вброд, преодолевая небольшие речушки и ручейки. Кое-где проложены бревна, а кое-где приходится смириться с необходимостью пройтись по воде. Иногда взгляду будут открываться далекие горы, покрытые зеленым ковром и окутанные загадочной голубой дымкой.

Этот отрезок пути можно преодолеть на внедорожнике или верхом на лошади. Но после слияния остается только двигаться пешком.

Дальше предстоит короткий подъем, окруженный вековыми соснами и елями. Тропа покрыта мягкой хвоей и мхом, так приятно смягчающими шаги путника. То тут, то там туристу попадаются поляны, покрывающиеся цветущими крокусами в осеннее время года. Идти совсем немного, поэтому подъем не отнимает сил и проходит легко.

Вскоре появится сам водопад. Будто бы зажатый между скалистыми уступами, он обрушивается бурным потоком вниз, попутно извиваясь и лаская разбросанные валуны. Каждый камень разбивает поток и превращает его в белые барашки. С обеих сторон водопад обступают густые хвойные леса, укрывающие путников своей тенью. После посещения водопада спускаемся на поляну Таулу, где можно пообедать в местном кафе с вкусной кавказской кухней. Далее мы посетим живописную канатную дорогу в пос. Романтик В летнем сезоне 2022 работает гондольная канатная дорога «Млечный путь».

Гондолы привозят гостей на смотровую площадку Южного склона на высоту 2240 метров над уровнем моря. Подъём занимает около 11 минут. От смотровой расходятся туристические маршруты по всем направлениям. Самый легкий — по экологической тропе вниз к поляне Романтик. Путь займет примерно 3 часа. На тропе есть оборудованные места отдыха.

Второй путь ведет наверх, к перевалу Федосеева на высоту 2987 метров. Восхождение может занять до 4 часов, наверху ветрено и прохладно, так что надо захватить теплые вещи, воду и перекус. Зато открывается панорамный обзор на хребет Абишира-Ахуба и доступ к цепочке горных озер.

Третья тропа идет налево к нижней станции канатной дороги «Лунный экспресс». Она только строится, будьте аккуратны. Ее можно пройти часа за 4. Оттуда до Романтика 1,5 км. удобного променада. После спуска по канатной дороге мы отправляемся в отель.

2 День

Домбай — жемчужина Кавказа и Карачаево-Черкессии

Домбай — самый популярный брэнд Кавказа! Все слышали это название. И это не спроста — ведь вершины, окружающие поселок Домбай — клад для спортсмена и даже для искушенного зрителя! Это Мекка альпинистов, горнолыжников и обычных туристов всегда привлекала своей красотой, монументальностью и природным разнообразием!

Кавказ очень разнообразен — и Домбай это визитная карточка региона, обязателен к посещению.

Перевал Гумбаши

Маринский перевал в Карачаево-Черкессии больше известен как перевал Гумбаши (Гум-Баши, Кум-Баши) находится на высоте 2187 метров над уровнем моря. Гумбаши является самым высокогорным перевалом в России среди перевалов по которым проложены автомобильные дороги. С вершины перевала открываются потрясающие виды на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус.

"Сырные пещеры" на перевале Гумбаши. Пещеры состоят из песчаника, над которыми на протяжении многих лет "трудилась" природа, и теперь они напоминают сыр маасдам.

Самое тёплое озеро Тебердинского заповедника

Озеро Кара-Кёль в Теберде наполняется бьющими из земли ключами и подпитывается чистейшей водой от тающих на горных вершинах снегов. Солнце не пробивается сквозь сосны, и густые кроны лиственных деревьев и, тем не менее, температура воды в озере летом достигает +20 °C и оно является самым теплым на территории Тебердинского заповедника.

«Серебряная река»

Река Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых в России и Европе. Её воды берут своё начало высоко в горах, на леднике, где практически нет людей, отсюда и чистота. А целебными воды делают серебряные залежи через которые проходит вода.

Домбайская поляна — соединение трех ущелий: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген

Над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь сразу восемь снежных вершин. Инэ, Домбай Ульген, Софриджу, Семенов-Баши и другие. Здесь особенно прекрасно летом и осенью — внизу буковые леса,а рядом реликтовые пихтовые и еловые леса, альпийские луга и водопады. Но особенно популярна Домбайская поляна зимой, когда здесь работает горнолыжный комплекс.

Канатная дорога

Канатная дорога гандольного и кресельного типа на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета, сделать восхитительные фотографии и конечно, насладиться тишиной, созерцая белоснежные пики гор! Поверьте, это незабываемо!

Христианский храм Х века (Шоанинский храм)

Не все знают, что в Карачаево-Черкесской республике сохранились одни из самых древних христианских храмов на территории России, датируемые IX-X веками!

Кавказ принял христианство почти на столетие раньше, чем остальная Русь!

Один из таких храмов мы с вами обязательно посетим, тем более что строили их на невероятной красоты смотровых площадках!

Трансфер в отель Кисловодске. Вечером знакомство с достопримечательностями города.