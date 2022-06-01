Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье

Вас ждет 7-ми дневное путешествие в альплагерь Безенги

Вас ждет 7-ми дневное путешествие в альплагерь Безенги.

Проживание в палатках, экскурсии по программе.

Вы будете гулять в этих местах и наслаждаться красотой!
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье

Что вас ожидает 🤩

  • Не просто горы, а горы высотой 5000 метров!!
  • Прогулки по настоящему леднику
  • Игривые водопады
  • Суслики. Они стремятся унести все, что плохо лежит. Будем на чеку!!
  • Голубое озеро глубиной 279 метров!!
  • Купание в термальных источниках
  • Спелая черника и брусника

Нитка маршрута:

  • г. Минеральные Воды — ущелье Безенги, водопад Жигинджи, Экотропа — ущелье реки Думала, водопад Укю — водопад Гидан, ледник Мижирги, Северная стена — Скалолазание на скальном отроге Аюташ — ледник Безенги — Голубое озеро, термальные источники Аушигер — г. Минеральные Воды.
  • День 1. Ущелье Безенги.
  • 11:00-11:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).
  • Переезд на автобусе в альплагерь Безенги (около 5-6 часов). В селе Безенги привычный асфальт заканчивается и начинается грунтовая дорога. Далее нас ждет проверка документов на посту у пограничников.
  • Наконец-то мы в горах! На фоне заснеженных вершин красуется мекка альпинистов — высокогорный лагерь «Безенги». На его территории мы поставим свой палаточный лагерь.
  • Сегодня совершим обзорную экскурсию по территории альплагеря и поднимемся на смотровую площадку. Отсюда увидим ущелья рек Мижирги, Безенги и часть знаменитой Безенгийской стены.
  • Альплагерь Безенги — это отдельный, потрясающий мир. На его территории находятся корпуса для проживания, собственная столовая, душевая, сувенирный магазин и даже детский сад! Уходя на восхождения, альпинисты всегда могут оставить здесь своих детей под присмотром. Туристы очень любят собираться в местном кафе, где находится большой, рельефный макет района Безенги, который мы сегодня также увидим.
  • День 2. Ущелье Безенги, водопад Жигинджи. Экотропа.
  • Безенгийское ущелье — это настоящий край водопадов! Сегодня направляемся к одному из них — водопаду Жигинджи. На самом верху Каргашильского хребта находится ледник, который дает начало реке Жигинджи. А река, в свою очередь, дарим нам прекрасный, белоснежный водопад.
Впереди у нас экотропа к Безенгийскому леднику. Он считается одним из самых больших ледников Кавказа. Длина ледника колеблется от 13 до 20 километров, а толщина льда достигает 180 метров!! Вы можете такое представить? Это невероятно! До вечера гуляем в этих местах и наслаждаемся красотой

День 3. Ущелье реки Думала.

Ущелье реки Думала очень зеленое, оно всегда дарит нам грибы, в июле радует земляникой, а в августе и сентябре балует малиной и черникой!
Наша тропинка плавно поднимается по лугам, все выше и выше вдоль красивой реки Думала. По деревянному мосту мы перейдем речку. Стоит замереть на мосту на несколько секунд — и ты тут же чувствуешь всю мощь быстрой, шумной горной реки!
Вскоре выйдем на огромную зеленую поляну, где нас ждет обед. Но это будет чуть позже. А пока что идем любоваться водопадом Укю! Узкое ущелье крепко сжимает в своих каменных объятиях речку и дарит нам водопад. Водопад Укю высокий, пенный, белоснежный!
День 4. Водопад Гидан, ледник Мижирги, Северная стена.
Сегодня у нас будет невероятно яркий день! Мы подойдем очень близко к Северной стене — удивительному творению природы.
Любой альпинист с замиранием сердца расскажет вам, что Северный массив — это огромная горная стена. 15 километров из чистейшего снега и льда, 4 пятитысячника!! Стена изгибается, поэтому ее часто называют снежной подковой.
У подножия стены гордо раскинулся ледник Мижирги. Так удивительно гулять по леднику, когда рядом цветут голубые незабудки или ромашки. Но именно так и происходит в Безенгийском ущелье!
На обратном пути полюбуемся на солнечный водопад Гидан. Именно во второй половине дня его идеально освещает солнце! Гидан — это каскадный водопад, который быстрыми потоками стекает с горы Гидан-тау. Делаем фотографии и спускаемся в альплагерь.

День 5. Уроки скалолазания.

Всю неделю мы с вами живем на территории альплагеря Безенги. Вокруг нас ходят десятки счастливых альпинистов, которые приехали покорять местные вершины. Сегодня немного приблизимся к этим людям и почувствуем на себе, что же это такое — лазить по скалам!
На скальном отроге Аюташ для совершенствования навыков альпинистов, оборудованы места для скальных занятий. Это место носит название «Скальная лаборатория».
Вас ждет инструктаж и обучение основам скалолазания под руководством опытных инструкторов. А дальше — идем на скалолазные трассы для новичков! Маршруты здесь имеют самые необычные названия: «Черный зуб», «Дорога в облака», «Запах ветра» «Времена года».

День 6. Треккинг к леднику Безенги.

Сегодня у нас очень насыщенный поход — идем к леднику Безенги и Безенгийской стене. Стена представляет собой 13 километров из снега и льда, здесь же находятся два белоснежных пятитысячника: Джангитау и Шхара.
В этот день будем ходить по настоящему леднику: большая часть пути пройдет по камням, но кое-где под ногами будет снег и настоящий, изумрудный лед. Порой в одном кадре мы сможем поймать зеленые луга, цветы и снежные вершины Безенги.
День 7. Голубое озеро «Черек-Кёль», термальные источники Аушигер.

Голубое озеро «Черек-Кёль»

Голубое озеро является вторым в мире по глубине карстовым источником, его максимальная глубина - 279 метров! Вода изумрудно-голубого цвета, видимость здесь практически не зависит от погоды и достигает 20-40 метров.

Термальные источники Аушигер

В этих местах в 1950-е годы искали нефть и случайно обнаружили термальные источники. Сейчас здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной термальной воде. Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность с глубины около 4000 метров. Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом. Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии.
16:00 — прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Организаторские детали:

  • Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
  • Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день маршрута.
  • Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 1560-2820 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Проживание на платной туристической стоянке.
  • На территории альплагеря «Безенги» оборудованные туалеты, горячий душ, прачечная, комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин, в кафе есть возможность бесплатно заряжать фото-, видеотехнику. Фотоальбом стоянки.
  • Трехразовое питание
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
  • Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минеральные Воды (аэропорт, жд вокзал)
Завершение: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ущелье Безенги.
  • Старт маршрута: 11:00-11:30 МСК г. в г. Минеральные Воды (аэропорт, жд вокзал).
  • Финиш маршрута: 18:00 МСК в г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт).
  • Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки по ущельям налегке, без рюкзаков.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 1560-2820 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию

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