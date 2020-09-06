Если Вы совсем новичок в альпинизме или желаете комфортно совершить восхождение на Эльбрус, то маршрут с юга – это прекрасная возможность получить первый опыт восхождений. Он не является технически сложным и доступен для любого человека с хорошей физической подготовкой. Под руководством опытных гидов Вы обучитесь навыкам альпинизма, которые пригодятся Вам в дальнейших восхождениях.

Путь к прекрасному водопаду проходит через сосновый лес, базальтовые скульптуры – отличные места для фотосъемки

Посетим поляну Чегет, где можно выпить горячий чай с самым восхитительным видом на горы

Поднимемся на канатной дороге до станции «Гара-Баши»

Взойдете на вершину самой большой горы Европы

Получите первые альпинистские навыки без больших рюкзаков под руководством сильнейших альпинистов

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Минеральные Воды

Прибытие участников группы в город Минеральные Воды в аэропорт или на железнодорожный вокзал (автовокзал) до 14:30 часов. Оптимальные варианты прибытия в регион: самолетом — г. Минеральные Воды (Аэропорт Минеральные Воды), поездом — г. Минеральные Воды (ж/д вокзал Минеральные Воды). Встреча группы в аэропорту Минеральные Воды. Участников в аэропорту встречает наш водитель. В 15 часов дня (из аэропорта Минеральные Воды) трансфер отвозит восходителей в поселок Терскол (2000 метров над у.м.) Кабардино-Балкарской республики.



Переезд до Терскола занимает 3,5-4 часа (от города Минеральные Воды до Терскола около 190 км) по горной дороге к Эльбрусу. Размещение в поселке Терскол в 3/4-местных стандартных номерах с удобствами в гостинице «Седьмой регион»/гостевом доме «Сапира»/в гостинице "Пик Европы" поселка Эльбрус или другой равноценной по уровню. (Для желающих по предварительному заказу организуется одноместное и двухместное размещение в гостинице любого уровня). Знакомство гида с группой. Приветственный ужин (ужин не включен в стоимость). Ночевка в гостинице в поселке Терскол.

2 день Акклиматизационный выход к водопаду «Девичьи Косы» и к Обсерватории РАН

Завтрак. Сегодня акклиматизационный выход в высокогорную зону. Подъем пешком к водопаду «Девичьи Косы» и далее (по самочувствию, по погоде) к обсерватории Российской Академии Наук (РАН) – ориентировочно до высоты 3000 метров. Путь проходит через сосновый лес, базальтовые скульптуры – отличные места для фотосъемки и далее к водопаду «Девичьи Косы». В этот же день можно подняться выше к Обсерватории (3400 м). Решение принимается гидом в зависимости от состояния самого маршрута, прогноза погоды, самочувствия группы. Налюбовавшись прекрасными видами спускаемся в Терскол. Ужин (не включен в стоимость). Ночевка в гостинице в поселке Терскол.

3 день Подъем на склоны г. Чегет

После завтрака – акклиматизационный выход. Сегодня поднимаемся на склоны горы Чегет до высоты 3000 метров. Со склонов Чегета в хорошую погоду открывается прекрасный вид на Эльбрус (Западную и Восточную вершины), просматривается весь маршрут восхождения, Донгуз-Орун, Накра и другие красивейшие вершины района. Легкий обед с горячим чаем (на первой станции Чегетской канатной дороги можно зайти в знаменитое кафе «Ай» (в переводе «Луна») и отведать горячих пирогов с мясом или черникой). На Чегете рекомендуется не пользоваться канатной дорогой, так как наилучшие результаты достигаются при подъеме пешком. После прогулки и обеда, ваш горный гид поможет разобраться с необходимым снаряжением для подъема на гору Эльбрус. Недостающее снаряжение можно будет арендовать в пункте проката. Ночевка в гостинице в пос. Терскол.

4 день Подъем на горный приют. Акклиматизация на 4200-4400 метров

Завтрак. Трансфер пос. Терскол — станция «Азау» Эльбрусской маятниковой канатной дороги. Со всем снаряжением и продуктами, поднимаемся на канатной дороге до станции «Гара-Баши». В непосредственной близости находится наш горный приют, высота 3800 метров. Размещение на приюте, легкий обед с горячим чаем. Прогулка через «Приют-11» выше к началу скальной гряды ориентировочно до высоты 4200-4400 метров. Инструктаж о мерах безопасности при нахождении в высокогорье, правилах поведения в горах. После небольшого отдыха и красивых фото на фоне знаменитых кавказских вершин, можно спускаться на приют. Ужин и ночевка в высокогорном приюте.

5 день Акклиматизационный выход на скалы Пастухова

Завтрак. Акклиматизационный выход на скалы Пастухова (4600 метров — 4800 метров). Обзорная экскурсия по району. Занятия по технике передвижения по снегу и льду. Здесь уже достаточно серьёзная высота и по вашему состоянию и скорости группы можно будет определить готовы ли вы к восхождению. Спуск на приют. Ужин. Ночевка в приюте.

6 день Отдых и снежно-ледовые занятия

Сегодня день отдыха. Также сегодня проведём снежно-ледовые занятия, на которых вы сможете отработать технику передвижения в кошках по снегу и льду, которая понадобится нам на маршруте и приёмы самозадержания на снежном рельефе. Подгонка снаряжения. При необходимости будет проведено навешивание перил (закрепленных веревок) и ваш гид проведет обучение как использовать данный вид страховки. Для занятий вам понадобятся альпинистская система и карабины. Желающие могут прогуляться к станции «Мир» (3 500 м), подышать чистым, горным воздухом. Там много кафе на любой вкус – можно попробовать хытчины, шашлык, блюда национальной кавказской кухни. Ранний отбой и подготовка к восхождению.

7 день Восхождение на Эльбрус

Сегодня день восхождения на Эльбрус. На гору выходим при условии хорошей погоды, состояния маршрута и самочувствия участников. Ранний подъем в 2:00. Выход на восхождение в 3:00 часа. Выбор вершины (Восточная или Западная) накануне в зависимости от состояния группы, погоды, маршрута. Решение принимает гид. Решение обязательно для исполнения всеми участниками группы. До вершины Эльбрус 8-10 часов. При необходимости используем перила, провешенные ранее. Контрольный срок выхода на вершину 13:00. После этого срока вся группа обязана начать спуск вниз. Спуск занимает 5-6 часов. Ночевка в приюте.

8 день Резервный день или спуск в Терскол

Завтрак в приюте. Резервный день на случай непогоды. А если в предыдущий день была хорошая погода и вы поднялись на вершину Эльбруса, то спуск на Эльбрусской маятниковой канатной дороге до станции «Азау», далее трансфер ст. «Азау» в пос. Терскол. Сдача снаряжения в прокат. Размещение в гостинице в Терсколе. А далее выбирайте варианты проведения свободного времени на ваш вкус: прогуляться в ущелье Терскол (там находится один из красивейших водопадов Приэльбрусья;

посетить поляну Чегет с множеством ресторанов и кафешек. На поляне также расположен рынок, где можно приобрести сувенирную продукцию, горный чай, вязаные шапочки, носочки и шерстяные свитера;

или просто попариться в баньке. Вечером можно организовать праздничный ужин в кафе с национальной кухней и поздравить друг друга с восхождением на самую высокую вершину Европы с вручением сертификатов о достижении 5642 метра. Ночевка в гостинице в Терсколе.

9 день Отъезд