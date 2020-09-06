Прибытие участников группы в город Минеральные Воды в аэропорт или на железнодорожный вокзал (автовокзал) до 14:30 часов.
Оптимальные варианты прибытия в регион: самолетом — г. Минеральные Воды (Аэропорт Минеральные Воды), поездом — г. Минеральные Воды (ж/д вокзал Минеральные Воды).
Встреча группы в аэропорту Минеральные Воды.
Участников в аэропорту встречает наш водитель.
В 15 часов дня (из аэропорта Минеральные Воды) трансфер отвозит восходителей в поселок Терскол (2000 метров над у.м.) Кабардино-Балкарской республики.
Переезд до Терскола занимает 3,5-4 часа (от города Минеральные Воды до Терскола около 190 км) по горной дороге к Эльбрусу.
Размещение в поселке Терскол в 3/4-местных стандартных номерах с удобствами в гостинице «Седьмой регион»/гостевом доме «Сапира»/в гостинице "Пик Европы" поселка Эльбрус или другой равноценной по уровню.
(Для желающих по предварительному заказу организуется одноместное и двухместное размещение в гостинице любого уровня).
Знакомство гида с группой.
Приветственный ужин (ужин не включен в стоимость).
Ночевка в гостинице в поселке Терскол.
Завтрак.
Сегодня акклиматизационный выход в высокогорную зону.
Подъем пешком к водопаду «Девичьи Косы» и далее (по самочувствию, по погоде) к обсерватории Российской Академии Наук (РАН) – ориентировочно до высоты 3000 метров.
Путь проходит через сосновый лес, базальтовые скульптуры – отличные места для фотосъемки и далее к водопаду «Девичьи Косы».
В этот же день можно подняться выше к Обсерватории (3400 м).
Решение принимается гидом в зависимости от состояния самого маршрута, прогноза погоды, самочувствия группы.
Налюбовавшись прекрасными видами спускаемся в Терскол.
Ужин (не включен в стоимость).
Ночевка в гостинице в поселке Терскол.
После завтрака – акклиматизационный выход.
Сегодня поднимаемся на склоны горы Чегет до высоты 3000 метров.
Со склонов Чегета в хорошую погоду открывается прекрасный вид на Эльбрус (Западную и Восточную вершины), просматривается весь маршрут восхождения, Донгуз-Орун, Накра и другие красивейшие вершины района.
Легкий обед с горячим чаем (на первой станции Чегетской канатной дороги можно зайти в знаменитое кафе «Ай» (в переводе «Луна») и отведать горячих пирогов с мясом или черникой).
На Чегете рекомендуется не пользоваться канатной дорогой, так как наилучшие результаты достигаются при подъеме пешком.
После прогулки и обеда, ваш горный гид поможет разобраться с необходимым снаряжением для подъема на гору Эльбрус.
Недостающее снаряжение можно будет арендовать в пункте проката.
Ночевка в гостинице в пос. Терскол.
Завтрак.
Трансфер пос. Терскол — станция «Азау» Эльбрусской маятниковой канатной дороги.
Со всем снаряжением и продуктами, поднимаемся на канатной дороге до станции «Гара-Баши».
В непосредственной близости находится наш горный приют, высота 3800 метров.
Размещение на приюте, легкий обед с горячим чаем.
Прогулка через «Приют-11» выше к началу скальной гряды ориентировочно до высоты 4200-4400 метров.
Инструктаж о мерах безопасности при нахождении в высокогорье, правилах поведения в горах.
После небольшого отдыха и красивых фото на фоне знаменитых кавказских вершин, можно спускаться на приют.
Ужин и ночевка в высокогорном приюте.
Завтрак.
Акклиматизационный выход на скалы Пастухова (4600 метров — 4800 метров).
Обзорная экскурсия по району.
Занятия по технике передвижения по снегу и льду.
Здесь уже достаточно серьёзная высота и по вашему состоянию и скорости группы можно будет определить готовы ли вы к восхождению.
Спуск на приют.
Ужин.
Ночевка в приюте.
Сегодня день отдыха.
Также сегодня проведём снежно-ледовые занятия, на которых вы сможете отработать технику передвижения в кошках по снегу и льду, которая понадобится нам на маршруте и приёмы самозадержания на снежном рельефе.
Подгонка снаряжения.
При необходимости будет проведено навешивание перил (закрепленных веревок) и ваш гид проведет обучение как использовать данный вид страховки.
Для занятий вам понадобятся альпинистская система и карабины.
Желающие могут прогуляться к станции «Мир» (3 500 м), подышать чистым, горным воздухом.
Там много кафе на любой вкус – можно попробовать хытчины, шашлык, блюда национальной кавказской кухни.
Ранний отбой и подготовка к восхождению.
Сегодня день восхождения на Эльбрус.
На гору выходим при условии хорошей погоды, состояния маршрута и самочувствия участников.
Ранний подъем в 2:00.
Выход на восхождение в 3:00 часа.
Выбор вершины (Восточная или Западная) накануне в зависимости от состояния группы, погоды, маршрута.
Решение принимает гид.
Решение обязательно для исполнения всеми участниками группы.
До вершины Эльбрус 8-10 часов.
При необходимости используем перила, провешенные ранее.
Контрольный срок выхода на вершину 13:00.
После этого срока вся группа обязана начать спуск вниз.
Спуск занимает 5-6 часов.
Ночевка в приюте.
Завтрак в приюте.
Резервный день на случай непогоды.
А если в предыдущий день была хорошая погода и вы поднялись на вершину Эльбруса, то спуск на Эльбрусской маятниковой канатной дороге до станции «Азау», далее трансфер ст. «Азау» в пос. Терскол.
Сдача снаряжения в прокат.
Размещение в гостинице в Терсколе.
А далее выбирайте варианты проведения свободного времени на ваш вкус:
Вечером можно организовать праздничный ужин в кафе с национальной кухней и поздравить друг друга с восхождением на самую высокую вершину Европы с вручением сертификатов о достижении 5642 метра.
Ночевка в гостинице в Терсколе.
Завтрак.
Трансфер в город Минеральные Воды.
Отъезд домой.
Если восхождение проводилось в предыдущий день, то сегодня спуск в Терскол и отъезд в Минеральные Воды в 12 часов.
Обратные билеты следует приобретать на самолет/поезд, который отправляется из г. Минеральные Воды днем после 16:00 – 17:00 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице в поселке Терскол или поселке Эльбрус четверо суток: 3-х и 4-х местные номера с удобствами.
А так же проживание в высокогорном приюте на горе Эльбрус четверо суток.
Дополнительно оплачивается проживание в поселке Терскол или поселке Эльбрус (3 ночи):
В случае досрочного спуска с высокогорного приюта раньше предусмотренного программой срока – проживание в гостинице оплачивается дополнительно.
Специальное снаряжение:
Туристическое снаряжение:
Документы:
Во время проведения программы для граждан России требуется действующий паспорт.
Специальное снаряжение можно взять в прокат на месте, в поселке Терскол. Гид поможет Вам с выбором при необходимости. Оплата проката на месте.
Вам понадобится:
Летом в долине комфортная температура: +20'-+30' градусов. На горе на высоте 3500 м может быть от +15' до -5', на вершине в зависимости от погоды от +10 до -15. В плохую погоду мы стараемся не выходить. Зимой достаточно суровые условия. В долине температура может опускаться до -5'--20'. На горе на высоте около 5 тыс. м. температура до -30'--40' градусов, в зависимости от сезона.
Перед выходом на маршрут группа регистрируется в МЧС. На самом Эльбрусе в районе Приюта 11 находится база МЧС, в экстренном случае спасатели окажут помощь. С собой достаточно иметь полис ОМС.
При желании можно оформить дополнительную альпинистскую страховку.
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС.
При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.
С группой работают квалифицированные гиды. Основной гид находится с группой ежедневно, начиная со дня встречи в аэропорту Минеральные Воды до проводов в этот же аэропорт. В день восхождения, в случае необходимости, группу сопровождают ассистенты гида, из расчета - один гид на 3-4 участников группы.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Все гиды, работающие с группой, обладают большим горным опытом. Обеспечивая необходимую безопасность, они коллегиально и по отдельности принимают решение по тактике восхождения.
Прибытие в Минеральные Воды до 14:30 часов (лучшее время — 11-13 часов). Встреча в аэропорту города Минеральные Воды.
Остальные участники, планирующие свой тур, добираются до отеля самостоятельно (мы можем помочь с организацией такого индивидуального трансфера).
Цены на индивидуальный трансфер Минеральные Воды — Приэльбрусье:
Трансфер осуществляется:
В день восхождения некоторые участники пользуются услугами ратрака для подъема на разные высоты (по запросу и договоренности).
Стоимость ратрака зависит от высоты, на которую предстоит подняться желающим. Высота обсуждается заранее и также зависит от принятия решения всеми желающими, погоды и состояния склона.
Гиды, сопровождающие группы, не участвуют в оплате ратрака.
Для чего вообще нужен ратрак?
В последнее время все больше людей хотят подняться на вершину, но не все участники готовы тренироваться и совершенствовать свою физическую форму до выезда в горы. Восхождение может длится 8-10 часов и здесь приходит на помощь подъем на ратраке. Для всех, кто хочет сэкономить свои силы и время (ваш физический подъем начнется с высоты 4600 или 4800 метров), время (экономится 3-4 часа) рекомендуем воспользоваться этой услугой.
Стоимость услуги - ориентировочно 60-70 Евро с человека (стоимость зависит от высоты подъема и количества человек в группе). Если вы здоровы и имеете хорошую физическую форму (этому способствуют тренировки на выносливость, например бег до выезда в горы), вы можете сэкономить на ратраке.
Заказывать или не заказывать подъем на ратраке: это ваша группа может решить после прохождения акклиматизации - по самочувствию на высоте. Коллегиально, большинством голосов, учитывая рекомендации гида и свое самочувствие.
Участники групп (5-8 человек), поднимающиеся под руководством двух горных гидов, могут решить вопрос с ратраком таким образом: часть группы, не использующая ратрак, выходит на восхождение со своим гидом за 3 часа раньше участников, выезжающих на ратраке с главным гидом.
Маленькие группы (2-4 человека), работающие под руководством одного гида – решают вопрос о необходимости ратрака коллегиально, учитывая рекомендации гида и свое самочувствие.
Средняя стоимость за ратрак в летний период:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Эльбрус — технически несложная вершина, но для его покорения нужно быть в хорошей физической форме.
Подготовка заключается в регулярных пробежках (3 раза в неделю). К моменту восхождения нужно бегать дистанции не менее 10 км.
Стоимость услуг проката снаряжения при восхождении на Эльбрус
|
|
|Ориентировочные Цены аренды в день, в рублях
|Цена на 4 дня
|Цена на 5-6 дней
(20 % скидка в 5-й день)
|1
|Ботинки горные двойные (пластиковые) подкошечные
|300-500
|1200-2000
|
|2
|«Кошки альпинистские»
|100-200
|400-800
|
|3
|Ледоруб с самостраховкой (1,5 м)
|100-150
|400-600
|
|4
|Страховочная система (низ)
|100-150
|400-600
|
|5
|Веревка для самостраховки (5 м)
|50-100
|200-400
|
|6
|2 карабина
|50-100
|200-400
|
|7
|Треккинговые (или лыжные) палки
|100-150
|400-600
|
|
|ВСЕГО
|
|3200-5400
|
Аренда одежды и другое снаряжение:
|№
|Наименование снаряжения:
|Цена аренды в день, в рублях
|Цена на 4 дня
|Цена на 5-6 дней
(20 % скидка в 5-6-й день)
|1
|Пуховка или теплая куртка
|300-400
|1200-1600
|
|2
|Поларовый костюм или спортивный (шерстяной или флисовый) костюм
|200
|800
|
|3
|Термобелье (не обязательно, но желательно)
|Лучше свое. Или можно заменить теплыми футболками с длинным рукавом
|Нет в аренду, можно купить в Декатлоне.
|
|4
|Ветрозащитная утепленная штормовая куртка (может подойти также горнолыжная, сноубордическая куртка)
|200-300
|800-1200
|
|5
|Ветрозащитные утепленные штормовые брюки (могут подойти горнолыжные или сноубордические брюки)
|200-300
|800-1200
|
|6
|Шапка (шерсть, polartec, windbloc, флис)
|Свое! Или купить на рынке. Выбор есть.
|
|
|7
|Маска для лица или балаклава (флис)
|100
|400
|
|8
|Гамаши («фонарики» на ноги)
|50-100
|200-400
|
|9
|Перчатки (перчатки из полара, флиса или виндблока)
|50-100
|200-400
|
|10
|Рукавицы пуховые или thinsulate (надеваются сверху на перчатки) или верхонки ветронепроницаемые.
|100-150
|400-600
|
|11
|Фонарик электрический налобный
|100
|400
|
|12
|Рюкзак большой (70-80 литров)
|100-150
|400-600
|
|13
|Рюкзак для выходов 40-50 литров (не обязательно, возможно обойтись одним рюкзаком 70-80 литров)
|С целью экономии можно взять только один рюкзак (70-80 литров)
_
|
|14
|Спальник
|200-300
|800-1200
|
|15
|Очки солнцезащитные с защитой от ультрафиолета
|100
|400
|
|16
|Маска горнолыжная (на глаза)
|100
|400
|
|17
|Треккинговые ботинки или высокие кроссовки (сменная обувь)
|200
|800
|
|18
|Легкий термос (0,75-1 литр)
|100
|400
|
|
|ИТОГО
|2100
|8400-10800 рублей
|1680-2160
|
|ВСЕГО: 10080 – 12960 рублей
|
|
|
Примечания:
1. Термобелье. В идеале - термобелье лучше иметь свое. Можно купить не дорогое качественное термобелье в «Декатлоне».
2. Шапка. Наверняка теплая шапка есть у каждого человека. Если вдруг нет или она не очень теплая, можно купить прямо на местном рынке у бабушек на поляне «Чегет» (они вяжут отличные не дорогие шерстные вещи). Обойдется 200-400 рублей.
3. Рукавицы флисовые. Можно также купить свои по желанию в Декатлоне (недорого).
4. Поларовый костюм или спортивный (шерстяной или флисовый) костюм – можно заменить на теплые шерстяные вещи. Например, шерстяной свитер и гамаши.
5. Ветрозащитные куртка и брюки. Если кто-то занимается горными лыжами, катается на сноуборде, ходит в походы – возможно есть свои эти вещи. Куртка должна быть утепленная, непродуваемая, непромокаемая.
6. Сменная обувь. Можно взять обувь в которой вы ходите в походы или высокие крепкие кроссовки.
7. Также для хорошего отдыха и тепла ночью – рекомендуем взять 1 пару шерстяных носок.
8. Для восхождения – рекомендуем взять 1-2 пары хороших треккинговых носков. Дешевле их можно приобрести в Декатлоне.
В случае, если участниками будет задействован 5-й резервный дополнительный день – Скидка на аренду снаряжения 20 % в 5-й день.
В прокате появились теплые трехслойные ботинки (гималайский вариант) - сапоги. Поэтому для тех, кто имеет деньги и хочет такие сапоги - цена вопроса от 800 руб - 1200 руб в день (зависит от модели). Берем снаряжение на 4 дня (это всегда практически). Но иногда, если приходится ждать погоду, то задействуем 5-й день. И на 5-й день - есть приятный бонус - 20 % скидка. Для тех, кто выберет пластиковые ботинки (тоже неплохо - можно еще взять сверху бахиллы, которые надеваются на ботинок). Выйдет конструкция… Но тепло ног того стоит!!!
При восхождении на Эльбрус обязательное специальное альпинистское снаряжение: «кошки», ледоруб, страховочная система, 3 карабина, самостраховка. Жумар, спусковое устройство и ледобур обычно летом не используются.
Снаряжение выдается при подъеме на гору. Прокат по программе «Восхождение на Эльбрус с юга» выдается на 4-5 дней. В случае утери или порчи снаряжения наниматель выплачивает полную стоимость предмета.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Медицинская страховка с покрытием риска альпинизм и от несчастного случая (рекомендуемые страховые компании: Согласие, Ресо).
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.
В случае досрочного спуска с высокогорного приюта раньше предусмотренного программой срока — проживание в гостинице оплачивается дополнительно.
Местность в Кабардино-Балкарии, в центральной части Кавказского хребта, именуемая Приэльбрусьем, уже не первое столетие привлекает путешественников со всего мира. Причинами широко распространившегося горного паломничества являются уникальные возможности региона. Приэльбрусье — настоящий рай для приверженцев активного отдыха: летом здесь можно заниматься альпинизмом и скалолазанием, а горнолыжные зоны Эльбруса открыты для посещения круглый год. Кроме того, чистейший горный воздух, благоприятный климат (не менее 300 солнечных дней в году!), наличие большого количества минеральных источников делают Приэльбрусье своеобразной здравницей, принимающей всех, кто хочет исцелиться от недугов, восстановить силы. Основной же достопримечательностью региона является Эльбрус — вершина, знаменитая на весь мир своей величественной красотой, масштабами и особенностями геологического строения, историей покорения. Входящий в коллекцию высочайших гор континентов Эльбрус является самой высокой точкой России и Европы. Огромный горный массив вулканического происхождения имеет две ярко выраженные вершины — Восточную (5621 м) и Западную (5642 м), отчего Эльбрус часто называют двуглавым.
В стоимость тура на Эльбрус включена одна попытка восхождения. Попыткой считается выход группы вместе с гидами из приюта не позднее 03:00 и подъем на высоту не менее 4500 метров. Если подняться на Эльбрус оказалось невозможным для всей группы или отдельных участников (из-за погодных условий или плохого самочувствия), попытку можно повторить на следующий день, оплатив еще одну ночь проживания в высокогорном приюте и услуги гидов. Если попытка не была использована в запланированный день восхождения (из-за непогоды), то без дополнительной оплаты используется следующий (резервный день).
В случае, если участник решает спуститься с приюта раньше срока, указанного в программе —неучтенные ночи в гостинице оплачиваются самостоятельно. Если участник решает, спуститься с горы и уехать раньше срока, указанного в программе — деньги за приют, гостиницу, трансферы не возвращаются и перерасчет не производится.
В случае, если участник принимает решение об изменении программы (спускается и уезжает раньше, хочет повторить попытку восхождения, поменять гостиницу на другую, совершить незапланированную экскурсию в Пятигорск, Кисловодск или др.), участники несут финансовую ответственность самостоятельно.
В случае заезда-отъезда участниками в Терскол самостоятельно на своих машинах, деньги за трансфер не возвращаются и перерасчет не производится.
Мы покупаем набор продуктов по нашей раскладке. Туристы готовят под руководством гида. Каждый день - назначаются дежурные или помогают гиду по желанию. Если вы себя плохо чувствуете и не можете помогать гиду, гид приготовит сам и накормит вас.
Примерный набор продуктов (может корректироваться): каши быстроваримые (овсянка, рис, гречка), макароны, йогурты, яйца, тушенка, колбаса, сыр, сало, сгущенка, овощи (помидоры, огурцы, морковь, капуста, капуста и т. п.), фрукты (апельсины, яблоки, бананы и т. п.), сухофрукты, масло сливочное, Хлеб, шоколад, печенье, конфеты, соки (апельсиновый, яблочный, томатный), чай, кофе.
Практически все гиды хорошо известны в альпинизме. Это - Чатур Таманг, Владимир Чистиков, Евгений Баянтуев, Роман Мальцев, Станислав Подникольский, Арина Шахтарова и др.
Цены на ратрак поднялись с лета 2021 года (реальность) и пока держатся примерно весь сезон на одном уровне: до скал Пастухова: 7-8 тысяч руб, до 5000 метров: 10-11 тысяч руб с человека. Но если группа торгуется, можно скинуть 1-2 тыс. руб. Но летом 2021 в самый сезон, когда много туристов добираются на ратраке до 5000 метров, торга почти не было. Цена 10-11 тыс руб. до высоты 5000 м. практически не снижаема.
Прибытие участников группы в город Минеральные Воды в аэропорт до 14:30 часов. Отъезд нашей машины из аэропорта в 15 часов.
С ж/д вокзала ходит маршрутка, легко добраться до аэропорта.
Вы должны успеть получить багаж, если летите самолетом или успеть добраться с ж/д вокзала в аэропорт. В 15 часов дня (из аэропорта Минеральные Воды) трансфер отвозит восходителей в поселок Терскол/Эльбрус.
Наш водитель будет на связи в любом случае, будем ждать всех, кто сделал бронирование и точно прилетает на тур.
Но если они (вдруг!) вы опаздываете или у вас задержка рейса, тогда, к сожалению, для опоздавших заказывается другая машина (за дополнительную плату).
Ориентировочно представитель с вами встретится в гостинице 19 часов. Нет необходимости находиться в гостинице. Представитель с вами свяжется и переподтвердит время встречи, к которому нужно быть готовым.
В стоимость тура "Восхождение на Эльбрус" включена 1 попытка восхождения. Попыткой считается выход группы вместе с гидами из приюта не позднее 03:00 и подъем на высоту не менее 4500 метров. Если подняться на Эльбрус оказалось невозможным для всей группы или отдельных участников (из-за погодных условий или плохого самочувствия), попытку можно повторить на следующий день, оплатив еще одну ночь проживания в высокогорном приюте и услуги гидов. Если попытка не была использована в запланированный день восхождения (из-за непогоды), то без дополнительной оплаты используется следующий (резервный день).
В случае досрочного спуска с высокогорного приюта ранее срока, предусмотренного программой, проживание в гостинице оплачивается дополнительно. В случае, если участник решает спуститься с приюта раньше срока, указанного в программе - неучтенные ночи в гостинице оплачиваются самостоятельно. Если участник решает, спуститься с горы и уехать раньше срока, указанного в программе - деньги за приют, гостиницу, трансферы не возвращаются и перерасчет не производится.
В случае, если участник принимает решение об изменении программы (спускается и уезжает раньше, хочет повторить попытку восхождения, поменять гостиницу на другую, совершить незапланированную экскурсию в Пятигорск, Кисловодск или др.), участники несут финансовую ответственность самостоятельно.
Да, в случае успешного восхождения, мы выдаем вам сертификат от компании.
В 2021 году Правление ФАР приняло новое Положение о знаке «Альпинист России», согласно которому для его получения помимо восхождения требуется также пройти курс начальной подготовки (НП-1). Для получения знак «Альпинист России» вам дополнительно необходимо пройти курс начальной подготовки (НП-1).