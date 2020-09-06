Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту

Если Вы совсем новичок в альпинизме

5
2 отзыва
Если Вы совсем новичок в альпинизме или желаете комфортно совершить восхождение на Эльбрус, то маршрут с юга – это прекрасная возможность получить первый опыт восхождений. Он не является технически сложным и доступен для любого человека с хорошей физической подготовкой.

Под руководством опытных гидов Вы обучитесь навыкам альпинизма, которые пригодятся Вам в дальнейших восхождениях.
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
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Покорение Эльбруса
Покорение Эльбруса
Взойдете на вершину самой большой горы Европы
Подъем на канатке
Подъем на канатке
Поднимемся на канатной дороге до станции «Гара-Баши»
Волшебная поляна Чегет
Волшебная поляна Чегет
Посетим поляну Чегет, где можно выпить горячий чай с самым восхитительным видом на горы
Водопад «Девичьи Косы»
Водопад «Девичьи Косы»
Путь к прекрасному водопаду проходит через сосновый лес, базальтовые скульптуры – отличные места для фотосъемки

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Минеральные Воды

Прибытие участников группы в город Минеральные Воды в аэропорт или на железнодорожный вокзал (автовокзал) до 14:30 часов.

Оптимальные варианты прибытия в регион: самолетом — г. Минеральные Воды (Аэропорт Минеральные Воды), поездом — г. Минеральные Воды (ж/д вокзал Минеральные Воды).

Встреча группы в аэропорту Минеральные Воды.

Участников в аэропорту встречает наш водитель.

В 15 часов дня (из аэропорта Минеральные Воды) трансфер отвозит восходителей в поселок Терскол (2000 метров над у.м.) Кабардино-Балкарской республики.

Переезд до Терскола занимает 3,5-4 часа (от города Минеральные Воды до Терскола около 190 км) по горной дороге к Эльбрусу.

Размещение в поселке Терскол в 3/4-местных стандартных номерах с удобствами в гостинице «Седьмой регион»/гостевом доме «Сапира»/в гостинице "Пик Европы" поселка Эльбрус или другой равноценной по уровню.

(Для желающих по предварительному заказу организуется одноместное и двухместное размещение в гостинице любого уровня).

Знакомство гида с группой.

Приветственный ужин (ужин не включен в стоимость).

Ночевка в гостинице в поселке Терскол.

Прибытие в Минеральные ВодыПрибытие в Минеральные ВодыПрибытие в Минеральные Воды
2 день
Акклиматизационный выход к водопаду «Девичьи Косы» и к Обсерватории РАН

Завтрак.

Сегодня акклиматизационный выход в высокогорную зону.

Подъем пешком к водопаду «Девичьи Косы» и далее (по самочувствию, по погоде) к обсерватории Российской Академии Наук (РАН) – ориентировочно до высоты 3000 метров.

Путь проходит через сосновый лес, базальтовые скульптуры – отличные места для фотосъемки и далее к водопаду «Девичьи Косы».  

В этот же день можно подняться выше к Обсерватории (3400 м).

Решение принимается  гидом в зависимости от состояния самого маршрута,  прогноза погоды, самочувствия группы.

Налюбовавшись прекрасными видами спускаемся в Терскол.

Ужин (не включен в стоимость).

Ночевка в гостинице в поселке Терскол.

Акклиматизационный выход к водопаду «Девичьи Косы» и к Обсерватории РАНАкклиматизационный выход к водопаду «Девичьи Косы» и к Обсерватории РАНАкклиматизационный выход к водопаду «Девичьи Косы» и к Обсерватории РАН
3 день
Подъем на склоны г. Чегет

После завтрака – акклиматизационный выход.  

Сегодня поднимаемся на склоны горы Чегет до высоты 3000 метров. 

Со склонов Чегета в хорошую погоду открывается прекрасный вид на Эльбрус (Западную и Восточную вершины), просматривается весь маршрут восхождения, Донгуз-Орун, Накра и другие красивейшие вершины района.

Легкий обед с горячим чаем (на первой станции Чегетской канатной дороги можно зайти в знаменитое кафе «Ай» (в переводе «Луна») и отведать горячих пирогов с мясом или черникой).

На Чегете рекомендуется не пользоваться канатной дорогой, так как наилучшие результаты достигаются при подъеме пешком.

После прогулки и обеда, ваш горный гид поможет разобраться с необходимым снаряжением для подъема на гору Эльбрус.

Недостающее снаряжение можно будет арендовать в пункте проката.

Ночевка в гостинице в  пос. Терскол.

Подъем на склоны г. ЧегетПодъем на склоны г. Чегет
4 день
Подъем на горный приют. Акклиматизация на 4200-4400 метров

Завтрак.

Трансфер пос. Терскол — станция «Азау» Эльбрусской маятниковой канатной дороги.

Со всем снаряжением и продуктами, поднимаемся на канатной дороге до станции «Гара-Баши».

В непосредственной близости находится наш горный приют, высота 3800 метров. 

Размещение на приюте, легкий обед с горячим чаем.

Прогулка через «Приют-11» выше к началу скальной гряды ориентировочно до высоты 4200-4400 метров.

Инструктаж о мерах безопасности при нахождении в высокогорье, правилах поведения в горах.

После небольшого отдыха и красивых фото на фоне знаменитых кавказских вершин, можно спускаться на приют.

Ужин и ночевка в высокогорном приюте. 

Подъем на горный приют. Акклиматизация на 4200-4400 метров
5 день
Акклиматизационный выход на скалы Пастухова

Завтрак.

Акклиматизационный выход на скалы Пастухова (4600 метров 4800 метров).

Обзорная экскурсия по району.

Занятия по технике передвижения по снегу и льду.

Здесь уже достаточно серьёзная высота и по вашему состоянию и скорости группы  можно будет определить готовы ли вы к восхождению.

Спуск на приют.

Ужин.

Ночевка в приюте.

Акклиматизационный выход на скалы Пастухова
6 день
Отдых и снежно-ледовые занятия

Сегодня день отдыха.

Также сегодня проведём снежно-ледовые занятия, на которых вы сможете отработать технику передвижения в кошках по снегу и льду, которая понадобится нам на маршруте и приёмы самозадержания на снежном рельефе.

Подгонка снаряжения. 

При необходимости будет проведено навешивание перил (закрепленных веревок) и ваш гид проведет обучение как использовать данный вид страховки.

Для занятий вам понадобятся альпинистская система и карабины.

Желающие могут прогуляться к станции «Мир» (3 500 м), подышать чистым, горным воздухом.

Там много кафе на любой вкус – можно попробовать хытчины, шашлык, блюда национальной кавказской кухни. 

Ранний отбой и подготовка к восхождению.

7 день
Восхождение на Эльбрус

Сегодня день восхождения на Эльбрус. 

На гору выходим при условии хорошей погоды, состояния маршрута и самочувствия участников.

Ранний подъем в 2:00.

Выход на восхождение в 3:00 часа.

Выбор вершины (Восточная или Западная) накануне в зависимости от состояния группы, погоды, маршрута.

Решение принимает гид.  

Решение обязательно для исполнения всеми участниками группы.

До вершины Эльбрус 8-10 часов.

При необходимости используем перила, провешенные ранее.

Контрольный срок выхода на вершину 13:00.

После этого срока вся группа обязана начать спуск вниз.

Спуск занимает 5-6 часов.

Ночевка в приюте.

Восхождение на ЭльбрусВосхождение на Эльбрус
8 день
Резервный день или спуск в Терскол

Завтрак в приюте.

Резервный день на случай непогоды.  

А если в предыдущий день была хорошая погода и вы поднялись на вершину Эльбруса, то спуск на Эльбрусской маятниковой канатной дороге до станции «Азау», далее трансфер ст. «Азау» в  пос. Терскол.  

Сдача снаряжения в прокат.

Размещение в гостинице в Терсколе.

А далее выбирайте варианты проведения свободного времени на ваш вкус: 

  • прогуляться в ущелье Терскол (там находится один из  красивейших водопадов Приэльбрусья;
  • посетить поляну Чегет  с множеством ресторанов и кафешек. На поляне также расположен рынок, где можно приобрести сувенирную продукцию, горный чай, вязаные шапочки, носочки и шерстяные свитера;
  • или просто попариться в баньке.

Вечером можно организовать праздничный ужин в кафе с национальной кухней и поздравить друг друга с восхождением на самую высокую вершину Европы с вручением сертификатов о достижении 5642 метра. 

Ночевка в гостинице в Терсколе.

Резервный день или спуск в ТерсколРезервный день или спуск в ТерсколРезервный день или спуск в Терскол
9 день
Отъезд

Завтрак.  

Трансфер в город Минеральные Воды.

Отъезд домой.

Если восхождение проводилось в предыдущий  день, то сегодня спуск в Терскол и отъезд в Минеральные Воды в 12 часов.

Обратные билеты следует приобретать на самолет/поезд, который отправляется из г. Минеральные Воды днем после 16:00  17:00 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в поселке Терскол или поселке Эльбрус четверо суток: 3-х и 4-х местные номера с удобствами.

А так же проживание в высокогорном приюте на горе Эльбрус четверо суток.

Дополнительно оплачивается проживание в поселке Терскол или поселке Эльбрус (3 ночи):

  • 1-местное размещение с удобствами в номере – 3 500 рублей;
  • 2-местное размещение – 2 000 руб./чел..

В случае досрочного спуска с высокогорного приюта раньше предусмотренного программой срока – проживание в гостинице оплачивается дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 20% дисконтная премиум-карта на покупку продукции BASK
  • Встреча в аэропорту/железнодорожном вокзале Минеральных Вод
  • Групповой трансфер аэропорт Минеральные Воды – поселок Терскол (начало в 15 часов)
  • Трансфер пос. Терскол – Азау и обратно
  • Проживание в гостинице в пос. Терскол или пос. Эльбрус четверо суток (3-х и 4-х местные номера с удобствами)
  • Завтраки в гостинице в Терсколе — 4 шт
  • Проживание в высокогорном приюте на горе Эльбрус четверо суток
  • Подъем-спуск на Эльбрусской канатной маятниковой дороге
  • Аренда группового специального снаряжения для обеспечения безопасности на маршруте (веревки для связок, для перил, карабины, ледобуры и др.)
  • Кухонное оборудование (газовые плиты, горелки, баллоны, посуда и т. д.) для приготовления питания на приюте
  • Работа и сопровождение группы профессиональным горным гидом в течение всей программы из расчета 1 гид на 3-4 человек. В стоимость включена одна попытка восхождения
  • Работа второго горного гида в день восхождения (один день) для групп больше 4-х человек
  • Работа третьего горного гида в день восхождения (один день) для групп больше 8-х человек
  • Обеспечение безопасности (регистрация в МЧ. . С, GPS-навигатор, cвязь на маршруте, аптека)
  • Продукты питания во время проживания группы в горном приюте на горе Эльбрус
  • Сертификат о восхождении на вершину Эльбрус для каждого участника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Прокат личного альпинистского снаряжения для восхождения на Эльбрус (кошки, ледоруб, страховочная система, треккинговые палки, спальник, рюкзак и др.)
  • Обеды и ужины при проживании в гостинице в Терсколе. В Терсколе большой выбор кафе и ресторанов с национальной и европейской кухней. Обед или ужин в гостинице — от 500 руб.
  • Работа повара для приготовления еды во время проживания группы в горном приюте на Эльбрусе. Эта услуга не обязательна к заказу, так как продукты, используемые для питания на приюте, не требуют длительного приготовления
  • Единовременный взнос в Национальный Парк Приэльбрусье — 300 руб. /чел. (цена может меняться на усмотрение администрации Нацпарка)
  • Медицинская страховка с покрытием риска альпинизм и от несчастного случая (рекомендуемые страховые компании: Согласие, Ресо)
  • Доплата за одноместное размещение с удобствами в номере — 3500 р/чел., доплата за двухместное размещение с удобствами — 2000 р/чел.
  • Индивидуальный трансфер Минеральные Воды — Приэльбрусье — 3500 р/группа за легковой автомобиль, — 5000 р/группа за минивэн/микроавтобус
  • Аренда ратрака:~7000-8000 руб. до скал Пастухова с 1 человека (стоимость зависит от высоты подъема и количества человек в группе)~ 10 000 - 11 000 руб. до высоты 5000 руб. с 1 человека (стоимость зависит от высоты подъема и количества человек в группе).
  • ~7000-8000 руб. до скал Пастухова с 1 человека (стоимость зависит от высоты подъема и количества человек в группе)
  • ~ 10 000 - 11 000 руб. до высоты 5000 руб. с 1 человека (стоимость зависит от высоты подъема и количества человек в группе)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • свитер или рубашка из тонкого флиса (дополнительный слой);
  • куртка из толстого флиса или пуховый свитер;
  • куртка и брюки непродуваемые и непромокаемые (лучше использовать мембранные материалы);
  • пуховая куртка (обязательно);
  • теплая шапка;
  • ботинки альпинистские, предназначенные для восхождений выше 5000 м. Настоятельно рекомендуем иметь двойные ботинки;
  • гетры на ботинки – для защиты от попадания снега внутрь;
  • теплые современные синтетические носки;
  • перчатки – отличный вариант перчаток, выполненных из материалов Winblock или Windstopper;
  • рукавицы «верхонки» (дополнительный слой) – должны надеваться сверху перчаток – защищают от ветра и сильного мороза;
  • маска, защищающая лицо от ветра и мороза (Балаклава);
  • трекинговая обувь - ботинки или кроссовки (лучше с хорошей подошвой Vibram);
  • в летний период хорошо с собой иметь плащ или накидку от дождя.

Специальное снаряжение:

  • альпинистская страховочная система;
  • удобная для ходьбы —"беседка";
  • 3 карабина, лучше с муфтой;
  • трекинговые палки;
  • ледоруб;
  • кошки;
  • каска;
  • очки солнцезащитные, с UF не менее 3;
  • горнолыжная маска с UF не менее 3;
  • крем солнцезащитный (защита 50+);
  • налобный фонарь;
  • рюкзак штурмовой, объемом не менее 35-45 литров.

Туристическое снаряжение:

  • термос объемом не менее 0,7 л;
  • cпальный мешок с температурой комфорта -10`;
  • баул или большой рюкзак - для транспортировки вещей.

Документы:

Во время проведения программы для граждан России требуется действующий паспорт.

Какое специальное снаряжение можно взять в прокат?

Специальное снаряжение можно взять в прокат на месте, в поселке Терскол. Гид поможет Вам с выбором при необходимости. Оплата проката на месте.
Вам понадобится:

  • альпинистская страховочная система, удобная для ходьбы –"беседка";
  • 3 карабина с муфтой;
  • трекинговые палки;
  • ледоруб;
  • кошки;
  • каска;
  • очки солнцезащитные и/или горнолыжная маска с UF – не менее 3;
  • крем солнцезащитный (защита 50+);
  • налобный фонарь;
  • рюкзак объемом не менее 90 л;
  • термос объемом не менее 0,7 л;
  • коврик в палатку;
  • спальный мешок с температурой комфорта -10С.
Какая погода в туре?

Летом в долине комфортная температура: +20'-+30' градусов. На горе на высоте 3500 м может быть от +15' до -5', на вершине в зависимости от погоды от +10 до -15. В плохую погоду мы стараемся не выходить. Зимой достаточно суровые условия. В долине температура может опускаться до -5'--20'. На горе на высоте около 5 тыс. м. температура до -30'--40' градусов, в зависимости от сезона.

Как организована безопасность в туре?

Перед выходом на маршрут группа регистрируется в МЧС. На самом Эльбрусе в районе Приюта 11 находится база МЧС, в экстренном случае спасатели окажут помощь. С собой достаточно иметь полис ОМС.
При желании можно оформить дополнительную альпинистскую страховку.

Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС.
При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.

Какой персонал и гиды будут на протяжении тура?

С группой работают квалифицированные гиды. Основной гид находится с группой ежедневно, начиная со дня встречи в аэропорту Минеральные Воды до проводов в этот же аэропорт. В день восхождения, в случае необходимости, группу сопровождают ассистенты гида, из расчета - один гид на 3-4 участников группы.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Все гиды, работающие с группой, обладают большим горным опытом. Обеспечивая необходимую безопасность, они коллегиально и по отдельности принимают решение по тактике восхождения.

Транспорт

Прибытие в Минеральные Воды до 14:30 часов (лучшее время — 11-13 часов). Встреча в аэропорту города Минеральные Воды.

Остальные участники, планирующие свой тур, добираются до отеля самостоятельно (мы можем помочь с организацией такого индивидуального трансфера).

Цены на индивидуальный трансфер Минеральные Воды — Приэльбрусье:

  • легковой автомобиль ~ 3 500 руб. с группы;
  • минивэн или микроавтобус ~ 5 000 руб. с группы.

Трансфер осуществляется:

  • легковой автомобиль — при группе до 3 человек;
  • минивэн — при группе до 6 человек;
  • микроавтобус — при группе более 6 человек.

В день восхождения некоторые участники пользуются услугами ратрака для подъема на разные высоты (по запросу и договоренности).

Стоимость ратрака зависит от высоты, на которую предстоит подняться желающим. Высота обсуждается заранее и также зависит от принятия решения всеми желающими, погоды и состояния склона.

Гиды, сопровождающие группы, не участвуют в оплате ратрака.

Для чего вообще нужен ратрак?

В последнее время все больше людей хотят подняться на вершину, но не все участники готовы тренироваться и совершенствовать свою физическую форму до выезда в горы. Восхождение может длится 8-10 часов и здесь приходит на помощь подъем на ратраке. Для всех, кто хочет сэкономить свои силы и время (ваш физический подъем начнется с высоты 4600 или 4800 метров), время (экономится 3-4 часа) рекомендуем воспользоваться этой услугой.

Стоимость услуги - ориентировочно 60-70 Евро с человека (стоимость зависит от высоты подъема и количества человек в группе). Если вы здоровы и имеете хорошую физическую форму (этому способствуют тренировки на выносливость, например бег до выезда в горы), вы можете сэкономить на ратраке.

Заказывать или не заказывать подъем на ратраке: это ваша группа может решить после прохождения акклиматизации - по самочувствию на высоте. Коллегиально, большинством голосов, учитывая рекомендации гида и свое самочувствие.

Участники групп (5-8 человек), поднимающиеся под руководством двух горных гидов, могут решить вопрос с ратраком таким образом: часть группы, не использующая ратрак, выходит на восхождение со своим гидом за 3 часа раньше участников, выезжающих на ратраке с главным гидом.

Маленькие группы (2-4 человека), работающие под руководством одного гида – решают вопрос о необходимости ратрака коллегиально, учитывая рекомендации гида и свое самочувствие.

Средняя стоимость за ратрак в летний период:

  • подъем до высоты 4700 м — 600 USD с группы.
  • подъем до высоты 4500 м — 500 USD с группы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как подготовиться к восхождению?

Эльбрус — технически несложная вершина, но для его покорения нужно быть в хорошей физической форме.

Подготовка заключается в регулярных пробежках (3 раза в неделю). К моменту восхождения нужно бегать дистанции не менее 10 км.

Сколько стоит аренда экипировки и снаряжения?

Стоимость услуг проката снаряжения при восхождении на Эльбрус
Ориентировочные Цены аренды в день, в рублях
Цена на 4 дня
Цена на 5-6 дней
(20 % скидка в 5-й день)
1
Ботинки горные двойные (пластиковые) подкошечные
300-500
1200-2000
2
«Кошки альпинистские»
100-200
400-800
3
Ледоруб с самостраховкой (1,5 м)
100-150
400-600
4
Страховочная система (низ)
100-150
400-600
5
Веревка для самостраховки (5 м)
50-100
200-400
6
2 карабина
50-100
200-400
7
Треккинговые (или лыжные) палки
100-150
400-600

ВСЕГО
3200-5400

Аренда одежды и другое снаряжение:


Наименование снаряжения:
Цена аренды в день, в рублях
Цена на 4 дня
Цена на 5-6 дней
(20 % скидка в 5-6-й день)

1
Пуховка или теплая куртка
300-400
1200-1600
2
Поларовый костюм или спортивный (шерстяной или флисовый) костюм
200
800
3
Термобелье (не обязательно, но желательно)
Лучше свое. Или можно заменить теплыми футболками с длинным рукавом
Нет в аренду, можно купить в Декатлоне.

4
Ветрозащитная утепленная штормовая куртка (может подойти также горнолыжная, сноубордическая куртка)
200-300
800-1200
5
Ветрозащитные утепленные штормовые брюки (могут подойти горнолыжные или сноубордические брюки)

200-300
800-1200
6
Шапка (шерсть, polartec, windbloc, флис)
Свое! Или купить на рынке. Выбор есть.


7
Маска для лица или балаклава (флис)
100
400
8
Гамаши («фонарики» на ноги)
50-100
200-400
9
Перчатки (перчатки из полара, флиса или виндблока)
50-100
200-400
10
Рукавицы пуховые или thinsulate (надеваются сверху на перчатки) или верхонки ветронепроницаемые.
100-150
400-600
11
Фонарик электрический налобный
100
400
12
Рюкзак большой (70-80 литров)
100-150
400-600
13
Рюкзак для выходов 40-50 литров (не обязательно, возможно обойтись одним рюкзаком 70-80 литров)
С целью экономии можно взять только один рюкзак (70-80 литров)

_
14
Спальник
200-300
800-1200
15
Очки солнцезащитные с защитой от ультрафиолета
100
400
16
Маска горнолыжная (на глаза)
100
400
17
Треккинговые ботинки или высокие кроссовки (сменная обувь)
200
800
18
Легкий термос (0,75-1 литр)
100
400

ИТОГО
2100
8400-10800 рублей
1680-2160

ВСЕГО: 10080 – 12960 рублей


Примечания:
1. Термобелье. В идеале - термобелье лучше иметь свое. Можно купить не дорогое качественное термобелье в «Декатлоне».
2. Шапка. Наверняка теплая шапка есть у каждого человека. Если вдруг нет или она не очень теплая, можно купить прямо на местном рынке у бабушек на поляне «Чегет» (они вяжут отличные не дорогие шерстные вещи). Обойдется 200-400 рублей.
3. Рукавицы флисовые. Можно также купить свои по желанию в Декатлоне (недорого).
4. Поларовый костюм или спортивный (шерстяной или флисовый) костюм – можно заменить на теплые шерстяные вещи. Например, шерстяной свитер и гамаши.
5. Ветрозащитные куртка и брюки. Если кто-то занимается горными лыжами, катается на сноуборде, ходит в походы – возможно есть свои эти вещи. Куртка должна быть утепленная, непродуваемая, непромокаемая.

6. Сменная обувь. Можно взять обувь в которой вы ходите в походы или высокие крепкие кроссовки.
7. Также для хорошего отдыха и тепла ночью – рекомендуем взять 1 пару шерстяных носок.

8. Для восхождения – рекомендуем взять 1-2 пары хороших треккинговых носков. Дешевле их можно приобрести в Декатлоне.

В случае, если участниками будет задействован 5-й резервный дополнительный день – Скидка на аренду снаряжения 20 % в 5-й день.

В прокате появились теплые трехслойные ботинки (гималайский вариант) - сапоги. Поэтому для тех, кто имеет деньги и хочет такие сапоги - цена вопроса от 800 руб - 1200 руб в день (зависит от модели). Берем снаряжение на 4 дня (это всегда практически). Но иногда, если приходится ждать погоду, то задействуем 5-й день. И на 5-й день - есть приятный бонус - 20 % скидка. Для тех, кто выберет пластиковые ботинки (тоже неплохо - можно еще взять сверху бахиллы, которые надеваются на ботинок). Выйдет конструкция… Но тепло ног того стоит!!!
При восхождении на Эльбрус обязательное специальное альпинистское снаряжение: «кошки», ледоруб, страховочная система, 3 карабина, самостраховка. Жумар, спусковое устройство и ледобур обычно летом не используются.
Снаряжение выдается при подъеме на гору. Прокат по программе «Восхождение на Эльбрус с юга» выдается на 4-5 дней. В случае утери или порчи снаряжения наниматель выплачивает полную стоимость предмета.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Медицинская страховка с покрытием риска альпинизм и от несчастного случая (рекомендуемые страховые компании: Согласие, Ресо).

Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.

Дополнительная информация

В случае досрочного спуска с высокогорного приюта раньше предусмотренного программой срока — проживание в гостинице оплачивается дополнительно.

Данные о регионе

Местность в Кабардино-Балкарии, в центральной части Кавказского хребта, именуемая Приэльбрусьем, уже не первое столетие привлекает путешественников со всего мира. Причинами широко распространившегося горного паломничества являются уникальные возможности региона. Приэльбрусье — настоящий рай для приверженцев активного отдыха: летом здесь можно заниматься альпинизмом и скалолазанием, а горнолыжные зоны Эльбруса открыты для посещения круглый год. Кроме того, чистейший горный воздух, благоприятный климат (не менее 300 солнечных дней в году!), наличие большого количества минеральных источников делают Приэльбрусье своеобразной здравницей, принимающей всех, кто хочет исцелиться от недугов, восстановить силы. Основной же достопримечательностью региона является Эльбрус — вершина, знаменитая на весь мир своей величественной красотой, масштабами и особенностями геологического строения, историей покорения. Входящий в коллекцию высочайших гор континентов Эльбрус является самой высокой точкой России и Европы. Огромный горный массив вулканического происхождения имеет две ярко выраженные вершины — Восточную (5621 м) и Западную (5642 м), отчего Эльбрус часто называют двуглавым.

Ответственность

В стоимость тура на Эльбрус включена одна попытка восхождения. Попыткой считается выход группы вместе с гидами из приюта не позднее 03:00 и подъем на высоту не менее 4500 метров. Если подняться на Эльбрус оказалось невозможным для всей группы или отдельных участников (из-за погодных условий или плохого самочувствия), попытку можно повторить на следующий день, оплатив еще одну ночь проживания в высокогорном приюте и услуги гидов. Если попытка не была использована в запланированный день восхождения (из-за непогоды), то без дополнительной оплаты используется следующий (резервный день).

В случае, если участник решает спуститься с приюта раньше срока, указанного в программе —неучтенные ночи в гостинице оплачиваются самостоятельно. Если участник решает, спуститься с горы и уехать раньше срока, указанного в программе — деньги за приют, гостиницу, трансферы не возвращаются и перерасчет не производится.

В случае, если участник принимает решение об изменении программы (спускается и уезжает раньше, хочет повторить попытку восхождения, поменять гостиницу на другую, совершить незапланированную экскурсию в Пятигорск, Кисловодск или др.), участники несут финансовую ответственность самостоятельно.

В случае заезда-отъезда участниками в Терскол самостоятельно на своих машинах, деньги за трансфер не возвращаются и перерасчет не производится.

Как выглядит питание во время пребывания в приюте?

Мы покупаем набор продуктов по нашей раскладке. Туристы готовят под руководством гида. Каждый день - назначаются дежурные или помогают гиду по желанию. Если вы себя плохо чувствуете и не можете помогать гиду, гид приготовит сам и накормит вас.
Примерный набор продуктов (может корректироваться): каши быстроваримые (овсянка, рис, гречка), макароны, йогурты, яйца, тушенка, колбаса, сыр, сало, сгущенка, овощи (помидоры, огурцы, морковь, капуста, капуста и т. п.), фрукты (апельсины, яблоки, бананы и т. п.), сухофрукты, масло сливочное, Хлеб, шоколад, печенье, конфеты, соки (апельсиновый, яблочный, томатный), чай, кофе.

Кто из гидов будет работать со мной в группе?

Практически все гиды хорошо известны в альпинизме. Это - Чатур Таманг, Владимир Чистиков, Евгений Баянтуев, Роман Мальцев, Станислав Подникольский, Арина Шахтарова и др.

Какие цены на ратрак в 2022 году?

Цены на ратрак поднялись с лета 2021 года (реальность) и пока держатся примерно весь сезон на одном уровне: до скал Пастухова: 7-8 тысяч руб, до 5000 метров: 10-11 тысяч руб с человека. Но если группа торгуется, можно скинуть 1-2 тыс. руб. Но летом 2021 в самый сезон, когда много туристов добираются на ратраке до 5000 метров, торга почти не было. Цена 10-11 тыс руб. до высоты 5000 м. практически не снижаема.

Как происходит встреча в аэропорту/на железнодорожном вокзале?

Прибытие участников группы в город Минеральные Воды в аэропорт до 14:30 часов. Отъезд нашей машины из аэропорта в 15 часов.
С ж/д вокзала ходит маршрутка, легко добраться до аэропорта.

Вы должны успеть получить багаж, если летите самолетом или успеть добраться с ж/д вокзала в аэропорт. В 15 часов дня (из аэропорта Минеральные Воды) трансфер отвозит восходителей в поселок Терскол/Эльбрус.
Наш водитель будет на связи в любом случае, будем ждать всех, кто сделал бронирование и точно прилетает на тур.
Но если они (вдруг!) вы опаздываете или у вас задержка рейса, тогда, к сожалению, для опоздавших заказывается другая машина (за дополнительную плату).

Где и как происходит встреча с туристами в гостинице в первый день программы?

Ориентировочно представитель с вами встретится в гостинице 19 часов. Нет необходимости находиться в гостинице. Представитель с вами свяжется и переподтвердит время встречи, к которому нужно быть готовым.

Сколько попыток восхождения включено в программу?

В стоимость тура "Восхождение на Эльбрус" включена 1 попытка восхождения. Попыткой считается выход группы вместе с гидами из приюта не позднее 03:00 и подъем на высоту не менее 4500 метров. Если подняться на Эльбрус оказалось невозможным для всей группы или отдельных участников (из-за погодных условий или плохого самочувствия), попытку можно повторить на следующий день, оплатив еще одну ночь проживания в высокогорном приюте и услуги гидов. Если попытка не была использована в запланированный день восхождения (из-за непогоды), то без дополнительной оплаты используется следующий (резервный день).

Что будет, если я прекращу восхождение?

В случае досрочного спуска с высокогорного приюта ранее срока, предусмотренного программой, проживание в гостинице оплачивается дополнительно. В случае, если участник решает спуститься с приюта раньше срока, указанного в программе - неучтенные ночи в гостинице оплачиваются самостоятельно. Если участник решает, спуститься с горы и уехать раньше срока, указанного в программе - деньги за приют, гостиницу, трансферы не возвращаются и перерасчет не производится.

Что будет, если я самостоятельно приму решение и изменю программу восхождения?

В случае, если участник принимает решение об изменении программы (спускается и уезжает раньше, хочет повторить попытку восхождения, поменять гостиницу на другую, совершить незапланированную экскурсию в Пятигорск, Кисловодск или др.), участники несут финансовую ответственность самостоятельно.

Выдаются ли сертификаты восходителям?

Да, в случае успешного восхождения, мы выдаем вам сертификат от компании.

Выдается ли знак «Альпинист России» за восхождение на Эльбрус?

В 2021 году Правление ФАР приняло новое Положение о знаке «Альпинист России», согласно которому для его получения помимо восхождения требуется также пройти курс начальной подготовки (НП-1). Для получения знак «Альпинист России» вам дополнительно необходимо пройти курс начальной подготовки (НП-1).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Б
6 сен 2020
Прошли 2 недели со дня окончания тура. Это было первое восхождение на 5-титысячник в жизни и уже после пятидесяти лет. Удачное. С нашими гидами по другому просто не могло быть. Никакой горной болезни благодаря хорошей акклиматизации. Все продумано в программе тура. Воспоминания самые приятные. Спасибо организаторам, обязательно буду советовать всем, кто захочет в горы.
Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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