Воспоминания на всю жизнь
Хотите поближе познакомиться с милыми и робкими альпаками? Тогда вам обязательно стоит посетить нашу экскурсию! Помимо общения с этими чудесными животными вы также побываете в Долине нарзанов, проедете по живописной высокогорной дороге и восхититесь красотами Кавказа.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кисловодск
- Плато Шатзатмаз
- Долина Нарзанов
- Ферма Альпак
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Из курортного города мы направимся в сторону живописнейшего урочища Джилы-Су. Однако, проехав всего лишь 20 км., свернем в сторону примечательных строений и рассмотрим поближе Кисловодскую высокогорную научную станцию Института физики атмосферы на плато Шаджатмаз.
- После наш путь пролегает в Долину нарзанов, которая раскинулась в предгорьях Скалистого хребта. Локация невероятно фотогенична: со всех сторон ее обступают высокие холмы, формируя уникальный микроклимат. К слову, высота некоторых уголков Долины нарзанов иногда достигает 1300 м. над уровнем моря! Южную часть долины густо покрывают вечнозеленые хвойные леса. Благоприятный климат данной курортной местности позволяет посещать ее круглый год. Кстати, лучший вид на великана Эльбруса открывается именно отсюда. Помимо обилия источников, путешественников манят в эти места пещеры, причудливые скалы-останцы, водопады на реках Хасаут и Мушт. Из Долины нарзанов можно продолжить путешествие в урочище Джилы-Су с теплой минеральной водой.
- Под занавес экскурсионной поездки пообщаемся с альпаками — это милые пушистые животные уже много лет помогают людям в сельском хозяйстве. Они обладают необычным характером, очень чувствительны к окружающей среде и робки по темпераменту.
Важно:Мы можем забрать вас из Кисловодска, в таком случае цена будет ниже на 500 руб. Стоимость из Пятигорска и Ессентуков такая же, как и с Железноводска.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Сувенирная продукция
- Экологический сбор 100 р с человека -Долина Нарзанов
- Ферма Альпак 300 р с чел
- Место начала и завершения?
- ж/д вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании