3 день

Кисловодск и его окрестности, отъезд

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров.

Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.

Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Экскурсанты побывают у природного памятникагоры – Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.

Обед (за доп. плату).

Экскурсия на Медовые водопады.

Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Трансфер в аэропорт Минеральные Воды (возможен выезд в аэропорт после экскурсии из г. Кисловодска).