Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск

Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями

5
3 отзыва
Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями.

Именно это так важно сегодня! За два с половиной дня уикенда вам удастся насладиться городами Кавказских Минеральных Вод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством. Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Чарующий Домбай
Чарующий Домбай
Подышим горным воздухом и насладимся красотой окружающих мест
Солнечный Кисловодск
Солнечный Кисловодск
Прогуляемся по улочкам самого южного города-курорта КМВ, снискавшего славу лучшего кардиологического курорта России
Нарзанная галерея
Нарзанная галерея
Отведаем три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее
Медовые водопады
Медовые водопады
Восхитимся красотой водопадов со сладким названием – Медовые

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прилет в аэропорт Минеральные Воды.

Трансфер в Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00).

Свободное время.

2 день

Домбай

Завтрак (ланч бокс).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.

Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне (за доп. плату).

Остановка на реке Уллу-Муруджу – одной из самых чистых рек Европы.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
3 день

Кисловодск и его окрестности, отъезд

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров.

Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.

Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Экскурсанты побывают у природного памятникагоры – Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.

Обед (за доп. плату).

Экскурсия на Медовые водопады.

Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Трансфер в аэропорт Минеральные Воды (возможен выезд в аэропорт после экскурсии из г. Кисловодска).

Кисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость тура
«Южная»**, 2-х местный «Стандарт» (без завтрака)13 500
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт» (без завтрака)14 500
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»15 300
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»18 400
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»17 200
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»21 000

Доплата за доп. сутки, за номер в рублях:

Название отеляСтоимость номера с завтраком
«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»2 400
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»1 700
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»4 100
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»3 400
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»4 800
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»4 100

Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда, необходимо уточнение у куратора тура на момент бронирования.

Варианты проживания

Гостиница «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»

Отель «Машук»

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Гостиница «Интурист»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • 2 завтрака (кроме гостиницы «Южная»)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Встреча / проводы (индивидуальный трансфер)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Канатная дорога в Домбае, все очереди – 1 600 руб. /чел.
  • Экологический сбор на Медовых водопадах – 60 руб. /чел.
  • Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Домбая
  • удобную спортивную обувь
  • плащ-дождевик
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • деньги на личные цели
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт (индивидуальный трансфер в отель г. Пятигорска). Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.

Место окончания тура: г. Пятигорск (ориентировочно в 18.00), трансфер в аэропорт Минеральные Воды (возможен выезд в аэропорт после экскурсии из г. Кисловодска).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Как оплачивать курортный сбор?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.

Сколько человек в группе?

Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 июля 2022
Юлия, хочу поблагодарить Вас. Все было замечательно! Отдых удался! Большое спасибо! Успехов Вам в вашей работе!
Е
28 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Изобилие красок и хорошего настроения.
К
7 янв 2023
Организация тура также отличная

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