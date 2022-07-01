Прилет в аэропорт Минеральные Воды.
Трансфер в Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00).
Свободное время.
Завтрак (ланч бокс).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.
Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне (за доп. плату).
Остановка на реке Уллу-Муруджу – одной из самых чистых рек Европы.
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров.
Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.
Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.
Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Экскурсанты побывают у природного памятникагоры – Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.
Обед (за доп. плату).
Экскурсия на Медовые водопады.
Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Трансфер в аэропорт Минеральные Воды (возможен выезд в аэропорт после экскурсии из г. Кисловодска).
Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость тура
|«Южная»**, 2-х местный «Стандарт» (без завтрака)
|13 500
|«Южная»**, 1-но местный «Стандарт» (без завтрака)
|14 500
|«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»
|15 300
|«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»
|18 400
|«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»
|17 200
|«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»
|21 000
Доплата за доп. сутки, за номер в рублях:
|Название отеля
|Стоимость номера с завтраком
|«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»
|2 400
|«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»
|1 700
|«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»
|4 100
|«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»
|3 400
|«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»
|4 800
|«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»
|4 100
Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда, необходимо уточнение у куратора тура на момент бронирования.
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт (индивидуальный трансфер в отель г. Пятигорска). Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.
Место окончания тура: г. Пятигорск (ориентировочно в 18.00), трансфер в аэропорт Минеральные Воды (возможен выезд в аэропорт после экскурсии из г. Кисловодска).
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.
Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.