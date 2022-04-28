Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города

Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус

Авторский тур
Вырваться из повседневности и махнуть в горы легче, чем кажется! Вас ждёт целая палитра впечатлений.

Вы побываете в Осетии, где полюбуетесь ущельями и родовыми башнями.

Познакомитесь с достопримечательностями Пятигорска и Железноводска, побываете у озера Гижгит, насладитесь видами на вершине древнего вулкана.

А добавят положительных эмоций конная прогулка, купание в термальных бассейнах и аппетитная кавказская кухня.
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

В случае, если вы отправляетесь в путешествие одной большой компанией, количество участников может быть увеличено под ваш запрос.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минеральные Воды
Завершение: г. Минеральные Воды, аэропорт / ж. - д. вокзал
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🌓2-дневные туры🧳Экскурсионные турыЭльбрус🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Минеральных Водах

Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
9 часов
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
Дорогие друзья многим из Вас очень понравилась моя экскурсия «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день»
11 500 за 1-6 чел.
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
38 000 за 1 человека
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Людмила
Нет отзывов
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
50 000 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Вадим
5
1 отзыв
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
от 10 500 за 1-2 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Валентин
Нет отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
от 10 400 за 1-2 чел.
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Вас ждет купание в Серебряном источнике, прогулка к подножию Мать-горы Кавказа, загадывание желаний - будем строить
27 900 за 1 человека
Домбай: люди, горы, история
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Армен
Нет отзывов
Домбай: люди, горы, история
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
12 000 за 1-4 чел.
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Юлия
Нет отзывов
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
Сделать потрясающие снимки на фоне гор и прокатиться на канатной дороге Домбая
30 000 за 1 человека
Две стороны Эльбруса
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
38 000 за 1 человека
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Виталий
Нет отзывов
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
Зарядиться красотой кавказских пейзажей и расслабиться в целебных термальных ваннах
27 500 за 1 человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Карен
5
37 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
9 700 за 1-5 чел.
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье
Отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии на 7 дней
33 600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ