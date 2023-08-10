Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов

Трансфер из Минеральных Вод: посещение знаковых мест Кавказа

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Проведите свой незабываемый выходной в горах Кавказа! На внедорожнике мы отправимся в путешествие по знаковым местам этого удивительного края: перед Вами во всей своей красе предстанут озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады.

При желании Вы сможете попробовать национальные блюда, а также подняться в воздух на параплане, чтобы полюбоваться видами с высоты птичьего полета.
Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
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Что вас ожидает:

  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Чегемские водопады
  • Чегемское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кавказ — место, куда приезжают тысячи туристов круглый год, где влюбляются в горы окончательно!
Джип-тур подарит вам незабываемые впечатления от полета на параплане и окружающей природы. В программе посещения у нас: Озеро Былымское (Гижгит) — невероятной красоты озеро, внушительных размеров водоем потрясающего небесного цвета. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых заядлых путешественников.
Перевал Актопрак — красивейшая горная дорога длиной в 30 километров, которая ведет в Приэльбрусье. Известнейший с древних времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанских ущелий, через него проходил старинный торговый путь.
Парадром «Флай Чегем» — излюбленное место многих туристов. Здесь есть возможность лицезреть красоту гор с высоты птичьего полета, прокатиться на лошадях, здесь борются со страхом высоты, здесь — экстрим!
Чегемские водопады и ущелье — сказочное ущелье, одно из наиболее посещаемых мест республики Кабардино-Балкария. Здесь можно прогуляться, сделать замечательные фотографии на фоне водопадов, отведать вкуснейшие национальные блюда и подняться на смотровую площадку.

ВНИМАНИЕ:

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА с УЧЕТОМ ВЫЕЗДА ИЗ ГОРОДОВ:

  • Пятигорск.
  • Кисловодск.
  • Железноводск.
  • СТОИМОСТЬ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД уточняйте у организатора!

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Работа и сопровождение водителя-гида
Что не входит
  • Питание
  • Полеты на параплане — 5000 рублей / человек
  • Конные прогулки — от 500 рублей
  • Зип-лайн
  • Роуджампинг (прыжок с веревкой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по вашему адресу
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь для уточнения города выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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