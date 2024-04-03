Яркие образы зимнего Кавказа

Групповой тур в Минеральных Водах
4.7
3 отзыва
Отправляемся в захватывающее путешествие по шести республикам Кавказа с посещением Кавминвод! Увидим Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.

В селении Итум-Кали побываем в краеведческом музее имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч. Познакомимся с историей и бытом чеченцев с эпоху Средневековья.
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Яркие образы зимнего Кавказа
Ближайшие даты:
5
мар
12
мар
19
мар
26
мар

Что вас ожидает:

Горная Дигория
Горная Дигория
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы – Эльбрус
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Продолжительность: 8 часов, 145 км.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
3 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря) — Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Продолжительность: 8-9 часов, 295 км.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
4 день

Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озер

Нальчик — Черекское ущелье — Верхняя Балкария — Голубые озера — переезд во Владикавказ.

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Прибытие во Владикавказ 17:00.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Продолжительность: 8 часов, 230 км.

Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озерЧерекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озерЧерекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озерЧерекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озер
5 день

Программа на выбор

На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Вариант 2: Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
6 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити— Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
7 день

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком

Начало 08:30.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 255 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
8 день

Чечня: Грозный и Аргунское ущелье

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Чечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущелье
9 день

Грозный - Махачкала - Избербаш

Начало в 08:30.

Программа дня: переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале — бархан Сарыкум — переезд в Избербаш.

Обед (вкл. в стоимость).

14:00 Бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж: 230 км., продолжительность 8 часа.

Грозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - Избербаш
10 день

Гамсутль - Чох - Карадахская теснина

Избербаш — Гамсутль — Чох — Карадахская теснина — Избербаш.

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 10-го и 11-го дня программы может изменяться.

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснина
11 день

Экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Избербаш — экраноплан Лунь — Дербент — Избербаш.

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 10-го и 11-го дня программы может изменяться.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов.

Экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашЭкраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашЭкраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашЭкраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
12 день

Сулакский каньон, Дубки - Янтарное. Отъезд

Избербаш — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное — аэропорт Махачкалы.

Начало в 07:30.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 8 часов.

Программа дня: Сулакский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.

Сулакский каньон, Дубки - Янтарное. ОтъездСулакский каньон, Дубки - Янтарное. ОтъездСулакский каньон, Дубки - Янтарное. ОтъездСулакский каньон, Дубки - Янтарное. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 05.03.2024-08.04.2024, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Интурист 3* — Синдика 4* — Гостиница Владикавказ 3* (комфорт) — Тийналла 3* — Океан 3*стандарт149715149715104085215460205740Шв. стол
Машук 2* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3* — Тийналла 3* — Океан 3*стандарт13986013986090450202700192980Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Синдика 4

1 ночь

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4

Россия 4

1 ночь

Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.

Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.

Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.

Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4

Интурист 3

2 ночи

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Машук 2

2 ночи

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2

Владикавказ 3

4 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

Планета Люкс 3

4 ночи

Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

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Тийналла 3

1 ночь

Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе/Грозном (Шали) /Избербаше
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно из г. Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 600 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 1 950 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет - 700 руб. /чел
  • Взрослый - 1 950 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет - 1 600 руб. /чел
  • Детское меню, до 8 лет - 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
3 апр 2024
Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
Е
3 апр 2024
В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.
В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. В программе тура питание не указанное в программе оплачивалось отдельно. Нам жаль, что работа гида на экскурсии от Пятигорска до Нальчика несколько мрачило ваше впечатление о туре. Информацию о его работе мы передадим коллегам в регионе. Приведём с ним разностильную беседу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Р
1 апр 2024
Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких впечатлений. Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и ответить на любые наши вопросы. Наш гид прекрасно знает историю Дагестана и может рассказать много интересных фактов о культуре, традициях и обычаях этого удивительного региона. Благодаря его знаниям, мы смогли лучше понять и прочувствовать дух этой земли.
Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан

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