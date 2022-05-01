Железноводск, Пятигорск и Эльбрус

Познакомиться с достопримечательностями городов и прокатиться по канатной дороге

Авторский тур
Хотите развеяться, но свободного времени мало? Вам понадобится всего 3 дня, чтобы почувствовать себя отдохнувшими и запастись впечатлениями! Вы погуляете по городам-курортам, покатаетесь на лошадях, искупаетесь в бассейне с термальной водой.

Насладитесь вкусом кавказских блюд и воды из минеральных источников.

А на десерт с вершины Эльбруса полюбуетесь головокружительным видом.
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

В случае, если вы отправляетесь в путешествие одной большой компанией, количество участников может быть увеличено под ваш запрос.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минеральные Воды
Завершение: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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