Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск

Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями

5
3 отзыва
Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями.

Именно это так важно сегодня! За два с половиной дня уикенда вам удастся насладиться городами Кавказских Минеральных Вод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством. Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Солнечный Кисловодск
Солнечный Кисловодск
Прогуляемся по улочкам самого южного города-курорта КМВ, снискавшего славу лучшего кардиологического курорта России
Нарзанная галерея
Нарзанная галерея
Отведаем три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее
Чарующий Домбай
Чарующий Домбай
Подышим горным воздухом и насладимся красотой окружающих мест

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прилет в аэропорт Минеральные Воды.

Трансфер в Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00).

Свободное время.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Домбай

Ранний завтрак.

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.

Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной.

Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце на фоне пихтовых лесов.

Суровые вершины, сияющие вечными ледниками, ароматы хвои и цветущих альпийских лугов, синее небо, живительные нарзанные источники – все это способно дать вам такой заряд бодрости и жизненной энергии, какого Вы не ощущали никогда.

В ходе экскурсии Вы увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель, попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу, и конечно, подниметесь канатной дорогой на склон горы Мусса-Ачитара.

Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа.

Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м над уровнем моря.

Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара.

Обед на домбайской поляне (за доп. плату)

Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
3 день

Кисловодск и его окрестности, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Обзорная экскурсия в город-курорт Кисловодск с посещением окрестностей:

Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе.

Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.

Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов, Замка Коварства и Любви.

Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе.

Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».

Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам.

Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.

Возвращение в Пятигорск.

Трансфер в аэропорт или ЖД вокзал. Отъезд.

Кисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость тура
«Южная»**, 2-х местный «Стандарт» (без завтрака)13 500
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт» (без завтрака)14 500
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»15 300
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»18 400
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»17 200
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»21 000

Доплата за доп. сутки, за номер в рублях:

Название отеляСтоимость номера
«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»2 400
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»1 700
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»4 100
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»3 400
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»4 800
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»4 100

Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда, необходимо уточнение у куратора тура на момент бронирования.

Возможно проживание в Пятигорске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом тура.

Варианты проживания

Гостиница «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»

Отель «Машук»

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Гостиница «Интурист»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице в Пятигорске
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Встреча/проводы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Канатная дорога в Домбае, все очереди – 1 600 руб. /чел.
  • Экологический сбор на Медовых водопадах – 60 руб. /чел.
  • Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Домбая
  • удобную спортивную обувь
  • плащ-дождевик
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • деньги на личные цели
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт (индивидуальный трансфер в отель г. Пятигорска). Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.

Место окончания тура: г. Пятигорск (ориентировочно в 18.00), трансфер в аэропорт Минеральные Воды (возможен выезд в аэропорт после экскурсии из г. Кисловодска).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Как оплачивать курортный сбор?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.

Сколько человек в группе?

Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Какие есть правила поведения в туре?

Чтобы Ваше путешествие было комфортным и безопасным, ознакомьтесь с правилами поведения во время тура, следование которым обеспечит безопасность, сохранение жизни и здоровья:

Общие положения:
1. Во время путешествия должны иметь: документы, вещи на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт), удобную обувь спортивного типа, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
2. Чтобы Ваши воспоминания остались надолго не забывайте фотоаппарат.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Наш регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
4 окт 2022
Тур "Выходные на Кавказе-Кисловодск, Донбай" вообщем одним словом КРУТО, мне очень понравилось???, всем советую?
А
4 окт 2022
Тур "Выходные на Кавказе", мне очень понравилось. Эти 3 дня были очень интересным и насыщенным. Донбай очаровал меня красотой своей. Кисловодск тоже понравился! Я восторге от поездки, всем советую???
К
7 янв 2023
Организация тура также отличная

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🧒Можно с детьмиВодные развлеченияНарзанная галерея🗽Популярные места🖼Музеи🧳Многодневные туры3-дневные туры☃️Зимние

Похожие туры в Минеральных Водах

Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
В этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз. Какой же из них лучше
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
5 фев
37 200 за 1 человека
Горнолыжный тур в Домбай
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Домбай
Домбай - один из самых ярких и популярных уголков Кавказа
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
29 янв
37 200 за 1 человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Аэропорт Минеральные Воды
20 000 за 1 человека
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
4.9
20 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
Аэропорт Минеральные Воды
26 янв
9 фев
23 фев
9 мар
25 000 за 1 человека
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Аэропорт в г. Минеральные Воды (MRV) в 12:30 и на ...
7 мая
21 мая
4 июня
18 июня
62 300 за 1 человека
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
20 янв
27 янв
3 фев
10 фев
26 655 за 1 человека
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
Приэльбрусье - регион невероятной, сказочной красоты
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
22 янв
38 800 за 1 человека
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
Сделать потрясающие снимки на фоне гор и прокатиться на канатной дороге Домбая
Аэропорт Минеральные воды
29 сен
30 000 за 1 человека
Домбай: люди, горы, история
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Армен
Армен
5
6 отзывов
Домбай: люди, горы, история
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
18 янв
19 янв
20 янв
21 янв
15 000 за всё до 4 чел.
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Невинномысск, железнодорожная станция
11 июня
18 июня
25 июня
2 июля
50 715 за 1 человека
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
Нет отзывов
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Прокатиться по склонам Домбая, насладиться национальной кухней и побывать в зимней сказке
Аэропорт Минеральных Вод, 14:00
22 янв
29 янв
5 фев
12 фев
29 990 за 1 человека
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
Зарядиться красотой кавказских пейзажей и расслабиться в целебных термальных ваннах
Аэропорт Минеральные воды
26 мая
16 июня
21 июня
25 авг
41 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ