Встречаемся в 12:30 в аэропорту Минеральных Вод и на микроавтобусе едем в посёлок Архыз, где заселимся в гостиницу.

По дороге посетим с экскурсией крупнейший в мире радиотелескоп Ратан-60. Он имеет рефлекторное зеркало диаметром около 600 метров и отличается высокой чувствительностью по яркостной температуре и многочастотности.