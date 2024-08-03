Увидеть метеорный поток Персеиды, крупнейший в мире радиотелескоп и рассмотреть все планеты
Комета Свифта-Таттла оставит шлейф из тел космического происхождения, которые будут лететь к Земле со скоростью 210 000 км в час и загораться на высоте 70 км.
С 2000 м в Архызе мы окажемся ближе к уникальному явлению и сможем получше всё рассмотреть в телескопы.
И, конечно, загадать сразу несколько заветных желаний! Научные сотрудники САО РАН помогут нам разобраться в астрономии и специальном оборудовании. Увидим крупнейшие: в мире радиотелескоп, оптический инструмент Евразии и обсерваторию страны.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 800 ₽
Описание
Организационные детали
Просьба покупать билеты в Минеральные Воды после согласования с организатором тура. Уточняйте наличие мест перед предоплатой.
После предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести гиду напрямую 12 800 рублей на бронирование трансфера и проживания.
Программа тура по дням
Крупнейший радиотелескоп в мире
Встречаемся в 12:30 в аэропорту Минеральных Вод и на микроавтобусе едем в посёлок Архыз, где заселимся в гостиницу.
По дороге посетим с экскурсией крупнейший в мире радиотелескоп Ратан-60. Он имеет рефлекторное зеркало диаметром около 600 метров и отличается высокой чувствительностью по яркостной температуре и многочастотности.
Планетарий, музей, крупнейший оптический инструмент Евразии и погружение в астрономию с научным сотрудником
После завтрака отправимся в планетарий обсерватории. Затем в музей истории древних аланов. Поднимемся немного в горы к крупнейшему оптическому инструменту Евразии — Большому Телескопу Азимутальному (БТА). Здесь для нас проведёт экскурсию и лекцию по астрономии научный сотрудник САО РАН. Рассмотрим планеты, некоторые галактики и скопления звёзд, используя телескопы «CELESTRON».
БТА, РТФ-32 и горячие источники
Сегодня днём отправимся к уже знакомому БТА и к радиотелескопу РТФ-32. Послушаем рассказ об их истории и работе научных сотрудников. Обратите внимание, что данная экскурсия возможна только при благоприятных погодных условиях.
По пути в Минеральные Воды заедем на горячие источники. Желающие за доплату смогут расслабиться в термальной воде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30Завершение: Минеральные Воды, рекомендуем брать билеты с отправлением после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.