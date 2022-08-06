Звездопад в Архызе

Экскурсионный тур «Звездопад в Архызе» на 3 дня

5
3 отзыва
Звездопад в Архызе
Звездопад в Архызе
Звездопад в Архызе
Звездопад в Архызе
Звездопад в Архызе
Звездопад в Архызе
Звездопад в Архызе
Звездопад в Архызе
Ближайшие даты:
5
авг

Что вас ожидает 🤩

Метеорный поток Персеиды
Метеорный поток Персеиды
Полюбуемся бескрайним ночным небом и самым интенсивным звездопадом года
Крупнейший телескоп Евразии
Крупнейший телескоп Евразии
Посетим специальную астрофизическую обсерваторию РАН и погрузимся в увлекательный мир астрономии

Описание

В Архызе, на высоте 2000 метров вы окажетесь ближе к небу и увидите тончайшие росчерки уникального природного явления - метеорного потока Персеиды. Программа умещается в три дня. Можно буквально за выходные окунуться в приключение и насладиться горами, звездами и коcмосом.

Программа тура по дням

1 день

Минеральные воды - Архыз, РАТАН-600

Встреча группы в аэропорту Минеральных вод в 12:30.

Трансфер в окрестности поселка Архыз в гостиницу, находящуюся на территории научного городка астрофизической обсерватории. Мы будем жить в живописном буковом лесу на берегу горной реки Большой Зеленчук.

По дороге заедем на экскурсию к крупнейшему в мире радиотелескопу РАТАН-600, с помощью него проводят наблюдения в области галактической и внегалактической астрономии.

Минеральные воды - Архыз, РАТАН-600Минеральные воды - Архыз, РАТАН-600Минеральные воды - Архыз, РАТАН-600Минеральные воды - Архыз, РАТАН-600
2 день

Планетарий и ночной БТА

Сегодня мы посетим планетарий специальной астрофизической обсерватории и музей истории древних алан, населявших эти места в 4-12 веках нашей эры. Наша гостиница располагается в четырех километрах от древнего аланского города Маас, в котором сохранились христианские храмы 10 века.

От поселка в горы ведет серпантин, дорога поднимается к Большому Телескопу Азимутальному (БТА) – крупнейшему оптическому инструменту Евразии. С наступлением темноты научный сотрудник САО РАН поможет нам погрузиться в увлекательный мир астрономии. Под открытым небом с помощью телескопов CELESTRON, мы сможем рассмотреть все планеты, некоторые галактики и скопления звезд.

Планетарий и ночной БТАПланетарий и ночной БТАПланетарий и ночной БТАПланетарий и ночной БТА
3 день

Архыз - Минеральные Воды, РТФ-32

Сегодня нас ждет дневная экскурсия на уже знакомый нам БТА и к радиотелескопу РТФ-32. Узнаем о его истории и о том, как и чем занимаются сотрудники обсерватории.

По пути домой заедем на горячие источники, которыми так славится Кавказ.

Путь из Архыза в Минеральные Воды лежит вокруг Эльбруса и в случае хорошей погоды мы сможем наблюдать его с западной и северной стороны.

Запланированное прибытие в аэропорт около 19:00.

Архыз - Минеральные Воды, РТФ-32Архыз - Минеральные Воды, РТФ-32Архыз - Минеральные Воды, РТФ-32

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в поселке Архыз (2-местные номера) с удобствами. Если вы едете семьей или компанией (3-4 человека) возможно комфортное размещение в одном номере.

Варианты проживания

Green Park & amp; Spa Hotel

2 ночи

Комфортабельный отель с большой красивой зеленой территорией, крытым подогреваемым бассейном, банным комплексом и беседками. Гостиница оборудована общей кухней и уютным кафе, расположена в одной из самых красивых заповедных зон с. Архыз на берегу горной реки Большой Зеленчук.

Green Park & amp; Spa HotelGreen Park & amp; Spa HotelGreen Park & amp; Spa HotelGreen Park & amp; Spa HotelGreen Park & amp; Spa HotelGreen Park & amp; Spa HotelGreen Park & amp; Spa HotelGreen Park & amp; Spa Hotel

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (мы стараемся размещать женщин и мужчин отдельно, но не всегда получается если для кого-то данный вопрос принципиален, то необходимо отдельно бронировать одноместное размещение)
  • Питание (завтрак 2, 3 день)
  • Посещение всех запланированных объектов СОА РАН
  • Услуги гида-руководителя группы
  • Запланированные переезды
  • Плата за нахождение на территории национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Страховка
  • Питание в кафе (завтрак 1 день, обеды и ужины 1, 2 и 3 дни, один прием пищи в кафе стоит 300-1500 руб.)
  • Дополнительный трансферы и экскурсии не указанные в программе (по желанию группы)
  • Посещение горячих источников
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье
  • одежда на +7+15 градусов (ночная экскурсия под открытым небом)
  • ветронепродуваемая и непромокаемая верхняя одежда
  • шапка
  • шарф/бафф
  • перчатки
  • удобная обувь
  • термос
  • билеты или маршрутные квитанции
  • деньги на дополнительные расходы
  • копия паспорта РФ
  • паспорт РФ
  • полис ОМС
  • страховка по желанию
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Стоит учитывать, что мы отправляемся в горы, погода там переменчива, днём +12… +25 градусов, ночью +5… +20.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь в поселке Архыз достаточно стабильна, доступен мобильный интернет LTE, проблемы возникают только у абонентов Теле2.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
6 авг 2022
Спасибо организатору, всем довольна
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елизавета!
Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
К
2 авг 2022
Всё чётко, я бы даже сказал идеально!! Огромное спасибо
Б
13 мая 2022
Хорошая организация, на все вопросы поступают быстрые и полные ответы. Создается группа в WhatsApp, где можно найти всю информацию.

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