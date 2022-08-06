В Архызе, на высоте 2000 метров вы окажетесь ближе к небу и увидите тончайшие росчерки уникального природного явления - метеорного потока Персеиды. Программа умещается в три дня. Можно буквально за выходные окунуться в приключение и насладиться горами, звездами и коcмосом.
Встреча группы в аэропорту Минеральных вод в 12:30.
Трансфер в окрестности поселка Архыз в гостиницу, находящуюся на территории научного городка астрофизической обсерватории. Мы будем жить в живописном буковом лесу на берегу горной реки Большой Зеленчук.
По дороге заедем на экскурсию к крупнейшему в мире радиотелескопу РАТАН-600, с помощью него проводят наблюдения в области галактической и внегалактической астрономии.
Сегодня мы посетим планетарий специальной астрофизической обсерватории и музей истории древних алан, населявших эти места в 4-12 веках нашей эры. Наша гостиница располагается в четырех километрах от древнего аланского города Маас, в котором сохранились христианские храмы 10 века.
От поселка в горы ведет серпантин, дорога поднимается к Большому Телескопу Азимутальному (БТА) – крупнейшему оптическому инструменту Евразии. С наступлением темноты научный сотрудник САО РАН поможет нам погрузиться в увлекательный мир астрономии. Под открытым небом с помощью телескопов CELESTRON, мы сможем рассмотреть все планеты, некоторые галактики и скопления звезд.
Сегодня нас ждет дневная экскурсия на уже знакомый нам БТА и к радиотелескопу РТФ-32. Узнаем о его истории и о том, как и чем занимаются сотрудники обсерватории.
По пути домой заедем на горячие источники, которыми так славится Кавказ.
Путь из Архыза в Минеральные Воды лежит вокруг Эльбруса и в случае хорошей погоды мы сможем наблюдать его с западной и северной стороны.
Запланированное прибытие в аэропорт около 19:00.
Тур предусматривает проживание на турбазе в поселке Архыз (2-местные номера) с удобствами. Если вы едете семьей или компанией (3-4 человека) возможно комфортное размещение в одном номере.
Комфортабельный отель с большой красивой зеленой территорией, крытым подогреваемым бассейном, банным комплексом и беседками. Гостиница оборудована общей кухней и уютным кафе, расположена в одной из самых красивых заповедных зон с. Архыз на берегу горной реки Большой Зеленчук.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоит учитывать, что мы отправляемся в горы, погода там переменчива, днём +12… +25 градусов, ночью +5… +20.
Сотовая связь в поселке Архыз достаточно стабильна, доступен мобильный интернет LTE, проблемы возникают только у абонентов Теле2.