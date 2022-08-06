1 день

Минеральные воды - Архыз, РАТАН-600

Встреча группы в аэропорту Минеральных вод в 12:30.

Трансфер в окрестности поселка Архыз в гостиницу, находящуюся на территории научного городка астрофизической обсерватории. Мы будем жить в живописном буковом лесу на берегу горной реки Большой Зеленчук.

По дороге заедем на экскурсию к крупнейшему в мире радиотелескопу РАТАН-600, с помощью него проводят наблюдения в области галактической и внегалактической астрономии.