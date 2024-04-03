Большой зимний тур по Кавказу

Групповой тур в Минеральных Водах
4.7
3 отзыва
Полное погружение в атмосферу зимнего Кавказа! Вас ждет двухнедельное путешествие по маршруту: Кавминводы — Карачаево-Черкесия — Кабардино-Балкария — Северная Осетия — Ингушетия — Чечня — Дагестан с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Ближайшие даты:
3
мар
17
мар
31
мар

Что вас ожидает:

Неповторимые по красоте пейзажи
Неповторимые по красоте пейзажи
Нас ждут прекрасные виды на северные склоны, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы
Историко-архитектурные памятники разных эпох
Историко-архитектурные памятники разных эпох
Увидим крепости, древние святилища и загадочных склепы, а также современные комплексы и мечети
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д. вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Пятигорск — курорт Домбай (250 км).

Начало 09:00

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Пятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт Домбай
3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Домбай — Тебердинский заповедник — Нижний Архыз — Пятигорск (320 км).

Начало 09:00.

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа — термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) — Пятигорск.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
4 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Пятигорск — Медовые водопады — Кисловодск — Пятигорск.

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 145 км., продолжительность 8 часов.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
5 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Пятигорск — поляна Азау — гора Эльбрус — Нальчик.

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря) — Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Километраж за день: 295 км., продолжительность 8-9 часов.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
6 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера

Нальчик — Черекское ущелье — Верхняя Балкария — Голубые озера — переезд во Владикавказ.

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Прибытие во Владикавказ 17:00.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 230 км, продолжительность 8 часов.

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера
7 день

Программа на выбор

На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа:.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи- Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Вариант 2: Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
8 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
9 день

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком

Горная Дигория: Задалеск — Махческ — Уаллагком.

Начало 08:30.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 225 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
10 день

Чечня: Грозный - Аргунское ущелье

Чечня: Грозный — Аргунское ущелье.

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Чечня: Грозный - Аргунское ущельеЧечня: Грозный - Аргунское ущельеЧечня: Грозный - Аргунское ущельеЧечня: Грозный - Аргунское ущелье
11 день

Грозный - Махачкала - Избербаш

Грозный — Махачкала – Избербаш.

Начало в 08:30.

Программа дня: переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале — бархан Сарыкум — переезд в Избербаш.

Обед (вкл. в стоимость).

14:00 Бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж: 230 км., продолжительность 8 часа.

Грозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - Избербаш
12 день

Гамсутль - Чох - Карадахская теснина

Избербаш — Гамсутль — Чох — Карадахская теснина — Избербаш.

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 12-го и 13-го дня программы может изменяться.

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Гамсутль - Чох - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснина
13 день

Экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Избербаш — экраноплан Лунь — Дербент — Избербаш.

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 12-го и 13-го дня программы может изменяться.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 8-9 часов.

Экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашЭкраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашЭкраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашЭкраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
14 день

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное. Отъезд

Избербаш — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное — аэропорт Махачкалы.

Начало в 07:30.

Программа дня: Сулакскский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Внимание: катание по Чиркейскому водохранилищу временно заменяется на посещение пещер Нохьо.

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.

Километраж за день: 280 км, продолжительность 8 часов.

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное. ОтъездИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное. ОтъездИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное. ОтъездИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах по программе тура.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 03.03.2024–13.04.2024, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Интурист 3* — Снежный барс 3* — Синдика 4* — Гостиница Владикавказ 3*(комфорт) — Тийналла 3* — Океан 3*стандарт175000175000122500253730241900Шв. стол
Машук 2* — Снежный барс 3* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3* — Тийналла 3* — Океан 3*стандарт164700164700107200238740227800Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Океан 3

3 ночи

Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

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Снежный барс 3

1 ночь

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

Снежный барс 3Снежный барс 3Снежный барс 3Снежный барс 3Снежный барс 3

Тийналла 3

1 ночь

Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Тийналла 3Тийналла 3Тийналла 3Тийналла 3Тийналла 3

Владикавказ 3

5 ночей

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

Планета Люкс 3

5 ночей

Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

Синдика 4

1 ночь

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4

Россия 4

1 ночь

Интурист 3

3 ночи

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

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Машук 2

3 ночи

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и Ж.Д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Нальчике/Владикавказе/Грозный (Шали) /Избербаше
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральные Воды или Пятигорска и обратно из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 600 руб
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара - 1 600 руб
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 500 руб. /чел
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 1 950 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет - 700 руб. /чел
  • Взрослый - 1 950 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет - 1 600 руб. /чел
  • Детское меню, до 8 лет - 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужно ли оформить пропуск иностранным гражданам заранее?

Для программы требуется за 30 дней самостоятельно оформить разрешающий пропуск на въезд.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
3 апр 2024
Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
Е
3 апр 2024
В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.
В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. В программе тура питание не указанное в программе оплачивалось отдельно. Нам жаль, что работа гида на экскурсии от Пятигорска до Нальчика несколько мрачило ваше впечатление о туре. Информацию о его работе мы передадим коллегам в регионе. Приведём с ним разностильную беседу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Р
1 апр 2024
Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких впечатлений. Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и ответить на любые наши вопросы. Наш гид прекрасно знает историю Дагестана и может рассказать много интересных фактов о культуре, традициях и обычаях этого удивительного региона. Благодаря его знаниям, мы смогли лучше понять и прочувствовать дух этой земли.
Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан

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