• Цветущие альпийские луга • Настоящий ледник • Джиппинг • Водопад Галдаридон. • Вкуснейшие осетинские пироги! С картошечкой, мясом, вишней)))) • Огромный памятник святому Уастырджи • Священная гора Кубус • А еще нас ждет прогулка на Кругозор. Отсюда видно ВСЁ!!!!!
Ближайшие даты:22
июн
Время начала: 11:30
Описание тураДаты поездок на 2025 г. (7 дней): 22 июня - 28 июня 20 июля - 26 июля 03 августа - 09 августа Тур проходит на Кавказе, в республике Северная Осетия-Алания. Именно здесь, у подножия Главного Кавказского Хребта, раскинулась горная страна Дигория. В Дигории на каждом шагу путешественников встречают высокие горы и изумрудные реки. Комфортные горные тропинки ведут туристов к многочисленным водопадам и величественным ледникам Тана и Караугом. В туре в Дигорию можно не только любоваться прекрасной природой, но и прикоснуться к тайнам прошлого. В нашей программе запланирована поездка в древние села, к старинным осетинским замкам и башням. А еще в походе обязательно попробуем знаменитые осетинские пироги, которыми славится кухня Осетии =)). Программа тура предусматривает проживание в палаточном лагере, который постоянно стоит на одном месте. Весь треккинг по достопримечательностям Дигории туристы совершают налегке, без рюкзаков. Поэтому данный тур рекомендуем для новичков и родителей с детьми. День 1. Памятник Уастырджи — Дигорское ущелье. 11:30-12:00 – сбор группы в г. Минеральные Воды в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов). Памятник Уастырджи - Дигорское ущелье. Покидая шумный город, отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии. В Алагирском ущелье сделаем остановку возле памятника Святому Георгию. Здесь его называют Уастырджи – это главный герой местного эпоса, святой покровитель мужчин, воинов и путешественников. Едем дальше, впереди у нас главные ворота горной Дигории - каньон Ахсинта. Через каньон проложен мост «Ахсинти хед», по-нашему – Чертов мост. Под мостом, на глубине 80 метров, бежит среди скал река Урух. Отсюда до Дигории уже рукой подать! После приезда, разбиваем палаточный лагерь. В течение всего времени отдыха наш лагерь будет расположен на одном месте. Кемпинг находится на высоте 1740 м. Активная часть похода: 2 км. пешком. День 2. Гора Кубус. Водопады Таймази В каждой местности есть своя особенная, культовая гора. В Дигории такой горой является Кубус. Туристы, которые приехали сюда впервые, с интересом поднимаются на Кубус. А те, кто уже неоднократно отдыхал в Дигории, каждый раз считают своим долгом взойти на эту вершину. А знаете почему? Расскажем вам по секрету — эта гора исполняет желания. Гора Кубус издалека похожа на пирамиду, полностью покрытую лесами. Сюда ходят и по одиночке, и большими группами, сюда поднимаются и зимой, и летом. Здесь встречают рассветы и даже встречают Новый Год!! На вершине горы растет огромное, очень необычное дерево. Именно это дерево здесь отвечает за желания туристов. Одно из наших любимых желаний — это увидеть роскошные, панорамные виды с вершины горы. И это желание всегда сбывается! На обратном пути идем на смотровую площадку, откуда любуемся комплексов водопадов. Они рождаются на леднике Таймази и имеют официальное название «Таймазинские водопады». Но, поскольку водопадов три, туристы называют их по-своему — «Три сестры». Три сестры бегут в Харезском ущелье и даже издалека выглядят весьма эффектно! Самая мощная и самая полноводная — средняя «сестра». Ее белые, пенистые потоки так и манят подойти поближе. Активная часть прохождения по маршруту: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность похода 6-7 часов. День 3. Треккинг к леднику Караугом Один из самых любимых пеших маршрутов в нашем туре — прогулка к леднику Караугом. Это самый большой ледник Дигорского ущелья и второй по величине ледник на Кавказе. В настоящее время его длина составляет 12 км! В этот день у нас будет потрясающий по разнообразию маршрут: скалистые вершины гор, неистовая река и суровая красота соснового леса с мягкой подстилкой изо мхов и лишайников. Тропа по хвойному лесу комфортная, широкая, очень долго она идет совершенно без подъемов. Настоящая мечта туриста! Выйдя из леса, перед нами впервые откроется вид на ледник Караугом и окружающие его вершины. Далее тропа уведет за собой вверх, по пути увидим очень живописные песчаные осыпи. К концу маршрута поближе подойдем к леднику, чтобы вдоволь им полюбоваться и почувствовать его ледяное дыхание. Активная часть прохождения по маршруту: 13,8 км, перепад высот 1550-1850 м, продолжительность похода 7-8 часов. День 4. Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад), водопад Байради. Доброе утро – это когда на календаре лето, за окном горы и в планах на сегодняшний день как раз значится прогулка по этим самым горам! Горная дорога извивается змейкой, увлекает за собой и постепенно набирает высоту. Тропинка ведет мимо цветущего иван-чая и заводит в хвойный лес. Вскоре сосновые ветви словно раздвигаются – и перед нами предстает шумная река Харес. Чем ближе подходим к водопаду, тем сильнее расширяется ущелье. Перед нами поднимаются горы, которыми будем любоваться в течение целой недели. Так, к водопаду мы уже пришли, а купальники вы не забыли? Да, водопад холодный! Но разве это нас остановит? =)) Завершим наше день в Дигории легкой прогулкой к водопаду Байради. Небольшой подъём – и мы уже у цели! Высота водопада около 30 метров. Здесь есть место, откуда можно сделать очень эффектные снимки падающей воды. А заодно получить прохладный душ из мельчайших капель, которые разносятся порывами ветра. Активная часть прохождения по маршруту: 14,1 км, перепад высот 1740-2160 м, продолжительность похода 6 часов День 5. Ледник Танацете Сегодня наш маршрут будет очень разнообразным: альпийские луга, хвойные леса, суровые камни и настоящий ледник! Путь пройдет через поляну Тана, вдоль рек Харесидон и Танандон. Почти все реки в Северной Осетии имеют в названии приставку «дон», что означает «вода», «река». Пройдя через поляну Тана, тропинка уведет нас вправо, и сразу же вдалеке покажется цель нашего похода — сверкающий на солнце ледник Танацете. Именно от него берет начало река Танандон, вдоль которой мы будет идти. А рядом царство цветов: рододендроны, лилии, Иван-чай, ромашки и потрясающие оранжевые маки. В Дигорское ущелье от горного массива Лабода спускается два крупных ледника — Мосота и Танацете. Длина ледника Танацете — около 4 километров. Он действительно огромный! У подножия ледника остановится на отдых, пообедаем и отправимся в обратный путь. Активная часть прохождения по маршруту: 16,2 км, перепад высот 1740-2330 м, продолжительность похода 7 часов. День 6. Экскурсия в древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых. Сегодня будет экскурсия по Северной Осетии в древние в аулы. Посмотрим на старинные башни и прикоснемся к истории этих мест. Во многих селах Дигории сохранились руины башен и домов, но мы с вами поедем в село Ханаз, к совершенно особенному замку «Фрегат». Шедевр средневековой архитектуры Осетии – замок Мансау или башня «Фрегат» – уже много веков украшает склоны этой солнечной долины. Он находится на высоте 1500 м. и гордо возвышается над окрестностями как огромный корабль, своим носом направленный на высшую точку скалистого хребта Кавказа. Далее начинается очень приятная, пешая часть нашего треккинга. По молодому, хвойному лесу пройдем к крепости братьев Седановых. Крепость построена на скальной вершине, которая с трех сторон обрывается в глубокую пропасть, а с четвертой стороны соединена со скалами очень узкой перемычкой. Крепость имеет свою, очень интересную легенду, которую поведает наш инструктор;)). Эта старинная башня прекрасна в любую погоду: в солнечный день она очень эффектно смотрится на фоне грандиозного, скалистого хребта. В пасмурный день вокруг нее клубятся густые облака, башня словно выплывает из тумана, а на ее вершине реет флаг Осетии. Музей Наны Задалески. Сегодня посетим очень светлый, душевный музей в селе Задалеск. Этот музей посвящен удивительной женщине, которая спасла от монгольских воинов множество аланских детей. Благодаря ее подвигу, аланский род не исчез и смог дальше продолжаться. Активная часть прохождения по маршруту: 12,2 км, перепад высот 1560-1670 м, продолжительность похода 5-6 часов. День 7. Возвращение в город Минеральные Воды. Утром завтракаем, собираем палаточный лагерь, на этом тур «Горный лагерь в Дигории» завершен. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Организаторские детали:
- Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
- Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура.
- Для граждан иностранных государств (Беларусь, Израиль и др.) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Согласно расписанию
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цветущие альпийские луга
- Настоящий ледник
- Джиппинг
- Водопад Галдаридон
- Огромный памятник святому Уастырджи
- Священная гора Кубус
Что включено
- ●/tАвтотранспортные переезды по маршруту
- ●/tПереезды по маршруту на горном транспорте
- ●/tПроживание в личной палатке на платной туристической стоянке.
- ●/tНа стоянке оборудованный душ, туалет, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
- ●/tТрехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.
- ●/tЭкологические сборы в Нацпарке Алания.
- ●/tПрокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
- ●/tУслуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- ●/tТранспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- ●/tОбед во время трансфера в 1-й день.
- ●/tЛичное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
- ●/tСтраховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Дигория
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 13:30 МСК
- Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки по ущельям налегке
- Проживание: палатки
- Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре, обед - сухой паек днем
- Маршрут проходит на высоте: 1740-2400 м
- Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту: МТС (иногда появляется интернет Е). Связи Билайн нет. Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи. Связь Мегафон и интернет 4G только на территории турбазы. Мобильная связь будет ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует
- Инфраструктура. В Дигорском ущелье есть один маленький магазин (не всегда работает). Кафе, аптек, банкоматов нет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Минеральных Вод
7 дней
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
58 800₽ за человека
7 дней
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 июл в 10:00
24 авг в 10:00
от 37 600₽ за человека
7 дней
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
35 800₽ за человека