Влюбиться в горы, прокатиться на джипах и насладиться невероятной природой Кавказа
А еще нас ждут прогулки по древнему городу Эльтюбю, легкие треккинги к водопадам и одна из самых живописных дорог России Джилы-Су.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 300 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Будем жить в комфортном отеле Кисловодска. Размещение двухместное, удобства в номере.
Питание. В программу включены завтраки в гостинице, пикники и национальные обеды. Обязательно попробуем местные блюда и насладимся кавказской кухней.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Приезд
Сегодня полностью свободный день — можно приехать любым удобным для вас рейсом. Заселение в гостиницу с 14:00. Вечером прогуляемся по городу и поужинаем в ресторане кавказской кухни.
Фантастические виды плато Шаджатмаз и Бермамыт
Дорога к водопаду. Сегодня у нас ранний подъем: завтракаем и выезжаем в сторону Эльбруса. Проедем по одной из самых живописных дорог Кавказа, остановимся на плато Шаджатмаз на высоте 2100 м, откуда открывается великолепный вид на ущелье Харбаз. Затем перекусим и отправимся к водопаду Джилы-Су, а по пути сделаем еще несколько остановок на смотровых площадках.
Пикник на закате. Вы проедете по живописным серпантинам, увидите альпийские луга и мирно пасущихся на них коров: такие пейзажи так и хочется нарисовать, чтобы оставить в памяти надолго! Доедем до горы Малый Бермамыт, устроим там пикник и насладимся вкуснейшим шашлыком и вином среди фантастических горных видов. Будем смотреть на уходящее за горизонт солнце и любоваться закатом.
Вечером вернемся в отель в Кисловодске и отдохнем.
Чегемское ущелье, город мертвых Эльтюбю и озеро Гижгит
Свежесть водопадов. Завтракаем и едем в Чегемское ущелье. Там прогуляемся к Чегемским водопадам, считающимся жемчужиной Кабардино-Балкарии. Затем устроим обед на природе с видом на горы — это будет ломящееся от еды застолье, показывающее все кавказское гостеприимство.
Загадки мертвого города. Наевшись, отправимся в Эльтюбю — таинственный город мертвых, спрятанный среди гор. Здесь сохранились склепы XI-XVIII веков, мы сможем исследовать эти древности и прикоснуться к истории. Вы увидите «Башню любви» и услышите легенду, которая связана с этим местом, увидите священный камень Байрам-Таши, оборонительные лестницы и остатки греческих христианских пещерных храмов.
Голубое озеро в горах. Преодолеем живописный перевал Актопрак, через который раньше проходил знаменитый торговый путь, и доберемся до озера Гижгит, притягивающим своим ярким голубым цветом. Вечером вернемся в отель и обменяемся впечатлениями о путешествии.
Навстречу Эльбрусу
Все выше и выше. Сегодня нас ждет Эльбрус! Завтракаем и едем в горы. Трансфер доставит нас до Поляны Азау, оттуда можно подняться по канатной дороге до станции Гарабаши на высоту 3837 метров. С верхней точки кажется, что Эльбрус совсем близко: две снежные макушки так и манят! Выпьем кофе в культовом для альпинистов месте — на станции «Мир».
К 16:00 привезем вас в аэропорт Минеральных Вод. Планируйте вылет домой после 18:00 или на следующий день.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместных номерах
- Трансфер на джипах по всему маршруту
- Завтраки и пикник с шашлыками и вином
- Все экосборы
- Трансфер в аэропорт
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные воды и обратно
- Ужины и обеды
- Билеты на канатную дорогу - 1500 руб
- Личные расходы
- Трансфер из аэропорта