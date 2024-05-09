Дорога к водопаду. Сегодня у нас ранний подъем: завтракаем и выезжаем в сторону Эльбруса. Проедем по одной из самых живописных дорог Кавказа, остановимся на плато Шаджатмаз на высоте 2100 м, откуда открывается великолепный вид на ущелье Харбаз. Затем перекусим и отправимся к водопаду Джилы-Су, а по пути сделаем еще несколько остановок на смотровых площадках.

Пикник на закате. Вы проедете по живописным серпантинам, увидите альпийские луга и мирно пасущихся на них коров: такие пейзажи так и хочется нарисовать, чтобы оставить в памяти надолго! Доедем до горы Малый Бермамыт, устроим там пикник и насладимся вкуснейшим шашлыком и вином среди фантастических горных видов. Будем смотреть на уходящее за горизонт солнце и любоваться закатом.

Вечером вернемся в отель в Кисловодске и отдохнем.