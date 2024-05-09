Кавказская перезагрузка: Эльбрус, термы, водопады и озера
Авторский тур в Минеральных Водах

Влюбиться в горы, прокатиться на джипах и насладиться невероятной природой Кавказа

Это пять дней невероятного отдыха, которые переносят в другую реальность и переключают от всех проблем! Вы увидите величественные Кавказские горы, расслабитесь в горячих термальных источниках и попробуете настоящий кавказский шашлык.

А еще нас ждут прогулки по древнему городу Эльтюбю, легкие треккинги к водопадам и одна из самых живописных дорог России Джилы-Су.
Кавказская перезагрузка: Эльбрус, термы, водопады и озера
Кавказская перезагрузка: Эльбрус, термы, водопады и озера
Кавказская перезагрузка: Эльбрус, термы, водопады и озера
Ближайшие даты:
9
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Будем жить в комфортном отеле Кисловодска. Размещение двухместное, удобства в номере.

Питание. В программу включены завтраки в гостинице, пикники и национальные обеды. Обязательно попробуем местные блюда и насладимся кавказской кухней.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Приезд

Сегодня полностью свободный день — можно приехать любым удобным для вас рейсом. Заселение в гостиницу с 14:00. Вечером прогуляемся по городу и поужинаем в ресторане кавказской кухни.

2 день

Фантастические виды плато Шаджатмаз и Бермамыт

Дорога к водопаду. Сегодня у нас ранний подъем: завтракаем и выезжаем в сторону Эльбруса. Проедем по одной из самых живописных дорог Кавказа, остановимся на плато Шаджатмаз на высоте 2100 м, откуда открывается великолепный вид на ущелье Харбаз. Затем перекусим и отправимся к водопаду Джилы-Су, а по пути сделаем еще несколько остановок на смотровых площадках.

Пикник на закате. Вы проедете по живописным серпантинам, увидите альпийские луга и мирно пасущихся на них коров: такие пейзажи так и хочется нарисовать, чтобы оставить в памяти надолго! Доедем до горы Малый Бермамыт, устроим там пикник и насладимся вкуснейшим шашлыком и вином среди фантастических горных видов. Будем смотреть на уходящее за горизонт солнце и любоваться закатом.

Вечером вернемся в отель в Кисловодске и отдохнем.

Фантастические виды плато Шаджатмаз и БермамытФантастические виды плато Шаджатмаз и БермамытФантастические виды плато Шаджатмаз и БермамытФантастические виды плато Шаджатмаз и Бермамыт
3 день

Чегемское ущелье, город мертвых Эльтюбю и озеро Гижгит

Свежесть водопадов. Завтракаем и едем в Чегемское ущелье. Там прогуляемся к Чегемским водопадам, считающимся жемчужиной Кабардино-Балкарии. Затем устроим обед на природе с видом на горы — это будет ломящееся от еды застолье, показывающее все кавказское гостеприимство.

Загадки мертвого города. Наевшись, отправимся в Эльтюбю — таинственный город мертвых, спрятанный среди гор. Здесь сохранились склепы XI-XVIII веков, мы сможем исследовать эти древности и прикоснуться к истории. Вы увидите «Башню любви» и услышите легенду, которая связана с этим местом, увидите священный камень Байрам-Таши, оборонительные лестницы и остатки греческих христианских пещерных храмов.

Голубое озеро в горах. Преодолеем живописный перевал Актопрак, через который раньше проходил знаменитый торговый путь, и доберемся до озера Гижгит, притягивающим своим ярким голубым цветом. Вечером вернемся в отель и обменяемся впечатлениями о путешествии.

Чегемское ущелье, город мертвых Эльтюбю и озеро ГижгитЧегемское ущелье, город мертвых Эльтюбю и озеро ГижгитЧегемское ущелье, город мертвых Эльтюбю и озеро ГижгитЧегемское ущелье, город мертвых Эльтюбю и озеро Гижгит
4 день

Навстречу Эльбрусу

Все выше и выше. Сегодня нас ждет Эльбрус! Завтракаем и едем в горы. Трансфер доставит нас до Поляны Азау, оттуда можно подняться по канатной дороге до станции Гарабаши на высоту 3837 метров. С верхней точки кажется, что Эльбрус совсем близко: две снежные макушки так и манят! Выпьем кофе в культовом для альпинистов месте — на станции «Мир».

К 16:00 привезем вас в аэропорт Минеральных Вод. Планируйте вылет домой после 18:00 или на следующий день.

Навстречу ЭльбрусуНавстречу ЭльбрусуНавстречу ЭльбрусуНавстречу Эльбрусу

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместных номерах
  • Трансфер на джипах по всему маршруту
  • Завтраки и пикник с шашлыками и вином
  • Все экосборы
  • Трансфер в аэропорт
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные воды и обратно
  • Ужины и обеды
  • Билеты на канатную дорогу - 1500 руб
  • Личные расходы
  • Трансфер из аэропорта
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыДжиппингПрирода и пейзажиГорыВодопадыЭльбрусПопулярные места

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