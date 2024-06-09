Рекомендуем взять лёгкие штаны, шорты, футболки, термобелье (или подштанники), непромокаемую куртку, флисовую кофту, ветровку, шапку, повязка на голову (чтобы обезопасить уши от холодного ветра), шарф или бафф, носки, леггинсы для йоги, треккинговые ботинки, кроссовки, домашнюю одежду и обувь, кепку, солнечные очки (категория не ниже 3, при необходимости организатор окажет помощь в выборе), купальник / плавки, треккинговые палки (при наличии, но можно взять в аренду на месте), небольшой рюкзак, солнцезащитный крем (SPF 50), влажные салфетки или антисептик, поппер (сидячая пенка), дождевик, предметы личной гигиены, личную аптечку, термос / бутылку, наличные (в селе нет банкоматов), портативную зарядку.

Проживание. Гостевой дом в балкарском селе Эль-Тюбю, возможно 2-, 3- или 4-местное размещение. Душ с горячей водой, туалет — в доме.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание. Хозяйка дома будет готовить завтраки и ужины. Для желающих будет организовано вегетарианское питание. Обеды будем брать с собой.

Уровень сложности. Программа предусматривает пешее передвижение по маршруту (3-7 км в день). До отдалённых мест будем добираться на вездеходе ГАЗ-66.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в гостевом доме.