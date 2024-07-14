Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Мы прокатимся по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда насладимся видами Главного Кавказского хребта. Вас ждут потрясающие пейзажи и единение с природой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости и нагрузки.
Передвигаться будем на комфортабельных микроавтобусах, специально арендованных для группы. Маршрут пролегает по горным дорогам с серпантинами. Не забудьте захватить средства от укачивания. В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожных автомобилях «УАЗ» или другом подходящем транспорте.
Иностранным гражданам заранее, за 45 дней до старта тура, необходимо оформить пропуск для посещения пограничной зоны.
Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод увеличено до 3,5-4 часов. Учитывайте это при покупке билетов.
Проживание. В гостинице, 2-3-местные номера с удобствами. Если вы отправляетесь один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Обратите внимание: на заезд с 8 октября осталось 1 место с женским подселением
Питание. Завтраки входят в стоимость тура. Остальное питание — в кафе за свой счёт. В горных ущельях возможен перекус и чай на обед. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, предупредите об этом заранее.
Программа тура по дням
Тебердинский заповедник
Встречаемся и направляемся в посёлок Домбай. Ехать будем около 3 часов, возьмите с собой в дорогу что-нибудь перекусить. По пути остановимся в посёлке Теберда, где встретимся с гидом и отправимся на экскурсию в Тебердинский заповедник. Здесь растут сосны, пихты, клёны и берёзовые леса; встречаются редкие животные, некоторые даже занесены в Красную книгу: кавказский тур, серна, кавказская лесная кошка. Во время прогулки полюбуемся древним озером, возраст которого — около 10 тысяч лет. Поужинаем в кафе и прогуляемся к подвесному деревянному Поцелуеву мосту через реку Аманауз.
Вечером прибудем в Домбай, разместимся в гостинице и отдохнём после насыщенного дня.
Гора Мусса-Ачитара
После завтрака по канатной дороге поднимемся на вершину горы Мусса-Ачитара. С обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Погуляем, подышим чистейшим воздухом высокогорья, пофотографируемся на фоне пиков, покрытых снегом. Увидим необычную гостиницу в виде летающей тарелки, рассмотрим сувениры, которые местные жители предлагают купить гостям. Желающие смогут приобрести травяные сборы, мёд, изделия из шерсти и необычное варенье, например, из сосновых шишек. Пообедаем, наслаждаясь красивыми пейзажами, а после спуска поужинаем в кафе.
Алибекский водопад
После завтрака доедем до альплагеря, откуда начнём поход к Алибекскому ущелью. Тропинка поведёт нас по густому лесу и ароматным лугам, покрытым цветочным ковром. В ясную погоду с видовых точек можно полюбоваться заснеженными вершинами и ледниками.
У Алибекского водопада, одного из самых мощных на Домбае, будет время вдоволь насладиться пейзажами и помедитировать, слушая шум воды. Устроим привал, перекусим и повернём обратно. Если захочется, вернёмся в посёлок
пешком по ароматному хвойному лесу (примерно 5 км).
После треккинга, если будут силы и желание, побываем на озере Кара-Кёль, где вы искупаетесь, покатаетесь на катамаранах, прогуляетесь верхом или погоняете на квадроциклах (оплачивается дополнительно).
Вечером отдохнём в гостинице и поужинаем.
Ущелье Аманауз и водопады
Сегодня совершим треккинг по ущелью Аманауз, название которого переводится как «злая пасть». Будем идти среди отвесных скал, каньонов и водопадов высотой до 70 метров. Полюбуемся вершинами Белалакаи, Аманауза, Зуба Суфруджу, дойдём до каньона Чёртова мельница. Посмотрим, как полноводная река с грохотом протискивается сквозь расщелину. Из-за этого шума ущелье и получило такое название: в древности люди считали, что рёв издаёт злой дух, живущий здесь. У водопадов устроим привал, а к вечеру вернёмся в гостиницу.
Ущелье Домбай-Ульген и Чучхурские водопады
В этот день исследуем ещё одно ущелье — Домбай-Ульген. Полюбуемся отвесными скалами и живописной долиной, в зависимости от сезона полакомимся ягодами: в августе — малиной, а в сентябре и октябре — черникой. Затем отдохнём у водопадов, перекусим и пойдём назад. Вечером вернёмся в гостиницу.
Треккинг к Бадукским озёрам
Позавтракав, отправляемся к Бадукским озёрам. Проедем по подвесному мосту через Теберду, затем — через хвойный лес. Вода в трёх озерах, которым около 200 лет, чистая и всегда немного прохладная, но не боящиеся холода смогут искупаться. Посидим на берегу и полюбуемся видами. Водоёмы меняют цвет в зависимости от освещения и волшебно блестят в окаймлении сосновых и берёзовых берегов. Поищем ягоды, устроим привал у одного из озёр и вернёмся назад.
Отъезд
После завтрака выселяемся и едем в Минеральные Воды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора
- Групповой трансфер из Минеральных Вод и обратно
- Все переезды и заброски по маршруту
- Проживание в гостинице в 2-3-местных номерах с удобствами
- Все завтраки, начиная со 2-го дня
- Входные билеты по программе
- Рекреационные сборы в заповедниках
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины (средний чек - 500 руб. за одну трапезу)
- Медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Одноместное размещение