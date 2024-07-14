Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Авторский тур в Минеральных Водах

Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки

Если вы любите гулять на природе, не пренебрегая комфортом, то вам — с нами! Каждый день мы будем совершать радиальные походы по красивым и живописным местам, а жить — в уютной гостинице. За неделю вы исследуете три ущелья, побываете у нескольких водопадов, насладитесь пикниками у озёр.

Мы прокатимся по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда насладимся видами Главного Кавказского хребта. Вас ждут потрясающие пейзажи и единение с природой.
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Ближайшие даты:
14
июл
21
июл
28
июл
4
авг
11
авг
18
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости и нагрузки.

Передвигаться будем на комфортабельных микроавтобусах, специально арендованных для группы. Маршрут пролегает по горным дорогам с серпантинами. Не забудьте захватить средства от укачивания. В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожных автомобилях «УАЗ» или другом подходящем транспорте.

Иностранным гражданам заранее, за 45 дней до старта тура, необходимо оформить пропуск для посещения пограничной зоны.

Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод увеличено до 3,5-4 часов. Учитывайте это при покупке билетов.

Проживание. В гостинице, 2-3-местные номера с удобствами. Если вы отправляетесь один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Обратите внимание: на заезд с 8 октября осталось 1 место с женским подселением

Питание. Завтраки входят в стоимость тура. Остальное питание — в кафе за свой счёт. В горных ущельях возможен перекус и чай на обед. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, предупредите об этом заранее.

Программа тура по дням

1 день

Тебердинский заповедник

Встречаемся и направляемся в посёлок Домбай. Ехать будем около 3 часов, возьмите с собой в дорогу что-нибудь перекусить. По пути остановимся в посёлке Теберда, где встретимся с гидом и отправимся на экскурсию в Тебердинский заповедник. Здесь растут сосны, пихты, клёны и берёзовые леса; встречаются редкие животные, некоторые даже занесены в Красную книгу: кавказский тур, серна, кавказская лесная кошка. Во время прогулки полюбуемся древним озером, возраст которого — около 10 тысяч лет. Поужинаем в кафе и прогуляемся к подвесному деревянному Поцелуеву мосту через реку Аманауз.

Вечером прибудем в Домбай, разместимся в гостинице и отдохнём после насыщенного дня.

Тебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедник
2 день

Гора Мусса-Ачитара

После завтрака по канатной дороге поднимемся на вершину горы Мусса-Ачитара. С обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Погуляем, подышим чистейшим воздухом высокогорья, пофотографируемся на фоне пиков, покрытых снегом. Увидим необычную гостиницу в виде летающей тарелки, рассмотрим сувениры, которые местные жители предлагают купить гостям. Желающие смогут приобрести травяные сборы, мёд, изделия из шерсти и необычное варенье, например, из сосновых шишек. Пообедаем, наслаждаясь красивыми пейзажами, а после спуска поужинаем в кафе.

Гора Мусса-АчитараГора Мусса-АчитараГора Мусса-Ачитара
3 день

Алибекский водопад

После завтрака доедем до альплагеря, откуда начнём поход к Алибекскому ущелью. Тропинка поведёт нас по густому лесу и ароматным лугам, покрытым цветочным ковром. В ясную погоду с видовых точек можно полюбоваться заснеженными вершинами и ледниками.

У Алибекского водопада, одного из самых мощных на Домбае, будет время вдоволь насладиться пейзажами и помедитировать, слушая шум воды. Устроим привал, перекусим и повернём обратно. Если захочется, вернёмся в посёлок
пешком по ароматному хвойному лесу (примерно 5 км).
После треккинга, если будут силы и желание, побываем на озере Кара-Кёль, где вы искупаетесь, покатаетесь на катамаранах, прогуляетесь верхом или погоняете на квадроциклах (оплачивается дополнительно).
Вечером отдохнём в гостинице и поужинаем.

Алибекский водопадАлибекский водопадАлибекский водопад
4 день

Ущелье Аманауз и водопады

Сегодня совершим треккинг по ущелью Аманауз, название которого переводится как «злая пасть». Будем идти среди отвесных скал, каньонов и водопадов высотой до 70 метров. Полюбуемся вершинами Белалакаи, Аманауза, Зуба Суфруджу, дойдём до каньона Чёртова мельница. Посмотрим, как полноводная река с грохотом протискивается сквозь расщелину. Из-за этого шума ущелье и получило такое название: в древности люди считали, что рёв издаёт злой дух, живущий здесь. У водопадов устроим привал, а к вечеру вернёмся в гостиницу.

Ущелье Аманауз и водопадыУщелье Аманауз и водопадыУщелье Аманауз и водопады
5 день

Ущелье Домбай-Ульген и Чучхурские водопады

В этот день исследуем ещё одно ущелье — Домбай-Ульген. Полюбуемся отвесными скалами и живописной долиной, в зависимости от сезона полакомимся ягодами: в августе — малиной, а в сентябре и октябре — черникой. Затем отдохнём у водопадов, перекусим и пойдём назад. Вечером вернёмся в гостиницу.

Ущелье Домбай-Ульген и Чучхурские водопадыУщелье Домбай-Ульген и Чучхурские водопадыУщелье Домбай-Ульген и Чучхурские водопады
6 день

Треккинг к Бадукским озёрам

Позавтракав, отправляемся к Бадукским озёрам. Проедем по подвесному мосту через Теберду, затем — через хвойный лес. Вода в трёх озерах, которым около 200 лет, чистая и всегда немного прохладная, но не боящиеся холода смогут искупаться. Посидим на берегу и полюбуемся видами. Водоёмы меняют цвет в зависимости от освещения и волшебно блестят в окаймлении сосновых и берёзовых берегов. Поищем ягоды, устроим привал у одного из озёр и вернёмся назад.

Треккинг к Бадукским озёрамТреккинг к Бадукским озёрамТреккинг к Бадукским озёрам
7 день

Отъезд

После завтрака выселяемся и едем в Минеральные Воды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструктора
  • Групповой трансфер из Минеральных Вод и обратно
  • Все переезды и заброски по маршруту
  • Проживание в гостинице в 2-3-местных номерах с удобствами
  • Все завтраки, начиная со 2-го дня
  • Входные билеты по программе
  • Рекреационные сборы в заповедниках
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины (средний чек - 500 руб. за одну трапезу)
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Минеральных Вод
Завершение: В последний день тура - трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды. Рекомендуем приобретать обратные билеты на вечерние рейсы после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхТреккинг и походыПрирода и пейзажиВсе туры7-дневные турыГоры

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