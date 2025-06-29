июн
Описание тура
Даты поездок на 2025 год
Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Цейское ущелье, которое пройдет в следующие даты:
- 29 июня - 05 июля 2025 г.
- 03 августа - 09 августа 2025 г.
Цейское ущелье
Цейское ущелье, расположенное в республике Северная Осетия-Алания, является одним из самых живописных мест Кавказа. Здесь вы сможете насладиться:
- Альпийскими лугами
- Снежными вершинами гор
- Шумными водопадами
- Живописными ледниками
Это место стало государственным заповедником, где вас встретят удивительные реки с забавными названиями: Цейдон и Сказдон. На протяжении всего похода вы познакомитесь с покровителями этих мест – Уастырджи и Афсати, которые обязательно запомнятся вам!
Программа тура
День 1: Термальные источники Бирагзанг
Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды. Переезд в Цейское ущелье (около 5 часов) с остановкой на термальных источниках Бирагзанга, где температура воды превышает 40 градусов. Вечером мы прибудем в уютный палаточный лагерь на высоте 1970 м.
День 2: Ледник Сказка
Сегодня мы увидим два крупнейших ледника региона: Цейский и ледник Сказка. Прогулка по живописным местам займет 6-7 часов.
День 3: Святилище Реком и водопад Шагацикондон
Мы отправимся в святилище Реком, где древние осетины обращались к божеству за удачей. Затем нас ждет водопад Шагацикондон, который порадует своей красотой.
День 4: Цейский ледник
Прогулка к Цейскому леднику, одному из крупнейших в Северной Осетии. Путь пройдет через хвойный лес и вдоль реки Цейдон.
День 5: Пик Туриста (г. Садонвцек)
Мы поднимемся на пик Туриста, откуда откроется захватывающий вид на Цейское ущелье и гору Казбек. Прогулка займет 8-9 часов.
День 6: Экскурсионный день
Сегодня нас ждут увлекательные экскурсии по памятникам Осетии, включая скальную крепость Дзивгис и Аланский монастырь. Мы увидим памятник Уастырджи и Афсати, а также некрополь Даргавс.
День 7: Отъезд из Цейского ущелья
Собираем палаточный лагерь и прощаемся с горами. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды, где мы завершим наше путешествие.
Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и состояния участников, маршрут может быть изменен. Присоединяйтесь к нам для удивительного приключения в сердце Кавказа!
19 — 25 июня, 24 — 30 июля
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цветущие альпийские луга
- Настоящий ледник
- Крепость в скале и пирамиды
- Канатная дорога
- Водопад Шагацикондон - кто не научится выговаривать, тот домой не едет
- Ледяные гроты
- Вкуснейшие осетинские пироги! С картошечкой, мясом, вишней
- Огромный памятник Святому Уастырджи
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- "Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке на территории альплагеря /"Цей/". На стоянке оборудованный туалет
- Горячий душ =
- Прачечная (за дополнительную плату)
- Сушилка для одежды и обуви. Есть электричество
- Можно бесплатно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы. «, » Питание: завтрак (день 2-7) в столовой по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса
- Сыр
- Чай
- Печенье
- Шоколад
- Сладости . «, » Входные билеты в Цейское ущелье
- На водопад Шагацикондон
- В Даргавс. ", "Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)."
- Услуги инструктора-проводника.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обед во время трансфера в 1-й день, ужины.
- Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат).
- Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Тип отдыха: проживание в палатках, треккинг по ущельям налегке
- Проживание: палатки
- Питание: двухразовое (завтрак, обед)
- Маршрут проходит на высоте: 1970-2870 м
- Протяженность маршрута: 60,7 км
- Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон. Билайн иногда ловит, Теле 2 нет. Связь ежедневно до 09:00 и после 18:00. Качество связи плохое, интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории лагеря есть платный Wi-Fi (50 руб. /день)
- Инфраструктура. В Цейском ущелье есть магазин. Аптек и банкоматов нет. Для оплаты следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита