Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках

Проживание в палатках и вкуснейшие осетинские пироги: тур в Минеральные Воды
Вас ждут цветущие альпийские луга, настоящий ледник, огромный памятник Святому Уастырджи, крепость в скале и пирамиды, катание на канатной дороге, водопад Шагацикондон, ледяные гроты, вкуснейшие осетинские пироги с картошкой, мясом и вишней. Тур на 7 дней, проживание в палатках.
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Ближайшие даты:
29
июн
Время начала: 11:30

Описание тура

Даты поездок на 2025 год

Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Цейское ущелье, которое пройдет в следующие даты:

  • 29 июня - 05 июля 2025 г.
  • 03 августа - 09 августа 2025 г.

Цейское ущелье

Цейское ущелье, расположенное в республике Северная Осетия-Алания, является одним из самых живописных мест Кавказа. Здесь вы сможете насладиться:

  • Альпийскими лугами
  • Снежными вершинами гор
  • Шумными водопадами
  • Живописными ледниками

Это место стало государственным заповедником, где вас встретят удивительные реки с забавными названиями: Цейдон и Сказдон. На протяжении всего похода вы познакомитесь с покровителями этих мест – Уастырджи и Афсати, которые обязательно запомнятся вам!

Программа тура

День 1: Термальные источники Бирагзанг

Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды. Переезд в Цейское ущелье (около 5 часов) с остановкой на термальных источниках Бирагзанга, где температура воды превышает 40 градусов. Вечером мы прибудем в уютный палаточный лагерь на высоте 1970 м.

День 2: Ледник Сказка

Сегодня мы увидим два крупнейших ледника региона: Цейский и ледник Сказка. Прогулка по живописным местам займет 6-7 часов.

День 3: Святилище Реком и водопад Шагацикондон

Мы отправимся в святилище Реком, где древние осетины обращались к божеству за удачей. Затем нас ждет водопад Шагацикондон, который порадует своей красотой.

День 4: Цейский ледник

Прогулка к Цейскому леднику, одному из крупнейших в Северной Осетии. Путь пройдет через хвойный лес и вдоль реки Цейдон.

День 5: Пик Туриста (г. Садонвцек)

Мы поднимемся на пик Туриста, откуда откроется захватывающий вид на Цейское ущелье и гору Казбек. Прогулка займет 8-9 часов.

День 6: Экскурсионный день

Сегодня нас ждут увлекательные экскурсии по памятникам Осетии, включая скальную крепость Дзивгис и Аланский монастырь. Мы увидим памятник Уастырджи и Афсати, а также некрополь Даргавс.

День 7: Отъезд из Цейского ущелья

Собираем палаточный лагерь и прощаемся с горами. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды, где мы завершим наше путешествие.

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и состояния участников, маршрут может быть изменен. Присоединяйтесь к нам для удивительного приключения в сердце Кавказа!

19 — 25 июня, 24 — 30 июля

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цветущие альпийские луга
  • Настоящий ледник
  • Крепость в скале и пирамиды
  • Канатная дорога
  • Водопад Шагацикондон - кто не научится выговаривать, тот домой не едет
  • Ледяные гроты
  • Вкуснейшие осетинские пироги! С картошечкой, мясом, вишней
  • Огромный памятник Святому Уастырджи
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • "Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке на территории альплагеря /"Цей/". На стоянке оборудованный туалет
  • Горячий душ =
  • Прачечная (за дополнительную плату)
  • Сушилка для одежды и обуви. Есть электричество
  • Можно бесплатно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы. «, » Питание: завтрак (день 2-7) в столовой по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
  • Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса
  • Сыр
  • Чай
  • Печенье
  • Шоколад
  • Сладости . «, » Входные билеты в Цейское ущелье
  • На водопад Шагацикондон
  • В Даргавс. ", "Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)."
  • Услуги инструктора-проводника.
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Обед во время трансфера в 1-й день, ужины.
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат).
  • Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Г. Минеральные (жд вокзал), (аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: 19 — 25 июня, 24 — 30 июля
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Тип отдыха: проживание в палатках, треккинг по ущельям налегке
  • Проживание: палатки
  • Питание: двухразовое (завтрак, обед)
  • Маршрут проходит на высоте: 1970-2870 м
  • Протяженность маршрута: 60,7 км
  • Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет
  • Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон. Билайн иногда ловит, Теле 2 нет. Связь ежедневно до 09:00 и после 18:00. Качество связи плохое, интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории лагеря есть платный Wi-Fi (50 руб. /день)
  • Инфраструктура. В Цейском ущелье есть магазин. Аптек и банкоматов нет. Для оплаты следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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