Вас ждут цветущие альпийские луга, настоящий ледник, огромный памятник Святому Уастырджи, крепость в скале и пирамиды, катание на канатной дороге, водопад Шагацикондон, ледяные гроты, вкуснейшие осетинские пироги с картошкой, мясом и вишней. Тур на 7 дней, проживание в палатках.

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Описание тура

Даты поездок на 2025 год

Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Цейское ущелье, которое пройдет в следующие даты:

29 июня - 05 июля 2025 г.

03 августа - 09 августа 2025 г.

Цейское ущелье

Цейское ущелье, расположенное в республике Северная Осетия-Алания, является одним из самых живописных мест Кавказа. Здесь вы сможете насладиться:

Альпийскими лугами

Снежными вершинами гор

Шумными водопадами

Живописными ледниками

Это место стало государственным заповедником, где вас встретят удивительные реки с забавными названиями: Цейдон и Сказдон. На протяжении всего похода вы познакомитесь с покровителями этих мест – Уастырджи и Афсати, которые обязательно запомнятся вам!

Программа тура

День 1: Термальные источники Бирагзанг

Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды. Переезд в Цейское ущелье (около 5 часов) с остановкой на термальных источниках Бирагзанга, где температура воды превышает 40 градусов. Вечером мы прибудем в уютный палаточный лагерь на высоте 1970 м.

День 2: Ледник Сказка

Сегодня мы увидим два крупнейших ледника региона: Цейский и ледник Сказка. Прогулка по живописным местам займет 6-7 часов.

День 3: Святилище Реком и водопад Шагацикондон

Мы отправимся в святилище Реком, где древние осетины обращались к божеству за удачей. Затем нас ждет водопад Шагацикондон, который порадует своей красотой.

День 4: Цейский ледник

Прогулка к Цейскому леднику, одному из крупнейших в Северной Осетии. Путь пройдет через хвойный лес и вдоль реки Цейдон.

День 5: Пик Туриста (г. Садонвцек)

Мы поднимемся на пик Туриста, откуда откроется захватывающий вид на Цейское ущелье и гору Казбек. Прогулка займет 8-9 часов.

День 6: Экскурсионный день

Сегодня нас ждут увлекательные экскурсии по памятникам Осетии, включая скальную крепость Дзивгис и Аланский монастырь. Мы увидим памятник Уастырджи и Афсати, а также некрополь Даргавс.

День 7: Отъезд из Цейского ущелья

Собираем палаточный лагерь и прощаемся с горами. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды, где мы завершим наше путешествие.

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и состояния участников, маршрут может быть изменен. Присоединяйтесь к нам для удивительного приключения в сердце Кавказа!