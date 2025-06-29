Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей

Пешеходные экскурсии в Минеральных Водах: открытие ущелий и горных вершин
В этом туре вы увидите монумент летящего на коне Уастырджи.

Вес этой скульптуры — 28 тонн!! Это самый высокий конный монумент в мире! Побиваете в ущелье Сказка — это очень уютное
читать дальше

и живописное место.

Когда стоишь внизу, кажется, что ущелье гостеприимно раскинуло свои горные объятия и поджидает туристов, чтобы похвастаться своей красотой.

Побываете в Цейском ущелье, где живописно все, что мы увидим вокруг: шумная река Цейдон, гора Монах и, конечно, сам ледник Цей. И ещё много всего интересного.

Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
Ближайшие даты:
29
июн
Время начала: 11:30

Описание тура

Даты поездок на 2025 год

В 2025 году у нас запланированы две замечательные поездки на 7 дней:

  • 29 июня - 05 июля
  • 03 августа - 09 августа

Место отдыха

Мы будем отдыхать в Цейском ущелье, расположенном на Кавказе, в Северной Осетии. Это место славится своим Национальным парком Алания и уникальной формой ущелья, напоминающей подкову. Считается, что Цейская подкова приносит удачу. Природа щедро одарила этот край величественными горами высотой до 3000 метров, удивительными ледниками, альпийскими лугами и живописными водопадами. Охраняет эти земли гора Монах, о которой существует интересная легенда.

В ходе тура мы обязательно попробуем традиционную кухню Северной Осетии и насладимся знаменитыми осетинскими пирогами с мясом, сыром, зеленью и картошкой.

Программа тура

День 1: Термальные источники Бирагзанг

Сбор группы пройдет на железнодорожном вокзале и в аэропорту города Минеральные Воды с 11:30 до 12:00. Затем мы отправимся в Цейское ущелье, путь займет около 5 часов. По дороге мы остановимся на термальных источниках в селе Верхний Бирагзанг, известных своими лечебными свойствами. Здесь можно расслабиться и насладиться временем. К вечеру мы приедем в Цейское ущелье, где проведем следующие семь дней.

День 2: Ледник Сказка

Мы отправимся в живописную Долину реки Сказдон, где нас ждут альпийские луга и уникальные цветы. Летом здесь можно встретить оранжевые маки, а в августе - спелую малину и чернику. Поднимемся к леднику Сказка, который плавно спускается со Сказского перевала. Это зрелище не оставит никого равнодушным!

Активная часть маршрута: 10,2 / 16,9 км, перепад высот 1970-2570 / 1740-2570 м, продолжительность треккинга 6-8 часов.

День 3: Святилище Реком и водопад Шагацикондон

На третьем дне мы познакомимся с необычными божествами Осетии, одним из которых является Реком. Мы посетим святилище и насладимся красотой водопада Шагацикондон, где сделаем остановку для обеда и фотосессии.

Активная часть маршрута: 9,5 / 6,3 км, перепад высот 1970-1740-1970 / 1740–1970–1740–1870–1740 м, продолжительность треккинга 4-6 часов.

День 4: Ледник Цей

Сегодня мы отправимся к леднику Цей, где нас ждут потрясающие виды и возможность сделать великолепные фотографии. Лесная тропинка приведет нас к беседке, откуда открывается вид на высокие горы и блестящий ледник.

Активная часть маршрута: 8,8 / 12 км, перепад высот 1970-2230 / 1740-2230 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 5: Пик Туриста

Мы поднимемся на Пик Туриста, чтобы увидеть ущелья Цей и Сказка с высоты. По пути нас ждут красивые пейзажи и возможность собрать чабрец или полакомиться малиной.

Активная часть маршрута: 22,5 км, перепад высот 1710-2877 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.

День 6: Экскурсия по Осетии

В этот день мы посетим несколько знаковых мест, включая монумент Уастырджи и некрополь Даргавс. Это будет легкий, но насыщенный день, полный впечатлений.

Активная часть треккинга: 3 км, продолжительность экскурсии 8-9 часов.

День 7: Возвращение в Минеральные Воды

После завтрака мы покинем Цейское ущелье и отправимся обратно в город Минеральные Воды. Прибытие запланировано на 13:30-14:30. Тур «Треккинг в Северную Осетию. Цейское ущелье» завершен.

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников маршрут может быть изменен.

Согласно расписанию

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цветущие альпийские луга
  • Два огромных ледника
  • Крепость в скале и пирамиды
  • Водопад Шагацикондон - кто не научится выговаривать, тот домой не едет
  • Ледяные гроты
  • Вкуснейшие осетинские пироги! С картошечкой, мясом, вишней
  • Огромный памятник Святому Уастырджи
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту.
  • Проживание в альплагере «Цей»: двухместные номера с удобствами. Полотенца выдают. Фена нет, чайник администратор выдает по требованию. Wi-Fi платный.
  • Двухразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) в гостинице, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Входные билеты в Цейское ущелье, на водопад Шагацикондон, в Даргавс.
  • Посещение термальных источников.
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
  • Услуги инструктора-проводника.
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Обед во время трансфера в 1-й день, ужины. В гостинице есть кафе, где можно поужинать. Стоимость ужинов: от 400-500 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
  • Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минеральные (жд вокзал), (аэропорт)
Завершение: Г. Минеральные Воды (жд вокзал), (аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Цейское ущелье
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал) в 11:30 МСК, г. Минеральные Воды (аэропорт) в 12:00 МСК
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (аэропорт) в 13:30 МСК, г. Минеральные Воды (жд вокзал) в 14:30 МСК
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
  • Проживание: гостиница
  • Питание: двухразовое (завтрак в кафе, обед - сухой паек в горах)
  • Маршрут проходит на высоте: 1970-2870 м
  • Протяженность маршрута: 60,7 км
  • Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет
  • Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон. Билайн иногда ловит. Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи. Связь ежедневно до 09:00 и после 18:00. Качество связи плохое, интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории лагеря есть платный Wi-Fi (50 руб. /день)
  • Инфраструктура. В Цейском ущелье есть магазин. Аптек и банкоматов нет. Для оплаты следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита
  • Уровень сложности маршрута: умеренный (40% маршрута), средний (45% маршрута), сложный (15% маршрута). Маршрут рекомендуем для новичков
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Минеральных Вод

Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Пешая
5 отзывов
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 11:30...
1 июн в 11:00
8 июн в 11:00
53 000 за человека
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Пешая
2 отзыва
7 дней
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт и ж. - д. вокзал, 11:30...
1 июн в 11:30
8 июн в 11:30
68 200 за человека
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Пешая
На автобусе
скидка
7%
3 отзыва
7 дней
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 5700053 000 за человека