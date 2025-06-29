Вес этой скульптуры — 28 тонн!! Это самый высокий конный монумент в мире! Побиваете в ущелье Сказка — это очень уютное
июн
Описание тура
Даты поездок на 2025 год
В 2025 году у нас запланированы две замечательные поездки на 7 дней:
- 29 июня - 05 июля
- 03 августа - 09 августа
Место отдыха
Мы будем отдыхать в Цейском ущелье, расположенном на Кавказе, в Северной Осетии. Это место славится своим Национальным парком Алания и уникальной формой ущелья, напоминающей подкову. Считается, что Цейская подкова приносит удачу. Природа щедро одарила этот край величественными горами высотой до 3000 метров, удивительными ледниками, альпийскими лугами и живописными водопадами. Охраняет эти земли гора Монах, о которой существует интересная легенда.
В ходе тура мы обязательно попробуем традиционную кухню Северной Осетии и насладимся знаменитыми осетинскими пирогами с мясом, сыром, зеленью и картошкой.
Программа тура
День 1: Термальные источники Бирагзанг
Сбор группы пройдет на железнодорожном вокзале и в аэропорту города Минеральные Воды с 11:30 до 12:00. Затем мы отправимся в Цейское ущелье, путь займет около 5 часов. По дороге мы остановимся на термальных источниках в селе Верхний Бирагзанг, известных своими лечебными свойствами. Здесь можно расслабиться и насладиться временем. К вечеру мы приедем в Цейское ущелье, где проведем следующие семь дней.
День 2: Ледник Сказка
Мы отправимся в живописную Долину реки Сказдон, где нас ждут альпийские луга и уникальные цветы. Летом здесь можно встретить оранжевые маки, а в августе - спелую малину и чернику. Поднимемся к леднику Сказка, который плавно спускается со Сказского перевала. Это зрелище не оставит никого равнодушным!
Активная часть маршрута: 10,2 / 16,9 км, перепад высот 1970-2570 / 1740-2570 м, продолжительность треккинга 6-8 часов.
День 3: Святилище Реком и водопад Шагацикондон
На третьем дне мы познакомимся с необычными божествами Осетии, одним из которых является Реком. Мы посетим святилище и насладимся красотой водопада Шагацикондон, где сделаем остановку для обеда и фотосессии.
Активная часть маршрута: 9,5 / 6,3 км, перепад высот 1970-1740-1970 / 1740–1970–1740–1870–1740 м, продолжительность треккинга 4-6 часов.
День 4: Ледник Цей
Сегодня мы отправимся к леднику Цей, где нас ждут потрясающие виды и возможность сделать великолепные фотографии. Лесная тропинка приведет нас к беседке, откуда открывается вид на высокие горы и блестящий ледник.
Активная часть маршрута: 8,8 / 12 км, перепад высот 1970-2230 / 1740-2230 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
День 5: Пик Туриста
Мы поднимемся на Пик Туриста, чтобы увидеть ущелья Цей и Сказка с высоты. По пути нас ждут красивые пейзажи и возможность собрать чабрец или полакомиться малиной.
Активная часть маршрута: 22,5 км, перепад высот 1710-2877 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
День 6: Экскурсия по Осетии
В этот день мы посетим несколько знаковых мест, включая монумент Уастырджи и некрополь Даргавс. Это будет легкий, но насыщенный день, полный впечатлений.
Активная часть треккинга: 3 км, продолжительность экскурсии 8-9 часов.
День 7: Возвращение в Минеральные Воды
После завтрака мы покинем Цейское ущелье и отправимся обратно в город Минеральные Воды. Прибытие запланировано на 13:30-14:30. Тур «Треккинг в Северную Осетию. Цейское ущелье» завершен.
Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников маршрут может быть изменен.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цветущие альпийские луга
- Два огромных ледника
- Крепость в скале и пирамиды
- Водопад Шагацикондон - кто не научится выговаривать, тот домой не едет
- Ледяные гроты
- Вкуснейшие осетинские пироги! С картошечкой, мясом, вишней
- Огромный памятник Святому Уастырджи
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проживание в альплагере «Цей»: двухместные номера с удобствами. Полотенца выдают. Фена нет, чайник администратор выдает по требованию. Wi-Fi платный.
- Двухразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) в гостинице, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Входные билеты в Цейское ущелье, на водопад Шагацикондон, в Даргавс.
- Посещение термальных источников.
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
- Услуги инструктора-проводника.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обед во время трансфера в 1-й день, ужины. В гостинице есть кафе, где можно поужинать. Стоимость ужинов: от 400-500 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Цейское ущелье
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал) в 11:30 МСК, г. Минеральные Воды (аэропорт) в 12:00 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (аэропорт) в 13:30 МСК, г. Минеральные Воды (жд вокзал) в 14:30 МСК
- Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
- Проживание: гостиница
- Питание: двухразовое (завтрак в кафе, обед - сухой паек в горах)
- Маршрут проходит на высоте: 1970-2870 м
- Протяженность маршрута: 60,7 км
- Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон. Билайн иногда ловит. Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи. Связь ежедневно до 09:00 и после 18:00. Качество связи плохое, интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории лагеря есть платный Wi-Fi (50 руб. /день)
- Инфраструктура. В Цейском ущелье есть магазин. Аптек и банкоматов нет. Для оплаты следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита
- Уровень сложности маршрута: умеренный (40% маршрута), средний (45% маршрута), сложный (15% маршрута). Маршрут рекомендуем для новичков