В этом туре вы увидите монумент летящего на коне Уастырджи.Вес этой скульптуры — 28 тонн!! Это самый высокий конный монумент в мире! Побиваете в ущелье Сказка — это очень уютное

и живописное место. Когда стоишь внизу, кажется, что ущелье гостеприимно раскинуло свои горные объятия и поджидает туристов, чтобы похвастаться своей красотой. Побываете в Цейском ущелье, где живописно все, что мы увидим вокруг: шумная река Цейдон, гора Монах и, конечно, сам ледник Цей. И ещё много всего интересного.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Даты поездок на 2025 год

В 2025 году у нас запланированы две замечательные поездки на 7 дней:

29 июня - 05 июля

03 августа - 09 августа

Место отдыха

Мы будем отдыхать в Цейском ущелье, расположенном на Кавказе, в Северной Осетии. Это место славится своим Национальным парком Алания и уникальной формой ущелья, напоминающей подкову. Считается, что Цейская подкова приносит удачу. Природа щедро одарила этот край величественными горами высотой до 3000 метров, удивительными ледниками, альпийскими лугами и живописными водопадами. Охраняет эти земли гора Монах, о которой существует интересная легенда.

В ходе тура мы обязательно попробуем традиционную кухню Северной Осетии и насладимся знаменитыми осетинскими пирогами с мясом, сыром, зеленью и картошкой.

Программа тура

День 1: Термальные источники Бирагзанг

Сбор группы пройдет на железнодорожном вокзале и в аэропорту города Минеральные Воды с 11:30 до 12:00. Затем мы отправимся в Цейское ущелье, путь займет около 5 часов. По дороге мы остановимся на термальных источниках в селе Верхний Бирагзанг, известных своими лечебными свойствами. Здесь можно расслабиться и насладиться временем. К вечеру мы приедем в Цейское ущелье, где проведем следующие семь дней.

День 2: Ледник Сказка

Мы отправимся в живописную Долину реки Сказдон, где нас ждут альпийские луга и уникальные цветы. Летом здесь можно встретить оранжевые маки, а в августе - спелую малину и чернику. Поднимемся к леднику Сказка, который плавно спускается со Сказского перевала. Это зрелище не оставит никого равнодушным!

Активная часть маршрута: 10,2 / 16,9 км, перепад высот 1970-2570 / 1740-2570 м, продолжительность треккинга 6-8 часов.

День 3: Святилище Реком и водопад Шагацикондон

На третьем дне мы познакомимся с необычными божествами Осетии, одним из которых является Реком. Мы посетим святилище и насладимся красотой водопада Шагацикондон, где сделаем остановку для обеда и фотосессии.

Активная часть маршрута: 9,5 / 6,3 км, перепад высот 1970-1740-1970 / 1740–1970–1740–1870–1740 м, продолжительность треккинга 4-6 часов.

День 4: Ледник Цей

Сегодня мы отправимся к леднику Цей, где нас ждут потрясающие виды и возможность сделать великолепные фотографии. Лесная тропинка приведет нас к беседке, откуда открывается вид на высокие горы и блестящий ледник.

Активная часть маршрута: 8,8 / 12 км, перепад высот 1970-2230 / 1740-2230 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 5: Пик Туриста

Мы поднимемся на Пик Туриста, чтобы увидеть ущелья Цей и Сказка с высоты. По пути нас ждут красивые пейзажи и возможность собрать чабрец или полакомиться малиной.

Активная часть маршрута: 22,5 км, перепад высот 1710-2877 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.

День 6: Экскурсия по Осетии

В этот день мы посетим несколько знаковых мест, включая монумент Уастырджи и некрополь Даргавс. Это будет легкий, но насыщенный день, полный впечатлений.

Активная часть треккинга: 3 км, продолжительность экскурсии 8-9 часов.

День 7: Возвращение в Минеральные Воды

После завтрака мы покинем Цейское ущелье и отправимся обратно в город Минеральные Воды. Прибытие запланировано на 13:30-14:30. Тур «Треккинг в Северную Осетию. Цейское ущелье» завершен.

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников маршрут может быть изменен.