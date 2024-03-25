Полюбуемся красотами Тебердинского заповедника, а историко-познавательная программа продолжится знакомством с Нижне-Архызским аланским городищем — музеем под открытым.
Рассмотрим возвышающийся на горе Сентинский храм, который является одним из пяти самых древних храмов Х века на территории России.
Посетим особенно знаменитые места — гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча и сбор группы
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.
13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Пятигорск - курорт Домбай
Начало 09:00
Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.
18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Километраж за день: 250 км.
В заезд 02.01.2024 - 05.01.2024 проживание в КРЧ в гостинице Астория 3* в городе Карачаевск с 3 по 4 января одну ночь.
Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
Начало 09:00.
Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа — термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) — Пятигорск.
При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.
Километраж за день: 320 км.
Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
17:00 Групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды к вечерним рейсам позже 19:00.
Продолжительность: 8 часов, 145 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одн-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Машук 2* — Снежный барс 3*
|стандарт
|10.12.2023-06.04.2024
|41620
|41620
|27540
|60130
|58290
|Шв. стол
|Интурист 3* — Снежный барс 3*
|стандарт
|10.12.2023-06.04.2024
|44680
|44680
|31520
|65180
|61500
|Шв. стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
В заезд 02.01.2024 - 05.01.2024 туристы будут проживать в КРЧ в гостинице Астория 3* в городе Карачаевск с 3 по 4 января одну ночь.
Варианты проживания
Бештау 3
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.
В распоряжении гостей балкон.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами (бесплатно с 7:00 до 10:00 утра).
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.
По вечерам в ресторане звучит живая музыка.
В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Машук 2
Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
Интурист 3
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Снежный барс 3
Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.
Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.
В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.
Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
- Групповой трансфер на ж/д вокзал Пятигорска и в аэропорт Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае с завтраками
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара - 1 600 руб
- Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 500 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.