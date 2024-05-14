На 4 дня – туры в Минеральных Водах

Найдено 8 туров в категории «На 4 дня» в Минеральных Водах, цены от 21 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
45 отзывов
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
1 ноя в 12:30
28 100 за человека
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
13 июня в 08:00
4 июля в 08:00
51 000 за человека
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000 за человека
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
20 июня в 22:00
27 июня в 22:00
2433321 900 за человека
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3900029 250 за человека
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
3 авг в 10:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Стас
    14 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    Добрый день хочу выразить благодарность Радмиру за теплый приём, за интересные рассказы во время поездок. За ту заботу которую он
    читать дальше

    проявлял к нам на протяжении всех 4 дней. После такого приёма хочется вернуться снова и еще больше узнать посмотреть новые места края. Всем рекомендую.

  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    Хочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, Черкесов, Карачаевцев,о истории природных мест
    читать дальше

    на Кавказе. Буквально сразу становится понятно,что человек любит своё дело. В этой поездке я еще больше влюбилась в горы. Также благодарна, что меня добавили в группу с локаций язык тролля, хотя изначально эта локация не входила в сам тур. И хочу отметить, что на Кавказе гостеприимные, радушные люди, которые всегда готовы придти на помощь. Обязательно вернусь ещё раз на Кавказ в другое время года, чтобы насладиться другими интересными локациями, которые доступны в весеннее, летнее время года)Поэтому рекомендую данного организатора, так как программа была очень насыщенная. 4 дня ощущались, как дней 7. Был туман, но в целом нам повезло с погодой именно в горах))Столько много эмоций, вдохновения после этой поездки)) Благодарю ещё раз всех))

    Хочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, Черкесов
  • Н
    Никита
    25 августа 2022
    Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
    Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
    Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На 4 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
  2. Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
  3. Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
  4. На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
  5. По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На 4 дня" можно забронировать 8 авторских туров от 21 900 до 59 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 8 туров в Минеральных Водах на 2024 год на 4 дня, 46 ⭐ отзывов, цены от 21900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам