читать дальше

на Кавказе. Буквально сразу становится понятно,что человек любит своё дело. В этой поездке я еще больше влюбилась в горы. Также благодарна, что меня добавили в группу с локаций язык тролля, хотя изначально эта локация не входила в сам тур. И хочу отметить, что на Кавказе гостеприимные, радушные люди, которые всегда готовы придти на помощь. Обязательно вернусь ещё раз на Кавказ в другое время года, чтобы насладиться другими интересными локациями, которые доступны в весеннее, летнее время года)Поэтому рекомендую данного организатора, так как программа была очень насыщенная. 4 дня ощущались, как дней 7. Был туман, но в целом нам повезло с погодой именно в горах))Столько много эмоций, вдохновения после этой поездки)) Благодарю ещё раз всех))