читать дальше

протопали неделю по самым разным маршрутам, любуясь природой места. Сам формат был экспериментальным для нас. Треккинг — это здорово, но не совсем мое, я люблю более осознанные процессы. Когда есть нечто большее, чем спортивный интерес. И хотя на привалах можно было найти возможность взаимодействовать с местом, все-таки важен и общий «дух» группы. По сложности — пару дней были реально трудные маршруты для нас, но в описании все указано — учитывайте свою подготовку и параметры треккинга. Что касается организации и инструктора: все было четко, с соблюдением дисциплины и достаточно комфортно. Не могу сказать, что все мы были на одной волне, но так как все заявленное в программе было выполнено, придираться не к чему. Отель хороший, чисто и вполне даже по-домашнему. Завтраки у нас были отличные, сытные. Обед один раз заказали, не оценили совсем и питались потом уже в других заведениях. Рекомендую обратить внимание на кафе Dreams (нормальные цены и очень вкусно), в Green Hill стоит пойти за кофе (раф шикарный), а вечером посидите в Coffee Kolibri — там уютные качели, а в центре — очаг, атмосферно! И да, если вы едете в первый раз в треккинг, формат «налегке» — это идеально. Спасибо за путешествие!