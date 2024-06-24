7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
11 авг в 11:00
18 авг в 11:00
43 900₽ за человека
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
12 авг в 14:00
19 авг в 14:00
46 090₽ за человека
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
18 авг в 11:00
15 сен в 11:00
52 900₽ за человека
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
59 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия24 июня 2024Такой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительных эмоций что словами не
- ЮЮлия2 октября 2023Начну с главного и общего впечатления: Домбай великолепен, и мы счастливы, что там не просто оказались на однодневной экскурсии, а
- ААндрей8 июля 2023Отдельное спасибо Алексею. Прекрасный человек, балагур и остряк! Благодаря ему группа прекрасно общалась, перенесла немногочисленные физические нагрузки.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Однодневные»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в августе 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Однодневные" можно забронировать 4 тура от 43 900 до 59 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Однодневные», 5 ⭐ отзывов, цены от 43900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь