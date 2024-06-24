Однодневные – туры в Минеральных Водах

Найдено 4 тура в категории «Однодневные» в Минеральных Водах, цены от 43 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Пешая
5 отзывов
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
11 авг в 11:00
18 авг в 11:00
43 900 за человека
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
На автобусе
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
12 авг в 14:00
19 авг в 14:00
46 090 за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Пешая
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
18 авг в 11:00
15 сен в 11:00
52 900 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
На машине
Джиппинг
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
59 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лилия
    24 июня 2024
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    Такой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительных эмоций что словами не
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    передать! Мы увидели своими глазами потрясающие пейзажи! Фотография не передаëт всей красоты и глубины! Огромное спасибо компании "Восход" и гиду Эмилю! Он сумел сформировать из совершенно разных и незнакомых ранее людей команду и привести нас к финишу! Отдельное спасибо команде отеля Айс Черри и Зое за потрясающе вкусную еду и уютные номера!

    Такой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительныхТакой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительныхТакой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительных
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    Начну с главного и общего впечатления: Домбай великолепен, и мы счастливы, что там не просто оказались на однодневной экскурсии, а
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    протопали неделю по самым разным маршрутам, любуясь природой места. Сам формат был экспериментальным для нас. Треккинг — это здорово, но не совсем мое, я люблю более осознанные процессы. Когда есть нечто большее, чем спортивный интерес. И хотя на привалах можно было найти возможность взаимодействовать с местом, все-таки важен и общий «дух» группы. По сложности — пару дней были реально трудные маршруты для нас, но в описании все указано — учитывайте свою подготовку и параметры треккинга. Что касается организации и инструктора: все было четко, с соблюдением дисциплины и достаточно комфортно. Не могу сказать, что все мы были на одной волне, но так как все заявленное в программе было выполнено, придираться не к чему. Отель хороший, чисто и вполне даже по-домашнему. Завтраки у нас были отличные, сытные. Обед один раз заказали, не оценили совсем и питались потом уже в других заведениях. Рекомендую обратить внимание на кафе Dreams (нормальные цены и очень вкусно), в Green Hill стоит пойти за кофе (раф шикарный), а вечером посидите в Coffee Kolibri — там уютные качели, а в центре — очаг, атмосферно! И да, если вы едете в первый раз в треккинг, формат «налегке» — это идеально. Спасибо за путешествие!

  • А
    Андрей
    8 июля 2023
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    Отдельное спасибо Алексею. Прекрасный человек, балагур и остряк! Благодаря ему группа прекрасно общалась, перенесла немногочисленные физические нагрузки.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Однодневные»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
  2. Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
  3. Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
  4. Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Водопад Абай-Су
  7. Уллу-Тау
  8. Чегемское ущелье
  9. Медовые водопады
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в августе 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Однодневные" можно забронировать 4 тура от 43 900 до 59 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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