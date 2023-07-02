5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
52 000₽ за человека
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
45 000₽ за человека
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
45 000₽ за человека
6 дней
Трансформационный путь к себе: ретрит в Приэльбрусье
Перезагрузиться под руководством психофизиолога и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
10 окт в 13:00
60 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия2 июля 2023Потрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень классной машине. Показал лучшие виды, рассказал занятные факты. Всем рекомендую немного оторваться от реальности в такой красотище. Спасибо (^_^)♡
- ССветлана5 сентября 2022Тур был просто замечательный. Огромное спасибо нашему гиду Вячеславу! Вячеслав настоящий профессионал, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности,
- ЮЮлия25 июля 2022Вчера ночью вернулись из путешествия по Кавказу. Горы, далины, ущелья, водопады, горные, реки… я и не предполагала, что всё это
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Все»
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