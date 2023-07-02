Все – туры в Минеральных Водах

Найдено 4 тура в категории «Все» в Минеральных Водах, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
На машине
2 отзыва
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
52 000 за человека
Две стороны Эльбруса
На машине
1 отзыв
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
45 000 за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
На машине
Джиппинг
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
45 000 за человека
Трансформационный путь к себе: ретрит в Приэльбрусье
6 дней
Трансформационный путь к себе: ретрит в Приэльбрусье
Перезагрузиться под руководством психофизиолога и насладиться природой Кавказа
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
10 окт в 13:00
60 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    2 июля 2023
    Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
    Потрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень классной машине. Показал лучшие виды, рассказал занятные факты. Всем рекомендую немного оторваться от реальности в такой красотище. Спасибо (^_^)♡
    Потрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень классной
  • С
    Светлана
    5 сентября 2022
    Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
    Тур был просто замечательный. Огромное спасибо нашему гиду Вячеславу! Вячеслав настоящий профессионал, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности,
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    и еще он опытный водитель. Мы много ездили по бездорожью и серпантинам, и было понятно, что он хорошо знает эти дороги и как правильно водить машину в таких условиях. Природа Кавказа уникальная, мы остались под огромным впечатлением от поездки, эти шикарные виды стоят абсолютно всех потраченных денег.

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2022
    Две стороны Эльбруса
    Вчера ночью вернулись из путешествия по Кавказу. Горы, далины, ущелья, водопады, горные, реки… я и не предполагала, что всё это
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    можно посмотреть всего за семь дней. Не всегда удаётся посмотреть столько красивых мест даже за 2 неделе. Мы туристы со стажем, с ‘95 года. Заказали пятидневный тур «2 стороны Эльбруса»+ 2 дня Дамбай и обзорная экскурсия по Кисловодску. И были рады, что у организатора была такая возможность. Все оргвопросы были решены наилучшим образом. Нас сопровождал Андрей Васильевич. Прекрасный умный человек. Андрей Васильевич знает и любит свой родной край и умеет о нем рассказать «вкусно». Он обладает редкой спасобностью предугадывать ход событий. Мы всегда прибывали в нужное место раньше остальных групп туристов. И это был по-настоящему индивидуальный тур. За время путешествия получили массу удовольствия. Огромное спасибо Андрею и Александру за волшебный отдых. Обдумываем возможность будущего путешествия с профессиональной командой гидов, которую представляет Александр.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
  2. Две стороны Эльбруса
  3. На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
  4. Трансформационный путь к себе: ретрит в Приэльбрусье
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Водопад Абай-Су
  7. Уллу-Тау
  8. Чегемское ущелье
  9. Медовые водопады
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в августе 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Все" можно забронировать 4 тура от 45 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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