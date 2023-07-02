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можно посмотреть всего за семь дней. Не всегда удаётся посмотреть столько красивых мест даже за 2 неделе. Мы туристы со стажем, с ‘95 года. Заказали пятидневный тур «2 стороны Эльбруса»+ 2 дня Дамбай и обзорная экскурсия по Кисловодску. И были рады, что у организатора была такая возможность. Все оргвопросы были решены наилучшим образом. Нас сопровождал Андрей Васильевич. Прекрасный умный человек. Андрей Васильевич знает и любит свой родной край и умеет о нем рассказать «вкусно». Он обладает редкой спасобностью предугадывать ход событий. Мы всегда прибывали в нужное место раньше остальных групп туристов. И это был по-настоящему индивидуальный тур. За время путешествия получили массу удовольствия. Огромное спасибо Андрею и Александру за волшебный отдых. Обдумываем возможность будущего путешествия с профессиональной командой гидов, которую представляет Александр.