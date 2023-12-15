7 дней
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
11 авг в 11:00
18 авг в 11:00
31 400₽ за человека
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
18 авг в 11:00
15 сен в 11:00
52 900₽ за человека
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
9 авг в 08:00
16 авг в 08:00
56 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей15 декабря 2023Всё прекрасно! Всё понравилось, спасибо!
- ИИлья18 октября 2023Путешествие превзошло все ожидания! Отдохнули отлично, вкусно покушали и полюбовались горами!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «За городом и природа»
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