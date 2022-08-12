Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Мисхоре, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По тропе Биюк-Исар к Гроту Татьяны
Пешая
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
По тропе Биюк-Исар к Гроту Татьяны
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Чертова лестница и древние римские тропы
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чертова лестница и древние римские тропы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    12 августа 2022
    Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
    Экскурсия понравилась, ездили с мамой (68 лет). Поднялись на Ильяс-Кая, виды потрясающие. Нина нам все показала и рассказала, а также
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    нас фотографировала для истории пока мы поднимались. Фото супер! На спуске немного скорректировала планы погода-начался дождь (ливень). Спускались сложно, но весело. У мамы обувь была не подходящая-очень скользкая. Нина нас страховала, спасибо ей большое. Совет всем: в горы надевайте треккинговую обувь и вперёд к приключениям!

  • Ю
    Юлия
    8 апреля 2022
    Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
    Экскурсия проходила в мой день рождения, всем довольна)

Ответы на вопросы от путешественников по Мисхору в категории «Популярные экскурсии»

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  1. По тропе Биюк-Исар к Гроту Татьяны
  2. Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
  3. Чертова лестница и древние римские тропы
Сколько стоит экскурсия по Мисхору в августе 2024
Сейчас в Мисхоре в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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