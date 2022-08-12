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нас фотографировала для истории пока мы поднимались. Фото супер! На спуске немного скорректировала планы погода-начался дождь (ливень). Спускались сложно, но весело. У мамы обувь была не подходящая-очень скользкая. Нина нас страховала, спасибо ей большое. Совет всем: в горы надевайте треккинговую обувь и вперёд к приключениям!