Крупнейший в Европе торгово-развлекательный центр «АвиаПарк» находится в Москве у метро ЦСКА и привлекает к себе не только самым высоким цилиндрическим аквариумом во всём мире, крутым украшением, но и большим количеством магазинов (> 420 шт), отличным кинотеатром КАРО с хорошим кино, а так же ИКЕА, Ашан, Киндзанией, ОБИ и многих других отличных мест, в том числе большом фудкорте разделенным на две части

ТЦ Авиапарк, Москва, Россия

В Москве расположились сотни ТЦ, в связи с этим назревает логичный вопрос, какой выбрать для посещения. Зачастую хочется чего-то такого необычного. Посещение торгового центра, это не просто бесконечная трата денег, но и своеобразный отдых, получение новых впечатлений.

«Торговый центр, подходящий для покупок хороших вещей и умиротворенного наблюдения за жизнью морских жителей»

Есть те, кто выбирают магазин тот, что располагается как можно ближе к дому. Вполне объяснимая логика выбора магазина. Но если есть желание посмотреть «самые привлекательные» торговые центры, то точно необходимо посетить «Авиапарк». А почему, узнаете, прочитав эту небольшую и весьма информативную статью.

Прежде узнаем торговый центр поближе

Перед тем, как описывать подробную характеристику торговому центру, кратко расскажем, чем же примечателен торговый комплекс. Почему он отличается от других крупных центров Москвы.

Самое главное – аквариум, расположенный в самом центре. Представьте, это второй по величине в мире цилиндрический аквариум. Его можно посмотреть абсолютно бесплатно! Разве что оплатите проезд на метро, но не думаем, что это остановит вас. Это уникальный шанс понаблюдать за 2500 рыбками, которые предстают перед вами во всей красе. Можно наблюдать за их жизнедеятельностью хоть целый день. Сможете увидеть процесс кормления рыб, которые потребляют 8 килограмм корма ежедневно!

Огромный аквариум - самая главная достопримечательность ТЦ Авиапарк

Главное, не забудьте купить ароматный кофе или горячий чай.

Тот самый аквариум. Даже на фотографии выглядит впечатляюще, согласитесь.

Полезная информация для посетителей ТРЦ АвиаПарк

Полезная информация об Авмапарке

Торгово-развлекательный центр «Авиапарк» включает 386 магазинов. Мужчины, готовьте зарплатные карточки и прячьте кредитные, если не хотите уйти в минус.

Раз уж мы заговорили о деньгах, то стоит сказать, что потратить можно абсолютно разные суммы. Например, кроссовки можно приобрести в магазине «Adidas», в таком случае сумма покупки будет не меньше 6-7 тысяч рублей. Но стоит заглянуть, скажем в «Декатлон», как сумма уменьшится раза в два точно.

Поход по магазинам – дело хорошее, не спорим. Правда случается такое – торговый комплекс может быть закрыт по техническим причинам, поэтому запишите их телефончик: 8-495-644-45-44.

В обычном режиме «Авиапарк» работает без выходных (бедный). Открыт с 10:00 до 22:00 с понедельника по четверг. С пятницы по воскресенье и в выходные дни он готов принимать вас чуточку дольше –10:00-23:00.

Ссылка на официальный сайт компании https://aviapark.com. Перед посещением можете посмотреть, какие магазины располагаются в торговом центре и схему, как к ним пройти наиболее быстрым и эффективным путем.

Кому будет интересно посетить «Авиапарк»?

ТЦ Авиапарк - место, где каждый найдет занятие по душе

ХорошоТАМ считает – «Авиапарк» подойдет практически для всех категорий граждан. В нем есть развлекательные программы для детей, множество магазинов не только для женщин, но и для мужчин и подростков. Да и детским товарам посвящен целый этаж! Правда, лучше ходите по этому этажу без детей, а то от фразы «ну купииииии», у вас голова пойдет кругом. Там представлен немалый ассортимент прелестной одежды, игрушек, шариков, сладостей. Учтите, мы предупреждали.

Правда, торговый центр будет не по нраву пожилым людям. Только подумайте, его общая площадь – 390 000 квадратных метров. Небольшой минус – по всему ТРЦ установлено минимальное количество лавочек, на которых можно было бы передохнуть и вернуть силы. В выходные и праздничные дни сложно будет найти свободное место для отдыха.

Где находится ТРЦ АвиаПарк

Простите, мы начали рассказывать о прелестях огромного центра, а вот его местоположение указать-то забыли. Исправляемся.

Авиапарк, Ходынский бульвар, д. 6, г. Москва

Так, торговый центр располагается прямиком на Ходынском бульваре, дом 4 (рядом с Ленинградским проспектом на севере Москвы).

Удобнее всего добираться до него со станции метро ЦСКА (желтая линия/БКЛ). Как только выйдете из метро, прямо перед собой увидите «Авиапарк». До него пешком идти максимум минуты 2-3. После этого вы окажитесь на парковке мола, но не волнуйтесь, там есть специальные пешеходные дорожки, свободные от автомобилей. Потеряться не дадут указатели и поток людей, спешащий прошвырнуться по магазинам и оставить большую часть месячной заработной платы.

Если вы приехали на автомобиле, придется воспользоваться услугами парковки. Парковка там внушительных размеров – 5000 парковочных мест! Знаем, вас интересует стоимость этой услуги. ХорошоТАМ помнит об этом важном моменте.

В будние дни первые 2 часа парковки бесплатные. Далее – 50 рублей за час. И что интересно, в конце дается 20 бесплатных минут для того, чтобы выехать с парковки.

В выходные и праздничные дни действует другой тариф:

Первые 20 минут, для поиска места и выхода из автомобиля – бесплатные.

Далее придется оплачивать каждый час, стоимость – 50 рублей.

И снова дается 20 минут бесплатно, для того, чтобы максимально комфортно сесть в автомобиль и выехать с парковки домой, чтобы снова рассмотреть все приобретения.

Кстати, в «Авиапарке» действуют льготы на парковку. Так, для многодетных семей, инвалидов или ветеранов ВОВ парковка абсолютно бесплатная. В любые дни и промежуток времени (конечно, в рамках времени работы самого ТЦ).

Как же оплачивается парковка:

Приложение "ParkApp" быстрый и удобный способ оплатить парковочное место (это не реклама :))

Есть два простых варианта. Первый – скачиваете специальное приложение «PARKAPP» https://parkapp.ru/ru и прямо через телефон оплачиваете парковку. Но для этого придется ввести данные карты. Само приложение весьма понятное, даже на интуитивном уровне можно справиться.

Второй способ – воспользоваться специальными автоматами, которые располагаются на нижних этажах центра. Автоматов там много, так что вам не придется отстаивать бесконечные очереди и чувствовать, как дополнительные рубли утекают со счетов.

История создания Авиапарка

Рядом с ТЦ Авиапарк находится парк "Ходынское поле"

ХорошоТАМ подготовил краткую историю «Авиапарка». Это действительно интересно, поэтому уделите немного времени нашему повествованию.

ТРЦ открылся 28 ноября 2014 года. Самое интересное –построен он на месте знаменитого бывшего Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе. Основан он был в 1923 году. В свое время использовался как испытательный аэродром экспериментальной авиации и военный аэродром. Здесь располагался первый московский аэропорт.

Не волнуйтесь, специально под строительство торгового центра не закрывали аэродром. Он перестал функционировать еще в далеком 2003 году. Все время на этом месте существовало «кладбище самолетов». Остатки авиационной техники просто свозили туда. И это было очень красивое зрелище, но с течением времени все пришло в упадок. Люди стали большей мере разрушать самолеты, да и коррозия не щадила их. Поэтому целесообразно было отдать место под новый проект.

Кстати, не вся земля ушла под строительство развлекательного центра, часть отдали для застройки парка. И в августе 2018 года, близ «Авиапарка» открылся парк, под названием «Ходынское поле». В его проектировании участвовало итальянское архитектурное бюро LAND Milano. Получился весьма уютный парк.

Конечно, надо отдать должное аэропорту. С его взлетной полосы взлетали такие знаменитые летки как: Чкалов В.П., Нестеров П. Н. и многие другие.

На его территории располагается несколько прудов и сухой фонтан. Множество детских площадок с современной инфраструктурой, а также спортивных комплексов. Можно забраться на небольшой холм и посидеть, любуясь открывающимися видами. Оттуда можно увидеть и комплекс «Москва-Сити». Это идеальное место для отдыха, особенно после длительного шопинга.

Вернемся к самому зданию торгового центра. Для реализации его строительства потребовалось затратить целых 2 года! Вложили – 1,4 миллиарда долларов (89,5 млрд. рублей). Недешевая постройка, вам не кажется?

Это сделано не только для коммерческой выгоды, но и для развлечения людей. Каждый желающий может провести время с друзьями на шопинге или просто сходить в кинотеатр.

Чем заняться в «Авиапарке»

ТЦ Авиапарк порадует вас огромным количеством магазинов

Как уже было упомянуто, в торговом центре располагается 386 магазинов. На выбор предоставлено огромное множество магазинов одежды, спортивного инвентаря и экипировки, магазинов косметики и парфюмерии. Можно найти как брендовые вещи, ценник которых выше среднего, так и более приемлемые по цене аналоги. И что еще радует, так это, что там есть магазины различной одежды. То есть, вы спокойно найдете себе там красивую рубашку, платье своей мечты, кроссовки для бега или фитнеса, а также зимний пуховик или термобелье.

Есть магазины «няшностей». Там продаются красивые игрушки, блокноты, кружки с милыми котятами, единорогами или прикольными надписями. Немало импортных сладостей (США, Испания, Португалия), которые не найти в простых продуктовых магазинах.

Что касается парфюмерии, то обратите внимание на большой «Летуаль», расположенный на 1 этаже мола. В нем огромный выбор декоративной и ухаживающей косметики, а также духов, как женских, так и мужских. И там часто проходят акции, а для обладателей карты постоянного покупателя предусмотрены скидки, зачастую весьма внушительные.

Также в «Авиапарке» находится огромный магазин «Республика», специализирующийся на продаже книжной и печатной продукции, сувенирах и виниловых пластинках. В магазине всегда можно найти новейшие поступления как художественной, так и научной литературы. Большой выбор и «старых» книг. Есть места отдыха, на которых можно посидеть и полистать заинтересовавшую книгу. Это поможет принять решение о необходимости ее приобретения. Правда, цены «республики» иногда «кусаются», но зайти туда точно стоит. Тем более, скидки и акции никто не отменял. Да и сейчас мало в каких ТЦ можно встретить книжные магазины. Все переходят на электронные носители, что весьма печально. Ведь ни что не сравнится с запахом и шелестом листов новой книги.

ИКЕА в Авиапарке

Летом 2019 года в ТЦ Авиапарк, открылась первая в Москве компактная студия ИКЕА Один из макетов спален в Икеа

Самое главное на территории ТЦ *Барабанная дробь* – небольшая ИКЕА! Она располагается на частичной площади 3 и 4 этажа. В ней можно найти товары практически на любой вкус. Как и обычная ИКЕА, она разделена на отдельные блоки: кухня, спальня, детская, мелкие товары, игрушки и постельное белье

На ее территории располагается небольшое кафе. Там не получится взять полюбившиеся тефтельки и картошечку фри с знаменитым в Швеции брусничным соусом. Но ИКЕА на Ходынке готова дать вам выпечку и небольшие бутерброды с кофе. По мнению «нашего сайта» – это отличный способ отдохнуть, чтобы потом продолжить шоппинг с новыми силами.

Кто же останется равнодушным к игрушкам из ИКЕА. Чего стоят знаменитые акулы разных рпазмеров «БЛОХЭЙ» или огромный плюшевый медведь «ДЬЮНГЕЛЬСКОГ». И они обитают в магазине. Смеем предположить, что не только дети выпросят такие замечательные игрушки, но и вы сами полюбите их с первого взгляда. Или с первого жаркого объятия.

Вместе со всем вышесказанным, в ИКЕА можно найти продукты питания. Отдельные товары можно попробовать на вкус в самом магазине (чипсы, сухарики и печенье разных видов). Может выбор не очень большой, но дух Швеции точно почувствуется.

В магазин можно заказать, к примеру, крупногабаритную мебель (шкаф, кровать, диван), проверить ее, купить или отказаться. Это удобно, ведь не придется ехать за МКАД, где частенько бывают длинные пробки.

Для удобства на 2-х этажах располагаются кассы, что способствует избеганию длинных и нудных очередей. Есть и кассы самообслуживания, принимающие безналичный расчет.

Ашан в Авиапарке

Гипермаркет Ашан в ТЦ Авиапарк

С товарами для дома и одеждой понятно, а что делать если нужно купить продуктов домой. Все просто – нужно спуститься на 1 или 2 этаж и зайти в Ашан. Он представляет собой 2-х этажный продуктовый магазин, в котором можно найти практически любые повседневные продукты. В самом магазине установлены специальные траволаторы, при помощи которых спускаются/поднимаются покупатели вместе с продуктовыми тележками и корзинками. Мясо, овощи, бакалея, сладости, вода, алкоголь, стоят на полках магазина. Ашан действительно большой, так что найти нужные продукты не составит большого труда. Тяжелее довести покупки до дома, особенно если нет личного/арендованного автомобиля.

Важно отметить – в Ашане существует эдакая 2-х ступенчатая оплата продуктов. Прежде всего кассир пробиваем покупки и выдает чек, при этом денег не берет. Потом вы с чеком походите к терминалам, сканируете чек и выбираете способ оплаты. Можно картой или наличным расчетом. Но мы советуем платить картой, так как не все терминал принимают бумажные купюры, да и сдачу могут выдать мелочью, даже с 5-ой купюры. После оплаты покупок выдается еще один чек, на котором есть специальный штрих код. Его нудно приложить к специальному валидатору, близ выхода и только после этого откроются двери на выход. Поздравляем, вы прошли этот небольшой и занимательный квест.

Кстати, еще одна важная информация. По всему центру располагаются банкоматы наиболее распространенных банков (Сбербанк, Тинькофф). Если нужно снять наличные – это не станет проблемой. А электронные табло, на которых можно узнать расположение любого объекта, не дадут потеряться.

О Фудкорте, кафе и ресторанах Авиапарка

Ресторан Zafferano в ТЦ Авиапарк

Что делать, если проснулся страшный голод прямо в «Авиапарке»

Главное – не паниковать. В торговом центре есть большой фудкорт, расположенный на 4 этаже. Можно найти там привычный фастфуд (а-ля Макдональдс, КФС, Бургер Кинг). Но есть возможность разнообразить свой рацион. Попробуйте съесть вкусную пиццу, или горячий ВОК, приготовленный по вашему рецепту (можно выбрать набор ингредиентов самостоятельно). А лучше насладитесь вкусом вьетнамского супа ФО-БО, который порадует соотношением цены/вкуса/размера порции. За 600 грамм супа отдадите порядка 350 рублей (зависит от самого ресторана и вида супа). Одна порция подойдет для двоих не очень голодных людей. Можно взять порцию весом в 1000 грамм! Огромная порция и очень вкусная.

Ресторан Pho Bo (Фо Бо) в Авиапарке

Если хотите, то скушайте горячую шаурму с курицей/свининой/бараниной, суши/роллы, мисо-суп или стейк, средней/полной прожарки.

На самом деле можно отыскать еду для любого животика, ведь там 25 ресторанов.

Если желаете просто перекусить на скорую руку, то у вас в распоряжении многочисленные кофейни, которые располагаются на всех этажах торгового центра. Палатки с мороженым, сладостями или свежевыжатым соком. Попробуйте манговый шейк. Он вкусный и понравится многим.

Может сходить в кино…

Один из залов кинотеатра «Каро Sky 17» в ТЦ Авиапарк, Москва

Хорошая идея! Ничего не мешает посмотреть хороший фильм, кушая при этом попкорн (соленый или сладкий), чипсы начос с горячим сырным соусом. А если запивать вредной газировкой, сладкой, так и вовсе идеально.

На 4 этаже комплекса располагается кинотеатр «Каро Sky 17». Там показывают все новые и популярные киноленты. Но, если честно, цены там не очень демократические. За утренний сеанс придется отдать порядка 250-ти рублей, за ночной можно и целую 1000 рублей! И это не 2-х местные диваны, как можно было бы предположить. Но качество звука и изображения хорошие. Так что не пожалеете, если раз позволите себе сходить в дорогой кинотеатр.

«Авиапарк» для детей: что делать с ребенком в ТРЦ

Семейный парк Zамания в ТЦ Авиапарк

Раз уж вы пошли вместе с малышом на шопинг – не бойтесь, проблем не должно возникнуть. Ну кроме: «купи мне это и то. Все на свете! Я голодный! Хочу конфетку, нет лучше бургер, а еще сок…». Ну вы поняли.

На каждом этаже торгового комплекса располагаются комната матери и ребенка, где можно спокойно покормить, понянчить или переодеть малыша.

Если ребенок уже не кроха, можно арендовать для него машину! Это меленький электо-автомобиль, от которого дети в восторге.

Хотите «сдать» (звучит страшно) ребенка в детскую комнату? И тут повезло. Совсем недавно открылся детский городок Zамания, занимающий площадь в 2000 квадратных метров. Выглядит здорово. Там точно есть чем заняться детям различных возрастов.

Располагается на территории ТЦ и MOTOR. BIG CITY. Он тоже представляет собой детский городок, но с автомобильной тематикой. В нем можно строить, изучать и лазить по разнообразным машинкам.

Детский городок MOTOR. BIG CITY. в ТЦ Авиапарк

Можем предложить «Учебный центр «Bricks»», основанный на базе LEGO® Education. Играя там дети развивают мелкую моторику, фантазию и даже усидчивость.

Подведем итоги

Вывод один, ТЦ Авиапарк стоит посетить, хотя бы один раз :)

Надеемся, мы не сильно утомили вас повествованием о торговом центре.

В завершении рассказа выделим ряд очевидных плюсов и минусов «Авиапарка».

Положительные стороны:

Удобная парковка;

Рядом с метро ЦСКА;

Разнообразие магазинов, кафе, ресторанов;

Наличие развлечений для детей, комнат матери и ребенка;

Просторные туалетные комнаты, многие из них даже с диванчиками;

Банкоматы различных популярных банков;

Огромный аквариум;

Рядом располагается уютный парк.

Отрицательные стороны:

Большое пространство, но малое количество мест для отдыха (лавочек);

Не очень удобно добираться по метро (много пересадок);

Дорогой кинотеатр;

Большое скопление людей, особенно в выходные и праздничные дни;

Сложно найти столик в ресторанном дворике.

Обязательно, просто обязательно, полюбуйтесь на морских рыб в аквариуме. Где еще можно увидеть настолько близко 23-х метровый цилиндрический аквариум, населенный 2500 рыб, различных размеров. От 8 сантиметров, до целого метра в длину. Не пожалейте минут 10-15 времени и постойте рядом с ним. Вам точно понравится.

Посетите ресторанный дворик. Кушать то хочется всегда, а в «Авиапарке», действительно, большой выбор ресторанов и кафе.

И просто расслабьтесь, получайте удовольствие от шоппинга.

Может пригодится

ХорошоТАМ подготовил ряд полезных ссылок, которые могут пригодиться при посещении ТРЦ:

https://aviapark.com – официальный сайт «Авиапарка».

https://karofilm.ru – расписание кинотеатра.

https://yandex.ru/maps/org/aviapark – схема проезда до ТРЦ.

И напоследок…

Не забудьте сделать парочку фотографий около аквариума, потом поднимитесь на 4-этаж на эскалаторе, повторите селфи, но уже с моста.