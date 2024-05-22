3 часа
Групповая
Расписание: Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
1 300₽ за человека
1.5 часа
Групповая
Расписание: Среда, пятница, суббота в 20:00
1 100₽ за человека
14 часов
Групповая
Расписание: Суббота в 7:30
3 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтропова22 мая 2024Приятная, увлеченная экскурсавод. Удобный автобус
- ААнастасия8 января 2024Экскурсия очень понравилась.
- ООльга16 сентября 2023Великолепная автобусная экскурсия, но с остановками у части высоток. 3 часа пролетели на одном дыхании благодаря профессиональному экскурсоводу Ирине -
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Архитектура»
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