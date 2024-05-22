Архитектура – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура» в Москве, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сталинские высотки - символ советской эпохи
6 отзывов
3 часа
Групповая
Сталинские высотки - символ советской эпохи
Расписание: Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
1 300 за человека
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
1.5 часа
Групповая
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
Расписание: Среда, пятница, суббота в 20:00
1 100 за человека
Владимир - Боголюбово
14 часов
Групповая
Владимир - Боголюбово
Расписание: Суббота в 7:30
3 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антропова
    22 мая 2024
    Сталинские высотки - символ советской эпохи
    Приятная, увлеченная экскурсавод. Удобный автобус
    Приятная, увлеченная экскурсавод. Удобный автобус
  • А
    Анастасия
    8 января 2024
    Сталинские высотки - символ советской эпохи
    Экскурсия очень понравилась.
  • О
    Ольга
    16 сентября 2023
    Сталинские высотки - символ советской эпохи
    Великолепная автобусная экскурсия, но с остановками у части высоток. 3 часа пролетели на одном дыхании благодаря профессиональному экскурсоводу Ирине -
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    ничего лишнего, ёмко, интересные моменты о каждой высотке, которые хорошо запомнились. Спасибо большое! Выберем ещё у вас экскурсии по родному городу)

    Великолепная автобусная экскурсия, но с остановками у части высоток. 3 часа пролетели на одном дыхании благодаряВеликолепная автобусная экскурсия, но с остановками у части высоток. 3 часа пролетели на одном дыхании благодаряВеликолепная автобусная экскурсия, но с остановками у части высоток. 3 часа пролетели на одном дыхании благодаряВеликолепная автобусная экскурсия, но с остановками у части высоток. 3 часа пролетели на одном дыхании благодаря

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Архитектура»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Александровский сад
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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 3 290. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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