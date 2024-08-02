1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
9 авг в 00:30
10 авг в 00:30
1 999₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
По местам воспоминаний А.Ф. Кошко - русского Шерлока Холмса (16+)
Узнать о лучшем сыщике Российской империи - и перенестись в его мемуары на прогулке по центру Москвы
Начало: В начале Тверского бульвара
Расписание: в воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
8 авг в 11:30
700₽ за человека
скидка
15%
2 часа
Аудиогид
«Володя и другие ангелы»: аудиоспектакль в мини-группе
Авторская экскурсия по Ваганьковскому некрополю в наушниках
Начало: У метро «Улица 1905 года»
10 авг в 17:00
16001 360₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Начало: В районе Патриарших прудов
1 899₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Как спрятать сердце Москвы
Узнать, как маскировали Кремль во время Великой отечественной войны (в мини-группе)
Начало: На Красной площади
1 500₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике «Большевик»
Узнать о богатой истории одной из первых кондитерских фабрик Российской империи
Начало: У станции метро «Белорусская»
10 авг в 12:00
11 авг в 16:00
1 300₽ за человека
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Машина для жилья. Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
Увидеть один из самых ярких примеров архитектуры московского конструктивизма (в группе)
Начало: На ул. Орджоникидзе
Сегодня в 19:30
10 авг в 17:30
1 800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
За историей - на Ваганьковский некрополь
Пройти меж захоронений известных личностей, узнать об их судьбах и памятниках на их могилах
Начало: У ворот Ваганьковского кладбища
Завтра в 00:00
6 авг в 14:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Хлебозавод №9: групповая экскурсия с посещением крыши
Изучить идеи конструктивизма на примере уникального сооружения
Начало: У СТ.М. «Дмитровская»
11 авг в 16:30
17 авг в 14:30
1 300₽ за человека
скидка
10%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец в Коломенском - восьмое чудо света
Увидеть лучшее, чего достигла русская архитектура в середине 17 века
Начало: У станции метро «Каширская»
6 авг в 14:00
15 авг в 10:00
15001 350₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
От Щукина до Морозова: московские покровители искусств
Прогуляться по красивым улицам города и узнать, как жили коллекционеры и художники
Начало: На улице Знаменка
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Улица Мясницкая. Истории легендарных отношений: как дружили великие
Послушать рассказы о дружбе, любви, дуэлях, сватовстве, фаворитах царей, поэтах и их музах
Начало: У станции метро «Красные ворота»
Расписание: в среду и пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
14 авг в 14:00
16 авг в 14:00
850₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Великолепные усадьбы: особняк Морозовых в Подсосенском переулке
Исследовать интерьеры, созданные гениальным Фёдором Шехтелем (в группе)
Начало: В Подсосенском переулке
10 авг в 13:30
17 авг в 12:30
1 500₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Сказки старого Зарядья
Погрузиться в прошлое на групповой прогулке по местам, где проносились вихри московской истории
Начало: У метро «Китай-город»
Расписание: во вторник, среду и четверг в 20:30, в пятницу в 21:00, в субботу в 22:00, в воскресенье в 19:30
7 авг в 20:30
8 авг в 20:30
555444₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Музейная миля Москвы. Групповая экскурсия
Пройти по излюбленным местам ценителей классического и современного искусства
Начало: У метро Кропоткинская, на ул. Волхонка
8 авг в 10:00
13 авг в 12:00
1 000₽ за человека
скидка
5%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Василия Блаженного: жемчужина Красной площади
Раскрыть секреты одного из самых популярных культурных символов России
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Расписание: в понедельник в 11:00, в воскресенье в 14:30
11 авг в 14:30
12 авг в 11:00
890846₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Посещение высотки на Красных Воротах + обед в ресторане
Изучить оригинальные интерьеры и проверить городские легенды об устройстве здания
Начало: У станции метро «Красные Ворота»
10 авг в 13:00
17 авг в 13:00
2 800₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исаак Левитан. Московские адреса
Прогуляться по местам, связанным жизнью и творчеством выдающегося мастера русского пейзажа
Начало: У метро «Тургеневская»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 150₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Останкинская телебашня изнутри
Прикоснуться к истории инженерного чуда и полюбоваться видами Москвы с высоты
Начало: У Останкинской телебашни
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 августа 2024Бриллиант среди экскурсий.
- ккармен25 июля 2024Может быть добавить еще несколько историй. Мне очень понравилось, конечно буду и советовать и делиться с любителями гулять по городу и слушать эрудированного рассказчика. Пешеходная увлекательная прогулка, и еще и с детективными историями. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 444 до 8 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 19 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 14 ⭐ отзывов, цены от 444₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь