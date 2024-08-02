к кармен

Может быть добавить еще несколько историй. Мне очень понравилось, конечно буду и советовать и делиться с любителями гулять по городу и слушать эрудированного рассказчика. Пешеходная увлекательная прогулка, и еще и с детективными историями. Большое спасибо!