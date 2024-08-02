Экскурсии для пенсионеров

Найдено 30 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Москве, цены от 444 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (без аудиогида)
На теплоходе
11 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (без аудиогида)
Отправиться на прогулку от "Китай-города" до "Киевской" и полюбоваться столицей с нового ракурса
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 13:53
Завтра в 11:08
750 за человека
По Сталинским высоткам
На автобусе
31 отзыв
3 часа
Групповая
По Сталинским высоткам
«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 16:00
10 авг в 16:00
1 300 за человека
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
4 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
9 авг в 00:30
10 авг в 00:30
1 999 за человека
Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора
Пешая
2 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора
Групповая экскурсия с гидом-архитектором в два непохожих (на первый взгляд) исторических здания
Начало: На Поварской улице
Сегодня в 15:30
9 авг в 00:30
1 899 за человека
По местам воспоминаний А.Ф. Кошко - русского Шерлока Холмса (16+)
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
По местам воспоминаний А.Ф. Кошко - русского Шерлока Холмса (16+)
Узнать о лучшем сыщике Российской империи - и перенестись в его мемуары на прогулке по центру Москвы
Начало: В начале Тверского бульвара
Расписание: в воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
8 авг в 11:30
700 за человека
«Володя и другие ангелы»: аудиоспектакль в мини-группе
Пешая
скидка
15%
8 отзывов
2 часа
Аудиогид
«Володя и другие ангелы»: аудиоспектакль в мини-группе
Авторская экскурсия по Ваганьковскому некрополю в наушниках
Начало: У метро «Улица 1905 года»
10 авг в 17:00
16001 360 за человека
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Начало: В районе Патриарших прудов
1 899 за человека
Как спрятать сердце Москвы
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Как спрятать сердце Москвы
Узнать, как маскировали Кремль во время Великой отечественной войны (в мини-группе)
Начало: На Красной площади
1 500 за человека
Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике «Большевик»
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике «Большевик»
Узнать о богатой истории одной из первых кондитерских фабрик Российской империи
Начало: У станции метро «Белорусская»
10 авг в 12:00
11 авг в 16:00
1 300 за человека
Машина для жилья. Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Машина для жилья. Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
Увидеть один из самых ярких примеров архитектуры московского конструктивизма (в группе)
Начало: На ул. Орджоникидзе
Сегодня в 19:30
10 авг в 17:30
1 800 за человека
Хлебозавод №9: групповая экскурсия с посещением крыши
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Хлебозавод №9: групповая экскурсия с посещением крыши
Изучить идеи конструктивизма на примере уникального сооружения
Начало: У СТ.М. «Дмитровская»
11 авг в 16:30
17 авг в 14:30
1 300 за человека
Дворец в Коломенском - восьмое чудо света
Пешая
скидка
10%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец в Коломенском - восьмое чудо света
Увидеть лучшее, чего достигла русская архитектура в середине 17 века
Начало: У станции метро «Каширская»
6 авг в 14:00
15 авг в 10:00
15001 350 за человека
От Щукина до Морозова: московские покровители искусств
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
От Щукина до Морозова: московские покровители искусств
Прогуляться по красивым улицам города и узнать, как жили коллекционеры и художники
Начало: На улице Знаменка
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия-квест по Александровскому саду
Пешая
скидка
10%
1.5 часа
Квест
до 15 чел.
Групповая экскурсия-квест по Александровскому саду
Прогуляться по парку у Кремля и узнать, как связаны единороги с историей Москвы
Начало: У метро «Александровский сад»
Расписание: в субботу в 17:00, в воскресенье в 16:00
10 авг в 17:00
11 авг в 16:00
555500 за человека
Улица Мясницкая. Истории легендарных отношений: как дружили великие
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Улица Мясницкая. Истории легендарных отношений: как дружили великие
Послушать рассказы о дружбе, любви, дуэлях, сватовстве, фаворитах царей, поэтах и их музах
Начало: У станции метро «Красные ворота»
Расписание: в среду и пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
14 авг в 14:00
16 авг в 14:00
850 за человека
Сердце столицы: обзорная автобусная экскурсия по Москве
На автобусе
3 часа
Групповая
Сердце столицы: обзорная автобусная экскурсия по Москве
Увидеть главные достопримечательности и узнать больше об истории и архитектуре (в группе)
Начало: У метро ВДНХ
10 авг в 16:30
17 авг в 16:30
1 200 за человека
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму в мини-группе
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму в мини-группе
Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ
Начало: На Красной площади
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
2 000 за человека
Большое путешествие по ВДНХ. Групповая экскурсия
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Большое путешествие по ВДНХ. Групповая экскурсия
Увидеть павильоны, которых уже нет, и узнать больше о тех, что сохранились
Начало: У главной арки
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 11:00
9 авг в 14:30
21 авг в 14:00
1 000 за человека
Великолепные усадьбы: особняк Морозовых в Подсосенском переулке
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Великолепные усадьбы: особняк Морозовых в Подсосенском переулке
Исследовать интерьеры, созданные гениальным Фёдором Шехтелем (в группе)
Начало: В Подсосенском переулке
10 авг в 13:30
17 авг в 12:30
1 500 за человека
Сказки старого Зарядья
Пешая
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Сказки старого Зарядья
Погрузиться в прошлое на групповой прогулке по местам, где проносились вихри московской истории
Начало: У метро «Китай-город»
Расписание: во вторник, среду и четверг в 20:30, в пятницу в 21:00, в субботу в 22:00, в воскресенье в 19:30
7 авг в 20:30
8 авг в 20:30
555444 за человека
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади в мини-группе
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади в мини-группе
Любуясь столичными видами, отыскать шедевры православной архитектуры и узнать о традициях москвичей
Начало: Рядом с м. Охотный ряд
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
9 авг в 17:00
900 за человека
Музейная миля Москвы. Групповая экскурсия
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Музейная миля Москвы. Групповая экскурсия
Пройти по излюбленным местам ценителей классического и современного искусства
Начало: У метро Кропоткинская, на ул. Волхонка
8 авг в 10:00
13 авг в 12:00
1 000 за человека
О чём молчат стены и башни Кремля. Групповая экскурсия
Пешая
скидка
20%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
О чём молчат стены и башни Кремля. Групповая экскурсия
Пройти вокруг кремлёвских стен и узнать интересные факты о каждой башне с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 12:00
7 авг в 10:00
10 авг в 12:00
1200960 за человека
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье (в мини-группе)
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье (в мини-группе)
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: На Манежной площади
Расписание: ежедневно в 15:00
6 авг в 15:00
7 авг в 15:00
3 000 за человека
Групповая квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Пешая
1.5 часа
Квест
до 8 чел.
Групповая квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: У метро Охотный Ряд
Расписание: во вторник и четверг в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:00
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
1 400 за человека
Знаки и символы вокруг московского Кремля. Групповая экскурсия
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Знаки и символы вокруг московского Кремля. Групповая экскурсия
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Начало: Боровицкая площадь, памятник князю Владимиру
Расписание: ежедневно в 08:00 и 20:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
1 000 за человека
Храм Василия Блаженного: жемчужина Красной площади
Пешая
скидка
5%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Василия Блаженного: жемчужина Красной площади
Раскрыть секреты одного из самых популярных культурных символов России
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Расписание: в понедельник в 11:00, в воскресенье в 14:30
11 авг в 14:30
12 авг в 11:00
890846 за человека
Посещение высотки на Красных Воротах + обед в ресторане
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Посещение высотки на Красных Воротах + обед в ресторане
Изучить оригинальные интерьеры и проверить городские легенды об устройстве здания
Начало: У станции метро «Красные Ворота»
10 авг в 13:00
17 авг в 13:00
2 800 за человека
Сап-прогулка по реке Пахра в Горках Ленинских
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка по реке Пахра в Горках Ленинских
Прокатиться на досках по живописным местам и отдохнуть на пикнике
Начало: У метро «Домодедовская» или в парке Горки Ленински...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 21:00
Завтра в 21:00
6 авг в 10:00
2 500 за человека
Сап-прогулка в Строгино
Пешая
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка в Строгино
Покататься на сапборде в уникальном месте, где Москва сливается с природой
Начало: Между метро "Строгино" и "Щукинская"
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 августа 2024
    По местам воспоминаний А.Ф. Кошко - русского Шерлока Холмса (16+)
    Бриллиант среди экскурсий.
  • В
    Виталий
    28 июля 2024
    По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (без аудиогида)
    Отличная прогулка
    Отличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулкаОтличная прогулка
  • к
    кармен
    25 июля 2024
    По местам воспоминаний А.Ф. Кошко - русского Шерлока Холмса (16+)
    Может быть добавить еще несколько историй. Мне очень понравилось, конечно буду и советовать и делиться с любителями гулять по городу и слушать эрудированного рассказчика. Пешеходная увлекательная прогулка, и еще и с детективными историями. Большое спасибо!
  • Л
    Лира
    22 июля 2024
    По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (без аудиогида)
    Экскурсия- прогулка на теплоходе без гида, обозревали берега, спокойно отдыхали и наслаждались поездкой. В такую жару, какая была 14 июля,
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    только на воде комфортно. Прибыли на ст. Киевская, очень красивый район, гуляли там допоздна, фонтаны прекрасные, особенно у ТРК Европейский. Прогулка на теплоходе оставила хорошее впечатление, благодарю! Буду рекомендовать))

  • Л
    ЛАРИСА
    16 июля 2024
    По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (без аудиогида)
    Приятная прогулка в жаркую погоду, жаль, что маршрут довольно короткий.
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    По Сталинским высоткам
    Доволен экскурсией, спасибо
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора
    Экскурсия прошла совершенно замечательно. Удалось посмотреть все доступные интерьеры особняка Леман и Дома архитектора. Экскурсовод Наталия Ивановна рассказывала совершенно замечательно. Чувствуется любовь к зданию и теме экскурсии.
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора
    Экскурсия состоит из двух частей - уличная и в помещении Центрального Дома Архитектора, располагающегося в особняке Леман. Первый гид был от
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    «Города&люди». С Олесей Кануркиной я уже встречалась на других экскурсиях, грамотная, знающая своё дело, ответит на возникшие вопросы. Приятно её слушать. Внутри особняка повествование вела Наталья Ивановна Никитина. Её можно слушать бесконечно! Сказать, что это было интересно, ничего не сказать! Это было просто шедеврально! Два с лишним часа пролетели незаметно. Мы узнали и об обитателях особняка, и об исторических событиях происходящих в России и Европе, и об архитектуре. Бесподобно!

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    По Сталинским высоткам
    Обычная массовая экскурсия. Не очень понравилось место сбора - это 4ре больших автобуса с одновременной отправкой. Просто огромная толпа людей.
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    Однако организовали все быстро, всех нашли. Я понимаю, что гиды могут попасться разные. Мне лично гид не зашёл. Подача была в форме стендапа с шутками и байками. Кто-то конечно смеялся.

  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
    Интересная экскурсия! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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  4. Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора
  5. По местам воспоминаний А.Ф. Кошко - русского Шерлока Холмса (16+)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
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