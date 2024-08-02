1.5 часа
Водная прогулка
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (без аудиогида)
Отправиться на прогулку от "Китай-города" до "Киевской" и полюбоваться столицей с нового ракурса
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 13:53
Завтра в 11:08
750₽ за человека
3 часа
Групповая
По Сталинским высоткам
«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 16:00
10 авг в 16:00
1 300₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
9 авг в 00:30
10 авг в 00:30
1 999₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора
Групповая экскурсия с гидом-архитектором в два непохожих (на первый взгляд) исторических здания
Начало: На Поварской улице
Сегодня в 15:30
9 авг в 00:30
1 899₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
По местам воспоминаний А.Ф. Кошко - русского Шерлока Холмса (16+)
Узнать о лучшем сыщике Российской империи - и перенестись в его мемуары на прогулке по центру Москвы
Начало: В начале Тверского бульвара
Расписание: в воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
8 авг в 11:30
700₽ за человека
скидка
15%
2 часа
Аудиогид
«Володя и другие ангелы»: аудиоспектакль в мини-группе
Авторская экскурсия по Ваганьковскому некрополю в наушниках
Начало: У метро «Улица 1905 года»
10 авг в 17:00
16001 360₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Начало: В районе Патриарших прудов
1 899₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Как спрятать сердце Москвы
Узнать, как маскировали Кремль во время Великой отечественной войны (в мини-группе)
Начало: На Красной площади
1 500₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике «Большевик»
Узнать о богатой истории одной из первых кондитерских фабрик Российской империи
Начало: У станции метро «Белорусская»
10 авг в 12:00
11 авг в 16:00
1 300₽ за человека
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Машина для жилья. Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
Увидеть один из самых ярких примеров архитектуры московского конструктивизма (в группе)
Начало: На ул. Орджоникидзе
Сегодня в 19:30
10 авг в 17:30
1 800₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Хлебозавод №9: групповая экскурсия с посещением крыши
Изучить идеи конструктивизма на примере уникального сооружения
Начало: У СТ.М. «Дмитровская»
11 авг в 16:30
17 авг в 14:30
1 300₽ за человека
скидка
10%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец в Коломенском - восьмое чудо света
Увидеть лучшее, чего достигла русская архитектура в середине 17 века
Начало: У станции метро «Каширская»
6 авг в 14:00
15 авг в 10:00
15001 350₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
От Щукина до Морозова: московские покровители искусств
Прогуляться по красивым улицам города и узнать, как жили коллекционеры и художники
Начало: На улице Знаменка
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Квест
до 15 чел.
Групповая экскурсия-квест по Александровскому саду
Прогуляться по парку у Кремля и узнать, как связаны единороги с историей Москвы
Начало: У метро «Александровский сад»
Расписание: в субботу в 17:00, в воскресенье в 16:00
10 авг в 17:00
11 авг в 16:00
555500₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Улица Мясницкая. Истории легендарных отношений: как дружили великие
Послушать рассказы о дружбе, любви, дуэлях, сватовстве, фаворитах царей, поэтах и их музах
Начало: У станции метро «Красные ворота»
Расписание: в среду и пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
14 авг в 14:00
16 авг в 14:00
850₽ за человека
3 часа
Групповая
Сердце столицы: обзорная автобусная экскурсия по Москве
Увидеть главные достопримечательности и узнать больше об истории и архитектуре (в группе)
Начало: У метро ВДНХ
10 авг в 16:30
17 авг в 16:30
1 200₽ за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму в мини-группе
Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ
Начало: На Красной площади
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
2 000₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Большое путешествие по ВДНХ. Групповая экскурсия
Увидеть павильоны, которых уже нет, и узнать больше о тех, что сохранились
Начало: У главной арки
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 11:00
9 авг в 14:30
21 авг в 14:00
1 000₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Великолепные усадьбы: особняк Морозовых в Подсосенском переулке
Исследовать интерьеры, созданные гениальным Фёдором Шехтелем (в группе)
Начало: В Подсосенском переулке
10 авг в 13:30
17 авг в 12:30
1 500₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Сказки старого Зарядья
Погрузиться в прошлое на групповой прогулке по местам, где проносились вихри московской истории
Начало: У метро «Китай-город»
Расписание: во вторник, среду и четверг в 20:30, в пятницу в 21:00, в субботу в 22:00, в воскресенье в 19:30
7 авг в 20:30
8 авг в 20:30
555444₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади в мини-группе
Любуясь столичными видами, отыскать шедевры православной архитектуры и узнать о традициях москвичей
Начало: Рядом с м. Охотный ряд
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
9 авг в 17:00
900₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Музейная миля Москвы. Групповая экскурсия
Пройти по излюбленным местам ценителей классического и современного искусства
Начало: У метро Кропоткинская, на ул. Волхонка
8 авг в 10:00
13 авг в 12:00
1 000₽ за человека
скидка
20%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
О чём молчат стены и башни Кремля. Групповая экскурсия
Пройти вокруг кремлёвских стен и узнать интересные факты о каждой башне с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 12:00
7 авг в 10:00
10 авг в 12:00
1200960₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье (в мини-группе)
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: На Манежной площади
Расписание: ежедневно в 15:00
6 авг в 15:00
7 авг в 15:00
3 000₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 8 чел.
Групповая квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: У метро Охотный Ряд
Расписание: во вторник и четверг в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:00
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
1 400₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Знаки и символы вокруг московского Кремля. Групповая экскурсия
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Начало: Боровицкая площадь, памятник князю Владимиру
Расписание: ежедневно в 08:00 и 20:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
1 000₽ за человека
скидка
5%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Василия Блаженного: жемчужина Красной площади
Раскрыть секреты одного из самых популярных культурных символов России
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Расписание: в понедельник в 11:00, в воскресенье в 14:30
11 авг в 14:30
12 авг в 11:00
890846₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Посещение высотки на Красных Воротах + обед в ресторане
Изучить оригинальные интерьеры и проверить городские легенды об устройстве здания
Начало: У станции метро «Красные Ворота»
10 авг в 13:00
17 авг в 13:00
2 800₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка по реке Пахра в Горках Ленинских
Прокатиться на досках по живописным местам и отдохнуть на пикнике
Начало: У метро «Домодедовская» или в парке Горки Ленински...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 21:00
Завтра в 21:00
6 авг в 10:00
2 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка в Строгино
Покататься на сапборде в уникальном месте, где Москва сливается с природой
Начало: Между метро "Строгино" и "Щукинская"
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 августа 2024Бриллиант среди экскурсий.
- ВВиталий28 июля 2024Отличная прогулка
- ккармен25 июля 2024Может быть добавить еще несколько историй. Мне очень понравилось, конечно буду и советовать и делиться с любителями гулять по городу и слушать эрудированного рассказчика. Пешеходная увлекательная прогулка, и еще и с детективными историями. Большое спасибо!
- ЛЛира22 июля 2024Экскурсия- прогулка на теплоходе без гида, обозревали берега, спокойно отдыхали и наслаждались поездкой. В такую жару, какая была 14 июля,
- ЛЛАРИСА16 июля 2024Приятная прогулка в жаркую погоду, жаль, что маршрут довольно короткий.
- ААндрей3 июня 2024Доволен экскурсией, спасибо
- ЕЕлена21 мая 2024Экскурсия прошла совершенно замечательно. Удалось посмотреть все доступные интерьеры особняка Леман и Дома архитектора. Экскурсовод Наталия Ивановна рассказывала совершенно замечательно. Чувствуется любовь к зданию и теме экскурсии.
- ЮЮлия20 мая 2024Экскурсия состоит из двух частей - уличная и в помещении Центрального Дома Архитектора, располагающегося в особняке Леман. Первый гид был от
- ММарина11 мая 2024Обычная массовая экскурсия. Не очень понравилось место сбора - это 4ре больших автобуса с одновременной отправкой. Просто огромная толпа людей.
- ООльга25 апреля 2024Интересная экскурсия! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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