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Комсомольская, Белорусская, Маяковская ходим по этим станциям почти каждый день, но чтобы обратить внимание на мозаику изображений, арки, работы архитектор и т. д., к сожалению в обыденной жизни нет времени. Поэтому очень благодарна за организацию таких экскурсии. Желаю крепкого здоровья и продолжать эту увлекательную работу!