Е Евгений

Понравилось множество интересных исторических фактов. Достаточно глубокое знание архитектурных деталей. Прикольно когда в конце экскурсии глаз уже профессионально цепляется за те или иные детали построек. Понимаешь кто и почему здесь приложил свою руку. Чувствуешь себя экспертом:)