1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00
9 авг в 12:00
11 авг в 16:00
1 100₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Завтра в 17:00
6 авг в 17:00
от 1 800₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Новый Иерусалим: от патриарха Никона до наших дней
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
7 авг в 16:00
12 авг в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия по Некрополю Донского монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древнего монастыря, узнайте о судьбах великих людей и насладитесь уникальными росписями и иконостасами
Начало: У м. Ленинский проспект
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 апреля 2024Отличная экскурсия!
- ЕЕвгений5 марта 2024Понравилось множество интересных исторических фактов. Достаточно глубокое знание архитектурных деталей. Прикольно когда в конце экскурсии глаз уже профессионально цепляется за те или иные детали построек. Понимаешь кто и почему здесь приложил свою руку. Чувствуешь себя экспертом:)
- ААртём17 декабря 2023Экскурсия очень понравилась, даже мне человеку не воцерковленному. Наталья всё очень подробно показала и рассказала. Узнал много нового для себя, интересные исторические факты и удивительные истории. Рекомендую сходить.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по Святым местам»
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