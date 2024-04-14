Экскурсии по Святым местам

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии по Святым местам» в Москве, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Новодевичий монастырь: история и легенды
Пешая
77 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00
9 авг в 12:00
11 авг в 16:00
1 100 за человека
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади. Индивидуальная экскурсия
Пешая
80 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Завтра в 17:00
6 авг в 17:00
от 1 800 за всё до 2 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
На машине
30 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Новый Иерусалим: от патриарха Никона до наших дней
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
7 авг в 16:00
12 авг в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Некрополь Донского монастыря
Пешая
30 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия по Некрополю Донского монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древнего монастыря, узнайте о судьбах великих людей и насладитесь уникальными росписями и иконостасами
Начало: У м. Ленинский проспект
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по Святым местам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Новодевичий монастырь: история и легенды
  2. Святыни Москвы в окрестностях Красной площади. Индивидуальная экскурсия
  3. Новый Иерусалим под Москвой
  4. Некрополь Донского монастыря
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Экскурсии по Святым местам" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 9 300. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Экскурсии по Святым местам», 217 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам