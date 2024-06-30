Экскурсии с площади трёх вокзалов

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии с площади трёх вокзалов» в Москве, цены от 799 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
Пешая
9 отзывов
1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы
Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий
Начало: На Ленинградском вокзале
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
799 за человека
Тайны площади трёх вокзалов
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны площади трёх вокзалов
Окунуться в историю и открыть для себя Комсомольскую площадь с новой стороны
Начало: В районе станции метро «Комсомольская»
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
7 000 за всё до 10 чел.
Мистика трёх вокзалов
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мистика трёх вокзалов
Начало: Комсомольский сквер, у памятника Павлу Мельникову
Расписание: Пн — Вск с 10:00 до 19:00
Завтра в 20:00
7 авг в 09:00
6 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    30 июня 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
    Мило, душевно, невероятный аудиоряд. Ребятам благодарность за такую качественную работу! Отдельно хочу поблагодарить Анастасию, которая, несмотря на позднее время, очень оперативно помогла с моим «затупившим» личным кабинетом. Успехов организаторам, новых проектов и благодарных туристов!
  • В
    Вероника
    18 апреля 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
    Очень понравилось) столько раз была на вокзале и очень много не замечала) Только возник вопрос откуда начало, но просто начните слушать и все становится понятно. Спасибо!)
  • Э
    Эван
    15 апреля 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
    Экскурсия понравилась. Познавательно и необычно. Отличная возможность увидеть детали, на которые сам не обращаешь внимание
  • С
    Светлана
    1 ноября 2023
    «Метро - город контрастов»: обзорная экскурсия
    Доброе утро. Спасибо большое Валерии за интереснейшую историю метрополитена! Дети и взрослые в восторге, Валерия завораживала историями возрождения метрополитена! Метро
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    Комсомольская, Белорусская, Маяковская ходим по этим станциям почти каждый день, но чтобы обратить внимание на мозаику изображений, арки, работы архитектор и т. д., к сожалению в обыденной жизни нет времени. Поэтому очень благодарна за организацию таких экскурсии. Желаю крепкого здоровья и продолжать эту увлекательную работу!

  • Г
    Галина
    22 июля 2023
    «Метро - город контрастов»: обзорная экскурсия
    Были на экскурсии 21.07.23 с внуком. Экскурсия очень понравилась! От гида Валерии узнали столько нового о метро, столько интересных фактов.
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    Она приоткрыла тайную, скрытую от глаз жизнь подземки. Кроме этого очень подробно проинструктировала, как вести себя в случае падения с платформы. Мы были под впечатлением от экскурсии не один день! Большое спасибо Валерии!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии с площади трёх вокзалов»

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  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Экскурсии с площади трёх вокзалов" можно забронировать 3 экскурсии от 799 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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