1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы
Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий
Начало: На Ленинградском вокзале
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
799₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны площади трёх вокзалов
Окунуться в историю и открыть для себя Комсомольскую площадь с новой стороны
Начало: В районе станции метро «Комсомольская»
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Мистика трёх вокзалов
Начало: Комсомольский сквер, у памятника Павлу Мельникову
Расписание: Пн — Вск с 10:00 до 19:00
Завтра в 20:00
7 авг в 09:00
6 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga30 июня 2024Мило, душевно, невероятный аудиоряд. Ребятам благодарность за такую качественную работу! Отдельно хочу поблагодарить Анастасию, которая, несмотря на позднее время, очень оперативно помогла с моим «затупившим» личным кабинетом. Успехов организаторам, новых проектов и благодарных туристов!
- ВВероника18 апреля 2024Очень понравилось) столько раз была на вокзале и очень много не замечала) Только возник вопрос откуда начало, но просто начните слушать и все становится понятно. Спасибо!)
- ЭЭван15 апреля 2024Экскурсия понравилась. Познавательно и необычно. Отличная возможность увидеть детали, на которые сам не обращаешь внимание
- ССветлана1 ноября 2023«Метро - город контрастов»: обзорная экскурсияДоброе утро. Спасибо большое Валерии за интереснейшую историю метрополитена! Дети и взрослые в восторге, Валерия завораживала историями возрождения метрополитена! Метро
- ГГалина22 июля 2023«Метро - город контрастов»: обзорная экскурсияБыли на экскурсии 21.07.23 с внуком. Экскурсия очень понравилась! От гида Валерии узнали столько нового о метро, столько интересных фактов.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии с площади трёх вокзалов»
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