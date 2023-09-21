читать дальше

непринуждённо и увлекательно рассказывал о событиях, фактах и сооружения, которые встречались по маршруту экскурсии. Очень здорово, что помимо информации Сергей фотографирует на фоне объектов, о которых рассказывает. Фотографии получились замечательные, качественные. Поэтому, если вы едите в путешествие один, то фотоэкскурсия от Сергея - это палочка выручалочка! Сделайте себе памятный подарок - закажите фотоэкскурсию!:)