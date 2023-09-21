Фототуры и фотосессии с экскурсией

Найдено 3 экскурсии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией» в Москве, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Пешая
2 отзыва
2 часа
Фотопрогулка
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
990 за человека
Фотопрогулка по Москва-Сити
Пешая
14 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Москва-Сити: история и современность в кадре
Откройте для себя величие Москва-Сити через объектив камеры: профессиональные фото и увлекательные истории
Начало: Башня 2000/набережная Тараса Шевченко 23а
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 300 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади
Пешая
6 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади
Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7)
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    21 сентября 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    Экскурсия прошла очень информативно и интересно, во-первых так получилось что я была одна(хотя экскурсия групповая и главное что Сергей ее не отменил). Во-вторых экскурсия проходит с фотосессией и на память остаются великолепные фотографии-отличного качества.
  • Л
    Лариса
    28 августа 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    В Москве довелось познакомиться с суперклассным фотографом, приятням человеком и опытным гидом Сергеем! Легкий и приятный в общении человек, провел
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    нас по знаковым местам Москвы, во время прогулки делал много фотографий. Фотографии очень высокого качества, получили их вечером того же дня. Всё быстр и чётко. Огромное спасибо, Сергей! Это великолепная память о поездке!

  • В
    Вера
    6 августа 2023
    Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
    Парк Горького и Нескушный сад
  • Ж
    Жанна
    15 июня 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    Большое спасибо Сергею за экскурсию и фотографии. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Сергей - хороший рассказчик, фотопрогулка-экскурсия проходила
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    в дружеской атмосфере. Мне понравились интересные истории, связанные с достопримечательностями центра Москвы, много нового узнала. На память остались качественные фотографии, которые были готовы в этот же день! Очень приятно!

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2022
    Экскурсия вдоль Китайгородской стены
    Экскурсия очень понравилась! На обзорных экскурсиях Китайгородской стене уделяется мало внимания, поэтому рассказ от Сергея мне был очень интересен. Он
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    непринуждённо и увлекательно рассказывал о событиях, фактах и сооружения, которые встречались по маршруту экскурсии. Очень здорово, что помимо информации Сергей фотографирует на фоне объектов, о которых рассказывает. Фотографии получились замечательные, качественные. Поэтому, если вы едите в путешествие один, то фотоэкскурсия от Сергея - это палочка выручалочка! Сделайте себе памятный подарок - закажите фотоэкскурсию!:)

  • М
    Мария
    5 апреля 2021
    Экскурсия вдоль Китайгородской стены
    Экскурсия очень понравилась! Сергей очень интересно, в непринуждённой форме преподносит информацию. Я не раз бывала в центре Москвы, но, как
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    выяснилось, не много о нем знала. Безусловно, такая экскурсия - отличная возможность приятно и с пользой провести время. Ну и "вишенка на торте" - красивые фотографии, за которые ещё раз благодарю Сергея.

  • O
    Olga
    19 января 2021
    Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
    Понравилось очень! программа весьма насыщенная, места шикарные. С погодой повезло, дождик нас не застал. из плюсов хочется отметить - рассказы
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    только для нашей группы и советы мест для фото. Еще рекомендую выбирать дни для прогулки - середину недели, народу мало, в парке никого, тишина и релакс!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 8 300. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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