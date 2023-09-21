2 часа
Фотопрогулка
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Москва-Сити: история и современность в кадре
Откройте для себя величие Москва-Сити через объектив камеры: профессиональные фото и увлекательные истории
Начало: Башня 2000/набережная Тараса Шевченко 23а
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 300₽ за всё до 4 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади
Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7)
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария21 сентября 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыЭкскурсия прошла очень информативно и интересно, во-первых так получилось что я была одна(хотя экскурсия групповая и главное что Сергей ее не отменил). Во-вторых экскурсия проходит с фотосессией и на память остаются великолепные фотографии-отличного качества.
- ЛЛариса28 августа 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыВ Москве довелось познакомиться с суперклассным фотографом, приятням человеком и опытным гидом Сергеем! Легкий и приятный в общении человек, провел
- ВВера6 августа 2023Парк Горького и Нескушный сад
- ЖЖанна15 июня 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыБольшое спасибо Сергею за экскурсию и фотографии. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Сергей - хороший рассказчик, фотопрогулка-экскурсия проходила
- ЮЮлия27 июля 2022Экскурсия вдоль Китайгородской стеныЭкскурсия очень понравилась! На обзорных экскурсиях Китайгородской стене уделяется мало внимания, поэтому рассказ от Сергея мне был очень интересен. Он
- ММария5 апреля 2021Экскурсия вдоль Китайгородской стеныЭкскурсия очень понравилась! Сергей очень интересно, в непринуждённой форме преподносит информацию. Я не раз бывала в центре Москвы, но, как
- OOlga19 января 2021Понравилось очень! программа весьма насыщенная, места шикарные. С погодой повезло, дождик нас не застал. из плюсов хочется отметить - рассказы
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
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