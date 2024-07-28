Гастрономический речной круиз – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономический речной круиз» в Москве, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
77 отзывов
3.5 часа
Водная прогулка
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
7 авг в 19:30
8 авг в 19:30
от 1 300 за человека
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
На теплоходе
267 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:40
7 авг в 11:40
от 2 490 за человека
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
На теплоходе
295 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
Расписание: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Завтра в 12:10
8 авг в 12:10
от 3 390 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гастрономический речной круиз»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
  2. Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
  3. Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Гастрономический речной круиз" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 3 390. Туристы уже оставили гидам 639 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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