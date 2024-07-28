3.5 часа
Водная прогулка
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
7 авг в 19:30
8 авг в 19:30
от 1 300₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:40
7 авг в 11:40
от 2 490₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Завтра в 12:10
8 авг в 12:10
от 3 390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 июля 2024Все было супер! Вкусная еда, хорошее обслуживание, красивый и уютный интерьер!
- ЕЕкатерина27 июля 2024Отоично
- ДДенис24 марта 2024Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторанеОчень приятная обстановка. Современно, уютно, светло, тепло. Судовой фотограф - выше всяких похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гастрономический речной круиз»
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