вокруг САПЫ, яхты и ты на милой лодочке - это просто чудо!! Весело, позитивно, совершенно новые впечатления. Спасибо Никите за прекрасный отдых!

Т Тамара

Классный новый опыт! Спасибо Никите за его прекрасную идею таких лодочек) Провести время на воде в компании друзей и немного почувствовать себя детьми — то что нужно. Удобно управлять, есть рации 👍🏻 Только не забудьте намазаться спф))