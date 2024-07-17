1 час
Водная прогулка
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
3 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Освойте яхтинг на личном мастер-классе в Москве
Яхтинг - это не только романтика и ветер в парусах, но и активность физическая и интеллектуальная. Присоединяйтесь к мастер-классу на Клязьминском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
7 авг в 12:00
8 авг в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
1 час
Водная прогулка
На частном катере по Москве-реке: Кремль, храмы, парки
Насладитесь эксклюзивной прогулкой на частном катере по Москве-реке и откройте для себя новые горизонты столицы
Начало: На причале Красный октябрь
Завтра в 21:00
6 авг в 22:00
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮля17 июля 2024Невероятно понравилась прогулка, просто очень. Такие уютные, маленькие катерочки, управление простое, справится и младенец, устойчивые, маневренные. Красота Строгинского затона Москва-реки,
- ТТамара15 июля 2024Классный новый опыт! Спасибо Никите за его прекрасную идею таких лодочек) Провести время на воде в компании друзей и немного почувствовать себя детьми — то что нужно. Удобно управлять, есть рации 👍🏻 Только не забудьте намазаться спф))
- EEkaterina5 июля 2024В период жаркого лета в Москве - то, что надо! Очень приятное место дислокации, сама активность - супер, Никите большое спасибо за изобретение и мероприятие!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гранд-прогулка на теплоходе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Гранд-прогулка на теплоходе" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Гранд-прогулка на теплоходе», 137 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь