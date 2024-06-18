Индивидуальные экскурсии по Кремлю

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные экскурсии по Кремлю» в Москве, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Москва: исторический центр за пару часов
Пешая
90 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Москва: исторический центр за пару часов
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Пешая
1 отзыв
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Пешая
3 отзыва
2 часа
Аудиогид
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Индивидуальные экскурсии по Кремлю»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Москва: исторический центр за пару часов
  2. Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
  3. Красная площадь за 30 минут: история и современность
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Индивидуальные экскурсии по Кремлю" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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