2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Москва: исторический центр за пару часов
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VValentina18 июня 2024Очень интересная экскурсия. Всем советую. Гид Алла Очень хороший и профессиональный гид.
- ККсения26 апреля 2024Мы под впечатлением, два часа пролетели за 15 минут) Отличный гид и очень приятная девушка))
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Индивидуальные экскурсии по Кремлю»
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