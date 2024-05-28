1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499₽ за человека
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:08
от 550₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800₽ за человека
Групповая
1 час 9 минут
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Благо дарю за организацию! Всё очень понравилось.
- ЕЕлена27 мая 2024Хорошая экскурсия, есть аудиогид. На ланч не было выбора напитка (при заказе было указано сок или чай, по факту был только чай, что в жару не всем подойдёт)
- ММария27 мая 2024Отлично посидели на верхней палубе, полюбовались закатом. Команда очень доброжелательная.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лучшие теплоходы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
- Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
- Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
- Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
- Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
- Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Лучшие теплоходы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 349 до 800. Туристы уже оставили гидам 1432 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Лучшие теплоходы», 1432 ⭐ отзыва, цены от 349₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август