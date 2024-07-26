3 часа
Водная прогулка
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 200₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Сегодня в 12:23
Завтра в 12:23
от 990₽ за человека
3.5 часа
Водная прогулка
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
Проплыть по Москве-реке на теплоходе «Легенда» и потанцевать на палубе под зажигательные хиты
Начало: На причале «Крымский мост»
7 авг в 19:30
10 авг в 16:00
990₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
Отправиться в 3-часовое гастрономическое путешествие по главной водной артерии города (в группе)
Начало: У причала «Крымский мост»
Сегодня в 11:40
Завтра в 11:40
1 390₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Начало: От причала «Киевский»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина26 июля 2024Поездка понравилась, комфортно) увидели конечно не так много, как хотелось бы, маршрут до киевского вокзала и обратно, Питание отличное, порция небольшая, но вполне приемлемо, очень вкусно. Спасибо сотрудникам!
- ТТатьяна26 июля 2024Отличная прогулка 2,5 ч по Москва-реке. Все достопримечательности центра Москвы прекрасно видны. Хороший ужин. Спокойная обстановка.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Обед на теплоходе»
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